Рецепт: Печенье на кефире — нежно шоколадное:)

Ингредиенты:
яйцо куриное свежее — 1 шт.;
сахар — 55 грам;
соль — щепотка;
кефир — 70 мл;
мука — 100 грамм;
масло сливочное — 70 грамм;
какао порошок — 15 грамм;
разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
сахарная пудра — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет! Сегодня предлагаю простой, доступный и невероятно вкусный рецепт — печенье на кефире! Готовится быстро, и просто, а получается вкусно!
Нежнейшее шоколадное печенье на кефире!
В ёмкость отправляем мягкое сливочное масло комнатной температуры, добавляем сахар и все тщательно растираем, сахар не успеет растворится, но ничего страшного, так и должно быть.)
Добавляем сол, яйцо и кефир ( можно заменить йогуртом, простоквашей, кислой сметаной и любым другим кисломолочным продуктом) у меня остатки йогурта с мармеладками)))
Все соединяем, тщательно перемешиваем, даже миксер не нужен, венчиком или лопаткой)
Далее добавляем какао порошок, разрыхлитель и часть!!!! Муки ( примерно 1/2 от общего объёма) и начинаем замешивать тесто.
Постепенно подсыпаем муку, так как густота кисломолочных продуктов у всех разная, и яйца могут быть разного размера, то лучше постепенно всыпать муку, тем самым контролируя густоту теста!
Вот такое тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.
Перекладывает тесто в кулинарный мешок, и будем отсаживать на противень, застеленный пергаментом.
Я буду использовать насадку как для печенья курабье, но можно использовать просто прямой срез, или даже сложить тесто в плотный пакет, отрезать уголок и отсадить таким образом. Либо выкладывать чайной ложкой:)
Печенье должно быть на небольшом расстоянии друг от друга, так как оно немного увеличится в размере.
Выпекаем печенье в разогретой духовке при 180 градусах примерно 15-20 минут.
Вот такая гора печенья у нас получилась!!! Хотя тесто было с гулькин нос))))
Оно получается невероятно нежным, очень шоколадным, очень вкусное!!
При желании сверху можно посыпать сахарной пудрой. Мы же решили чуток промазать джемом и склеили половинки.
всем приятного аппетита!
Готовьте с удовольствием и любовью!
Видеоролик можно посмотреть по ссылке ниже:)
Видео:
Время приготовления: 10 мин.