Описание приготовления:
Запеченные молоки горбуши получаются нежными, сочными и это совершенно самостоятельное блюдо. Их можно подать на обед, ужин, дополнив всего лишь свежими овощами, зеленью или салатом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молоки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Молоки горбуши 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Сметана 3 Ст. ложки
- Шпинат 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сыр 40 Грамм (твердый)
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)
Количество порций 2
Калорийность
180 ккал
Калорийность
18 г
Белки
5 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Запеченные молоки горбуши в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеченных молок горбуши в духовке.
Молоки горбуши сполосните, обсушите и порежьте на кусочки примерно 2 на 2 сантиметра, выложите в миску. Репчатый лук почистите и мелко порежьте, добавьте к молокам. Добавьте порезанный шпинат и перемешайте.
Добавить в массу сметану, все посолите, поперчите и перемешайте.
Формочки для запекания смажьте растительным маслом и разложите молоки по формочкам. Твердый сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх.
Формы с молоками поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистой корочки. Готовые запеченные молоки горбуши достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!