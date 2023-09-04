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Тесто для беляшей

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Тесто для беляшей

Тесто для беляшей – это одна из самых важных составляющих сочных беляшей, испортив которую, вкус готового кушанья значительно, испортится. И для того, чтобы этого не допустить, мы научимся готовить правильное тесто, которое идеально сочетается с сытной мясной начинкой. Готовить основу мясных «пирожков» можно, как на молочных продуктах, так и на обычном кипятке. Добавлять дрожжи либо нет, тоже выбор хозяйки, но в данной статье мы подобрали всевозможные рецепты, среди которых, вы точно найдете «тот самый»!

Дрожжевое тесто для беляшей, как пух на сковородке

Дрожжевое тесто для беляшей, как пух на сковородке готовится очень просто и легко, сегодня вашему вниманию представляется рецепт мягкого и воздушного продукта, который прекрасно дополнит начинку, как из птицы, так и из красного мяса. Обязательно попробуйте приготовить беляши в домашних условиях!

Тесто для беляшей

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 300 гр.
  • Молоко коровье 100 мл.
  • Дрожжи прессованные 20 гр.
  • Вода 100 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Масло подсолнечное 3 ст.л.

Шаги 110 мин.

  1. Тесто для беляшей

    Тесто для беляшей готовится очень просто. В тарелку с высокими бортами выкладываем живые дрожжи, насыпаем сахарный песок и соль.

  2. Тесто для беляшей

    Подливаем воду, растительное масло и молоко — мешаем.

  3. Тесто для беляшей

    Подсыпаем пшеничную муку и тщательно перемешиваем компоненты.

  4. Тесто для беляшей

    Затягиваем комок пищевой пленкой и перемещаем в тепло на 40 минут для подъема.

  5. Тесто для беляшей

    По истечении времени, массу обминаем сухими руками.

  6. Тесто для беляшей

    Формуем полуфабрикаты и жарим до готовности.

  7. Тесто для беляшей

    Беляши на дрожжевом тесте готовы! Подаем к столу в теплом виде и наслаждаемся великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Бездрожжевое тесто для домашних беляшей

Бездрожжевое тесто для домашних беляшей можно с легкостью приготовить, проведя на кухне меньше, чем тридцать минут! Такие сытные пирожки, приготовленные своими руками, получаются в разы вкуснее, чем магазинная альтернатива. И попробовав однажды, вы убедитесь в этом самостоятельно!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

  • Кефир – 2 ст.
  • Мука – 3,5 ст.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Три с половиной стакана муки просеиваем через сито с мелкими отверстиями. Подсыпаем соду и соль – перемешиваем.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Тонкой струей вливаем кисломолочный продукт и замешиваем тесто при помощи столовой ложки.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Рабочую поверхность припудриваем горстью муки и переходим к ручному замесу, постепенно вводя подсолнечное масло.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Через 10-15 минут накрываем массу полотенцем и оставляем в тепле на 20-30 минут для расхода клейковины.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Приступаем к формированию беляшей. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

Тесто на кефире для беляшей

Тесто на кефире для беляшей имеет непревзойденную текстуру, которая отличается особой нежностью и мягкостью. Воздушное тесто идеально дополняет и оттеняет вкус начинки, не перебивая ее. Для большей сочности рекомендуем вам использовать смешанный фарш из свинины и говядины.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

  • Фарш – 400 гр.
  • Масло растительное – 3-4 ст.л. + 1 ст.
  • Кефир – 200 мл.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Дрожжи живые – 22 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир нагреваем до 40 градусов, вводим соль, сахарный песок, яйцо и дрожжи. Перемешиваем до однородности и подливаем масло.

Тесто для беляшей

Шаг 2. В полученную смесь просеиваем муку.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Замешиваем податливое тесто и, накрыв полотенцем, убираем в теплое место без сквозняков на 60 минут.

Тесто для беляшей

Шаг 4. По истечении времени, масса увеличилась вдвое.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт и горлышком стакана вырезаем круги, в центр кладем подсоленный фарш.

Тесто для беляшей

Шаг 6. Прикрываем начинку таким же куском теста.

Тесто для беляшей

Шаг 7. Защипливаем края и оставляем полуфабрикаты для расстойки на 10-15 минут.

