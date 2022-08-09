Для чего нужна банковская гарантия

Если вы бизнесмен и вам предстоит иметь дело с государственными или муниципальными контрактами, а также с крупными коммерческими заказами, то вам точно необходимо разбираться в том, что такое банковская гарантия. Это своего рода страхование от невыполнения вами условий договора.

При этом исполнитель считается принципалом, заказчик – бенефициаром, а банк выступает гарантом сделки.

Оформление банковской гарантии – важный этап подготовки к заключению контракта на крупную сумму денег. Настолько крупную, что исполнитель договора не сможет возместить бенефициару потери от неисполнения контракта.

Срыв сделки – довольно частая ситуация практически для любого бизнеса. И далеко не обязательно она свидетельствует о недобросовестности принципала. Причиной может стать любой форс-мажор – от резкого падения курса доллара до стихийного бедствия

Представьте ситуацию. ФГКУ «Андромеда» объявило тендер на поставку офисной мебели. Алексей, руководитель ООО «Глобус», уверен, что сможет обеспечить заказ в срок. Однако всего уставного капитала мебельной фирмы недостаточно для того, чтобы покрыть неустойку ФГКУ в случае неисполнения контракта.

По правилам проведения тендеров (44-ФЗ и 223-ФЗ) таким компаниям запрещается принимать участие в аукционе. Тогда Алексей обращается к банку, и финансовая организация предоставляет банковскую гарантию, то есть выступает гарантом контракта. Если ООО «Глобус» сорвет заказ, то банк погасит неустойку перед ФГКУ и впоследствии взыщет эту сумму с принципала.

Прежде чем подать заявку на предоставление банковской гарантии, следует изучить рынок предложений. Внимательно ознакомьтесь с ними на сайте каждого банка. Например, выгодные условия можно найти здесь: https://sovcombank.ru/business/krediti/msb-bankovskie-garantii.

При оформлении гарантии банк зарабатывает на комиссиях, которые платит принципал. Обычно речь идет о сравнительно небольших суммах (от 1% до 5% от суммы контракта). Многие финансовые организации практикуют индивидуальный подход в каждом конкретном случае. А значит, есть шанс договориться о скидке.

Помимо обеспечения участия в тендерах с помощью банковской гарантии можно оплатить задолженность перед ФНС. Если к сроку уплаты налогов на счету вашей фирмы не накопилась требуемая сумма, но при этом вы уверены, что в скором будущем это произойдет, можно привлечь банк в качестве гаранта платежеспособности. Ведь, как известно, шутки с налоговой обычно заканчиваются печально.

Еще один вариант применения этой банковской услуги – для обеспечения ремонта/замены бракованного товара в течение гарантийного периода. В ряде случаев без этой опции организация не имеет права выставлять его на реализацию.

Удачи в аукционах!