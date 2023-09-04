Тесто для беляшей – это одна из самых важных составляющих сочных беляшей, испортив которую, вкус готового кушанья значительно, испортится. И для того, чтобы этого не допустить, мы научимся готовить правильное тесто, которое идеально сочетается с сытной мясной начинкой. Готовить основу мясных «пирожков» можно, как на молочных продуктах, так и на обычном кипятке. Добавлять дрожжи либо нет, тоже выбор хозяйки, но в данной статье мы подобрали всевозможные рецепты, среди которых, вы точно найдете «тот самый»!

Дрожжевое тесто для беляшей, как пух на сковородке

Дрожжевое тесто для беляшей, как пух на сковородке готовится очень просто и легко, сегодня вашему вниманию представляется рецепт мягкого и воздушного продукта, который прекрасно дополнит начинку, как из птицы, так и из красного мяса. Обязательно попробуйте приготовить беляши в домашних условиях!

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 300 гр.

Молоко коровье 100 мл.

Дрожжи прессованные 20 гр.

Вода 100 мл.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Шаги 110 мин.

Тесто для беляшей готовится очень просто. В тарелку с высокими бортами выкладываем живые дрожжи, насыпаем сахарный песок и соль. Подливаем воду, растительное масло и молоко — мешаем. Подсыпаем пшеничную муку и тщательно перемешиваем компоненты. Затягиваем комок пищевой пленкой и перемещаем в тепло на 40 минут для подъема. По истечении времени, массу обминаем сухими руками. Формуем полуфабрикаты и жарим до готовности. Беляши на дрожжевом тесте готовы! Подаем к столу в теплом виде и наслаждаемся великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Бездрожжевое тесто для домашних беляшей

Бездрожжевое тесто для домашних беляшей можно с легкостью приготовить, проведя на кухне меньше, чем тридцать минут! Такие сытные пирожки, приготовленные своими руками, получаются в разы вкуснее, чем магазинная альтернатива. И попробовав однажды, вы убедитесь в этом самостоятельно!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Кефир – 2 ст.

Мука – 3,5 ст.

Соль – ½ ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Три с половиной стакана муки просеиваем через сито с мелкими отверстиями. Подсыпаем соду и соль – перемешиваем.

Шаг 2. Тонкой струей вливаем кисломолочный продукт и замешиваем тесто при помощи столовой ложки.

Шаг 3. Рабочую поверхность припудриваем горстью муки и переходим к ручному замесу, постепенно вводя подсолнечное масло.

Шаг 4. Через 10-15 минут накрываем массу полотенцем и оставляем в тепле на 20-30 минут для расхода клейковины.

Шаг 5. Приступаем к формированию беляшей. Приятного аппетита!

Тесто на кефире для беляшей

Тесто на кефире для беляшей имеет непревзойденную текстуру, которая отличается особой нежностью и мягкостью. Воздушное тесто идеально дополняет и оттеняет вкус начинки, не перебивая ее. Для большей сочности рекомендуем вам использовать смешанный фарш из свинины и говядины.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Фарш – 400 гр.

Масло растительное – 3-4 ст.л. + 1 ст.

Кефир – 200 мл.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи живые – 22 гр.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир нагреваем до 40 градусов, вводим соль, сахарный песок, яйцо и дрожжи. Перемешиваем до однородности и подливаем масло.

Шаг 2. В полученную смесь просеиваем муку.

Шаг 3. Замешиваем податливое тесто и, накрыв полотенцем, убираем в теплое место без сквозняков на 60 минут.

Шаг 4. По истечении времени, масса увеличилась вдвое.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и горлышком стакана вырезаем круги, в центр кладем подсоленный фарш.

Шаг 6. Прикрываем начинку таким же куском теста.

Шаг 7. Защипливаем края и оставляем полуфабрикаты для расстойки на 10-15 минут.

Шаг 8. В толстостенной сковороде нагреваем стакан масла и обжариваем беляши со всех сторон до золотистости.