Тесто для беляшей

Шаг 8. В толстостенной сковороде нагреваем стакан масла и обжариваем беляши со всех сторон до золотистости.

Тесто для беляшей

Шаг 9. Выкладываем кушанье на тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

Очень вкусное тесто для беляшей на молоке

Очень вкусное тесто для беляшей на молоке – это проверенный способ приготовления мягких и сочных пирожков, обжаренных на масле до румяности с сытной начинкой из мясного фарша. Удивите себя и своих близких невероятно вкусными беляшами, приготовленными самостоятельно!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Молоко – ½ ст.
  • Мука –200-250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Дрожжи сухие – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску удобную для вымешивания насыпаем дрожжи, соль и сахарный песок.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Заливаем сухие компоненты теплым молоком.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Вводим муку.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Вымешиваем массу до гладкого и однородного состояния.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Накрыв тесто полотенцем, выжидаем час, а затем обминаем и приступаем к формовке полуфабрикатов. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

Классическое тесто для беляшей с сухими дрожжами

Классическое тесто для беляшей с сухими дрожжами замешивается очень быстро и легко, поэтому, даже не имея опыта приготовления подобных продуктов, у вас обязательно получится с первого раза. Главное – соблюсти пропорции и соблюдать рекомендации, прописанные ниже.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко – 375 мл.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Мука – 600 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 60 гр.

Для начинки:

  • Фарш говяжий – 800 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Вода – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растворяем дрожжи и сахарный песок в теплом молоке, подсыпаем немного муки и, вымесив состав, даем ему время для активации.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Примерно через 40 минут дополняем опару теплым растопленным сливочным маслом и солью, горстями подсыпаем муку и замешиваем эластичное тесто. Прикрываем массу салфеткой и отправляем в теплое место примерно на  один час.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Параллельно смешиваем фарш с рубленым луком, черным перцем и солью – начинку перемешиваем и сдабриваем небольшим количеством холодной воды. Массу отбиваем не менее пяти минут для дополнительной сочности и вязкости.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Переходим к формовке: отделяем от теста около 50 грамм, раскатываем в лепешку и кладем начинку.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Влажными пальцами скрепляем края, оставляя посередине небольшое отверстие для свободного выхода пара.

Тесто для беляшей

Шаг 6. На умеренном пламени раскаляем масло и жарим заготовки по 7 минут с каждой стороны.

Тесто для беляшей

Шаг 7. Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

Тесто для беляшей в хлебопечке

Тесто для беляшей в хлебопечке – это настолько просто и быстро, что справится даже ребенок! При готовке в такой технике, от кулинара требуется лишь взвесить и отмерить необходимое количество компонентов, а затем отправить их в чашу в нужной последовательности – вуаля, идеальное тесто готово!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Дрожжи сухие – ½ ч.л.
  • Мука – 500 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2/3 ст.л.
  • Маргарин – 70 гр.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Молоко – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу хлебопечки вливаем растительное масло и молоко.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Следом отправляем дрожжи, муку, соль, сахар и кусочек маргарина комнатной температуры.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Закрываем крышку и запускаем режим «Тесто» на 90 минут.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Спустя полтора часа наша масса полностью готова к дальнейшей работе.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие!

Тесто для беляшей

Дрожжевое тесто на воде для беляшей

Дрожжевое тесто на воде для беляшей обычно используется для татарских пирожков, начиненных не перекрученным мясом, а отварным картофелем. Такие «булочки» подарят вам истинное вкусовое наслаждение и на долгие часы избавят от ненавистного чувства голода.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Мука – 15-17 ст.л.
  • Вода – 225 мл.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 50 мл.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Укроп – 4 веточки.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Петрушка – 2 веточки.
  • Картошка – 500 гр.
  • Перец молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С картошки счищаем кожуру и промываем водой, зелень ополаскиваем и стряхиваем излишки влаги.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Для опары в теплой воде растворяем дрожжи, сахарный песок и соль, подсыпаем около 11 столовых ложек муки и хорошенько перемешиваем.

Тесто для беляшей

Шаг 3. На рабочий стол высыпаем 2 ложки муки и приступаем к замешиванию теста, постепенно добавляя муку в небольшом количестве, доводя массу до нужной консистенции.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Вмешиваем в основу 50 мл подсолнечного масла и оставляем в тепле до подъема.

