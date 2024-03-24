Рецепт: Печенье на кефире — нежно шоколадное:)

Ингредиенты:

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

сахар — 55 грам;

соль — щепотка;

кефир — 70 мл;

мука — 100 грамм;

масло сливочное — 70 грамм;

какао порошок — 15 грамм;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

сахарная пудра — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет! Сегодня предлагаю простой, доступный и невероятно вкусный рецепт — печенье на кефире! Готовится быстро, и просто, а получается вкусно!

Нежнейшее шоколадное печенье на кефире!

В ёмкость отправляем мягкое сливочное масло комнатной температуры, добавляем сахар и все тщательно растираем, сахар не успеет растворится, но ничего страшного, так и должно быть.)

Добавляем сол, яйцо и кефир ( можно заменить йогуртом, простоквашей, кислой сметаной и любым другим кисломолочным продуктом) у меня остатки йогурта с мармеладками)))

Все соединяем, тщательно перемешиваем, даже миксер не нужен, венчиком или лопаткой)

Далее добавляем какао порошок, разрыхлитель и часть!!!! Муки ( примерно 1/2 от общего объёма) и начинаем замешивать тесто.

Постепенно подсыпаем муку, так как густота кисломолочных продуктов у всех разная, и яйца могут быть разного размера, то лучше постепенно всыпать муку, тем самым контролируя густоту теста!

Вот такое тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.

Перекладывает тесто в кулинарный мешок, и будем отсаживать на противень, застеленный пергаментом.

Я буду использовать насадку как для печенья курабье, но можно использовать просто прямой срез, или даже сложить тесто в плотный пакет, отрезать уголок и отсадить таким образом. Либо выкладывать чайной ложкой:)

Печенье должно быть на небольшом расстоянии друг от друга, так как оно немного увеличится в размере.

Выпекаем печенье в разогретой духовке при 180 градусах примерно 15-20 минут.

Вот такая гора печенья у нас получилась!!! Хотя тесто было с гулькин нос))))

Оно получается невероятно нежным, очень шоколадным, очень вкусное!!

При желании сверху можно посыпать сахарной пудрой. Мы же решили чуток промазать джемом и склеили половинки.

всем приятного аппетита!

Готовьте с удовольствием и любовью!

Видеоролик можно посмотреть по ссылке ниже:)

Видео:

Время приготовления: 10 мин.