Шаг 9. Выкладываем кушанье на тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Очень вкусное тесто для беляшей на молоке

Очень вкусное тесто для беляшей на молоке – это проверенный способ приготовления мягких и сочных пирожков, обжаренных на масле до румяности с сытной начинкой из мясного фарша. Удивите себя и своих близких невероятно вкусными беляшами, приготовленными самостоятельно!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Молоко – ½ ст.

Мука –200-250 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Дрожжи сухие – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску удобную для вымешивания насыпаем дрожжи, соль и сахарный песок.

Шаг 2. Заливаем сухие компоненты теплым молоком.

Шаг 3. Вводим муку.

Шаг 4. Вымешиваем массу до гладкого и однородного состояния.

Шаг 5. Накрыв тесто полотенцем, выжидаем час, а затем обминаем и приступаем к формовке полуфабрикатов. Приятного аппетита!

Классическое тесто для беляшей с сухими дрожжами

Классическое тесто для беляшей с сухими дрожжами замешивается очень быстро и легко, поэтому, даже не имея опыта приготовления подобных продуктов, у вас обязательно получится с первого раза. Главное – соблюсти пропорции и соблюдать рекомендации, прописанные ниже.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 375 мл.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Мука – 600 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 60 гр.

Для начинки:

Фарш говяжий – 800 гр.

Луковица – 1 шт.

Вода – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растворяем дрожжи и сахарный песок в теплом молоке, подсыпаем немного муки и, вымесив состав, даем ему время для активации.

Шаг 2. Примерно через 40 минут дополняем опару теплым растопленным сливочным маслом и солью, горстями подсыпаем муку и замешиваем эластичное тесто. Прикрываем массу салфеткой и отправляем в теплое место примерно на один час.

Шаг 3. Параллельно смешиваем фарш с рубленым луком, черным перцем и солью – начинку перемешиваем и сдабриваем небольшим количеством холодной воды. Массу отбиваем не менее пяти минут для дополнительной сочности и вязкости.

Шаг 4. Переходим к формовке: отделяем от теста около 50 грамм, раскатываем в лепешку и кладем начинку.

Шаг 5. Влажными пальцами скрепляем края, оставляя посередине небольшое отверстие для свободного выхода пара.

Шаг 6. На умеренном пламени раскаляем масло и жарим заготовки по 7 минут с каждой стороны.

Шаг 7. Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей в хлебопечке

Тесто для беляшей в хлебопечке – это настолько просто и быстро, что справится даже ребенок! При готовке в такой технике, от кулинара требуется лишь взвесить и отмерить необходимое количество компонентов, а затем отправить их в чашу в нужной последовательности – вуаля, идеальное тесто готово!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие – ½ ч.л.

Мука – 500 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2/3 ст.л.

Маргарин – 70 гр.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Молоко – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу хлебопечки вливаем растительное масло и молоко.

Шаг 2. Следом отправляем дрожжи, муку, соль, сахар и кусочек маргарина комнатной температуры.

Шаг 3. Закрываем крышку и запускаем режим «Тесто» на 90 минут.

Шаг 4. Спустя полтора часа наша масса полностью готова к дальнейшей работе.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие!

Дрожжевое тесто на воде для беляшей

Дрожжевое тесто на воде для беляшей обычно используется для татарских пирожков, начиненных не перекрученным мясом, а отварным картофелем. Такие «булочки» подарят вам истинное вкусовое наслаждение и на долгие часы избавят от ненавистного чувства голода.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука – 15-17 ст.л.

Вода – 225 мл.

Соль – 1,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Масло подсолнечное – для жарки.

Укроп – 4 веточки.

Лук зеленый – по вкусу.

Петрушка – 2 веточки.

Картошка – 500 гр.

Перец молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С картошки счищаем кожуру и промываем водой, зелень ополаскиваем и стряхиваем излишки влаги.

Шаг 2. Для опары в теплой воде растворяем дрожжи, сахарный песок и соль, подсыпаем около 11 столовых ложек муки и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. На рабочий стол высыпаем 2 ложки муки и приступаем к замешиванию теста, постепенно добавляя муку в небольшом количестве, доводя массу до нужной консистенции.