Тесто для беляшей

Шаг 5. До мягкости отвариваем картошку в подсоленной воде.

Тесто для беляшей

Шаг 6. Мелко шинкуем петрушку, укроп и лук.

Тесто для беляшей

Шаг 7. Слив практически весь отвар из картофеля, разминаем его в пюре, дополняем зеленью.

Тесто для беляшей

Шаг 8. Спустя 60-90 минут тесто обминаем.

Тесто для беляшей

Шаг 9. Отделяем от основы небольшой сегмент, превращаем его в лепешку и кладем пюре.

Тесто для беляшей

Шаг 10. Края скрепляем и укладываем заготовку швом вниз, слегка придавливаем для большей плоскости.

Тесто для беляшей

Шаг 11. Полуфабрикаты оставляем для расстойки на 15-20 минут.

Тесто для беляшей

Шаг 12. Обжариваем беляши на масле с обеих сторон до аппетитной корочки. Растительный жир должен покрывать пирожки минимум наполовину.

Тесто для беляшей

Шаг 13. Постное кушанье подаем к столу в сочетании с бульоном. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

Тесто для вак беляшей в духовке

Тесто для вак беляшей в духовке – это мягкий и нежный продукт, который идеально дополняет любую сочную и сытную начинку. Такое кушанье станет для вас прекрасным обедом или ужином, который придется по вкусу всем членам семьи.

Время готовки – 25

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% – 1 ст.
  • Вода теплая – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука – 4 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске с высокими бортиками объединяем подогретый кефир  с водой и солью. Любым удобным способом растапливаем сливочное масло и вливаем в кефирную смесь вместе с подсолнечным маслом.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Небольшими порциями вводим просеянную муку.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Вымешиваем компоненты до тех пор, пока масса не станет мягкой и эластичной. Тесту даем постоять в течение 10-15 минут для расхождения клейковины.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Отдохнувшую основу делим на 10-12 сегментов.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Раскатываем кусочки в лепешки и выкладываем начинку.

Тесто для беляшей

Шаг 6. Аккуратно, но плотно скрепляем края, оставляя небольшую дырочку для вливания бульона.

Тесто для беляшей

Шаг 7. Заготовки подвергаем термической обработке и подаем к столу. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

Заварное тесто для беляшей на кипятке

Заварное тесто для беляшей на кипятке – это классический рецепт, для которого вам потребуются только простые и доступные ингредиенты. Некоторые хозяйки добавляют в основной состав яйца, но сейчас речь идет о традиционной вариации, которая включает в себя лишь 4 компонента.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Кипяток – 1 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем через сито, для того, чтобы ингредиент насытился кислородом.

Тесто для беляшей

Шаг 2. Высыпаем муку в чашу, удобную для вымешивания.

Тесто для беляшей

Шаг 3. В середине делаем небольшую воронку и вливаем подсолнечное масло.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Тщательно перемешиваем два ингредиента и наливаем кипяток, активно работаем лопаткой и подсаливаем. Затем переходим на ручной замес, рабочую поверхность рекомендуем припудрить горстью муки.

Тесто для беляшей

Шаг 5. Формируем комок и переходим к следующему этапу работы. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Тесто для беляшей

Тесто на сметане для беляшей

Тесто на сметане для беляшей отличается своей невероятной нежностью и мягкостью, которая несравнима ни с чем другим. После термической обработки, беляши, приготовленные на таком тесте, будут в буквальном смысле таять во рту. Поэтому заранее рекомендуем вам готовить с запасом!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

  • Сметана – 200 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 1-1,5 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Мука – 2-3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Главный компонент – сметану, отправляем в тарелку с высокими бортами.

Тесто для беляшей

Шаг 2. В ту же емкость отправляем растительное масло, сахарный песок, яйцо, разрыхлитель и соль.

Тесто для беляшей

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем до однородной консистенции.

Тесто для беляшей

Шаг 4. Постепенно вводим пшеничную муку.

Тесто для беляшей

Шаг 5. После того, как масса стала достаточно густой – начинаем замешивать тесто руками.

Тесто для беляшей

Шаг 6. Полученный комок сразу пускаем в работу либо перемещаем на полку холодильной камеры на 20-30 минут и только после приступаем к формовке беляшей. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей

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