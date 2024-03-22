Описание приготовления:

Запеченные молоки горбуши получаются нежными, сочными и это совершенно самостоятельное блюдо. Их можно подать на обед, ужин, дополнив всего лишь свежими овощами, зеленью или салатом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молоки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Молоки горбуши 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Сметана 3 Ст. ложки

Шпинат 20 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сыр 40 Грамм (твердый)

Масло растительное 1 Ст. ложка (для смазывания формы)

Количество порций 2

Калорийность

180 ккал

Калорийность

18 г

Белки

5 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеченные молоки горбуши в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеченных молок горбуши в духовке.

Молоки горбуши сполосните, обсушите и порежьте на кусочки примерно 2 на 2 сантиметра, выложите в миску. Репчатый лук почистите и мелко порежьте, добавьте к молокам. Добавьте порезанный шпинат и перемешайте.

Добавить в массу сметану, все посолите, поперчите и перемешайте.

Формочки для запекания смажьте растительным маслом и разложите молоки по формочкам. Твердый сыр натрите на средней терке и посыпьте поверх.

Формы с молоками поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистой корочки. Готовые запеченные молоки горбуши достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!