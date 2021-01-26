Для чего используют минеральные удобрения?

Разрушение местообитаний

Причины разрушения многочисленны: чрезмерный выпас, разрастание городов, развитие промышленности, деградация почв, осушение в гумидных зонах и т. д.

Перевыпас. Когда домашних животных становится слишком много, происходит перевыпас. Это приводит к снижению продуктивности пастбищных растений и замене их ядовитыми или несъедобными для скота видами, а также к значительной эрозии почвы.

Урбанизация и индустриализация. Промышленное и жилищное строительство, а также развитие инфраструктуры – серьезная причина разрушения многих естественных местообитаний.

Во Франции, например, размеры поверхности, ежегодно покрываемой асфальтом или бетоном, оцениваются в среднем в 100 000 га (т. е. примерно в 10 раз превышают площадь Парижа).

Деградация почвы. Последствия сведения лесов, перевыпаса, отрицательного воздействия сельскохозяйственной техники, урбанизации и т. д. ощущаются во всем мире.

Главный вред обрабатываемым землям и пастбищам наносит водная и ветровая эрозия. Первая происходит в результате поверхностного стока в регионах с обильными дождями, вторая развивается под действием ветра в семиаридных регионах на оголенных после сбора урожая почвах. В Западной Европе эти два типа эрозии приводят к потерям почвы, в среднем превышающим 20 тонн с гектара в год.

Почвы подвергаются и другим видам деградации, имеющим физическую или химическую природу. Сюда можно отнести латеризацию, которая происходит в результате лессиважа почвы после сведения тропических лесов; на почве образуется плотный латеритный покров, по цвету и прочности похожий на кирпич; инфильтрационные воды растворяют или вымывают растворимые соли и другие минеральные вещества почвы в глубокие слои, где они накапливаются. Следует отметить и опустошающий эффект, вызываемый применением пестицидов и химических удобрений. Если вы будете использовать минеральные удобрения, которые можно купить в магазине https://www.eridon.ua/ru/vidy_deyatelnosti/udobreniya/osnovnye-mineralnye-udobreniya, то будет всё пучком!

Подсчитано, что в мире 56% деградации почв приходится на долю водной эрозии, 28% на долю ветровой эрозии, 12% – химического выветривания и 4% – физического выветривания.

Осушение в гумидных зонах. Гумидные (заболоченные) территории в настоящее время осушаются с помощью дренажа, чтобы использовать их под сельскохозяйственные культуры, строительство, прокладку дорог и т. д.

Осушение проводится во всем мире, а началось оно еще в Древнем Риме, когда была осушена значительная часть прибрежных средиземноморских земель. В Италии осталось не более 190 000 га болот, прудов и лиманов, против 3 миллионов гектаров в первые годы Римской империи.

Скорость осушения резко возросла в XX веке. Так, в Испании потеряно 65% площади переувлажненных земель, причем основная часть – с 1950 года. В Северной Америке процесс происходит еще быстрее. Из 87 миллионов гектаров гумидных земель, иливщихся в США в начале XIX века, сегодня осталось не более 30. Во всем мире более 30% площади переувлажненных земель уничтожено.