Шаг 4. Вмешиваем в основу 50 мл подсолнечного масла и оставляем в тепле до подъема.

Шаг 5. До мягкости отвариваем картошку в подсоленной воде.

Шаг 6. Мелко шинкуем петрушку, укроп и лук.

Шаг 7. Слив практически весь отвар из картофеля, разминаем его в пюре, дополняем зеленью.

Шаг 8. Спустя 60-90 минут тесто обминаем.

Шаг 9. Отделяем от основы небольшой сегмент, превращаем его в лепешку и кладем пюре.

Шаг 10. Края скрепляем и укладываем заготовку швом вниз, слегка придавливаем для большей плоскости.

Шаг 11. Полуфабрикаты оставляем для расстойки на 15-20 минут.

Шаг 12. Обжариваем беляши на масле с обеих сторон до аппетитной корочки. Растительный жир должен покрывать пирожки минимум наполовину.

Шаг 13. Постное кушанье подаем к столу в сочетании с бульоном. Приятного аппетита!

Тесто для вак беляшей в духовке

Тесто для вак беляшей в духовке – это мягкий и нежный продукт, который идеально дополняет любую сочную и сытную начинку. Такое кушанье станет для вас прекрасным обедом или ужином, который придется по вкусу всем членам семьи.

Время готовки – 25

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Кефир 3,2% – 1 ст.

Вода теплая – 3 ст.л.

Масло сливочное – 60 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 4 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске с высокими бортиками объединяем подогретый кефир с водой и солью. Любым удобным способом растапливаем сливочное масло и вливаем в кефирную смесь вместе с подсолнечным маслом.

Шаг 2. Небольшими порциями вводим просеянную муку.

Шаг 3. Вымешиваем компоненты до тех пор, пока масса не станет мягкой и эластичной. Тесту даем постоять в течение 10-15 минут для расхождения клейковины.

Шаг 4. Отдохнувшую основу делим на 10-12 сегментов.

Шаг 5. Раскатываем кусочки в лепешки и выкладываем начинку.

Шаг 6. Аккуратно, но плотно скрепляем края, оставляя небольшую дырочку для вливания бульона.

Шаг 7. Заготовки подвергаем термической обработке и подаем к столу. Приятного аппетита!

Заварное тесто для беляшей на кипятке

Заварное тесто для беляшей на кипятке – это классический рецепт, для которого вам потребуются только простые и доступные ингредиенты. Некоторые хозяйки добавляют в основной состав яйца, но сейчас речь идет о традиционной вариации, которая включает в себя лишь 4 компонента.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кипяток – 1 ст.

Мука – 2 ст.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем через сито, для того, чтобы ингредиент насытился кислородом.

Шаг 2. Высыпаем муку в чашу, удобную для вымешивания.

Шаг 3. В середине делаем небольшую воронку и вливаем подсолнечное масло.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем два ингредиента и наливаем кипяток, активно работаем лопаткой и подсаливаем. Затем переходим на ручной замес, рабочую поверхность рекомендуем припудрить горстью муки.

Шаг 5. Формируем комок и переходим к следующему этапу работы. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Тесто на сметане для беляшей

Тесто на сметане для беляшей отличается своей невероятной нежностью и мягкостью, которая несравнима ни с чем другим. После термической обработки, беляши, приготовленные на таком тесте, будут в буквальном смысле таять во рту. Поэтому заранее рекомендуем вам готовить с запасом!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

Сметана – 200 гр.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1-1,5 ст.л.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Мука – 2-3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Главный компонент – сметану, отправляем в тарелку с высокими бортами.

Шаг 2. В ту же емкость отправляем растительное масло, сахарный песок, яйцо, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. Постепенно вводим пшеничную муку.

Шаг 5. После того, как масса стала достаточно густой – начинаем замешивать тесто руками.

Шаг 6. Полученный комок сразу пускаем в работу либо перемещаем на полку холодильной камеры на 20-30 минут и только после приступаем к формовке беляшей. Приятного аппетита!