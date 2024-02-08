ГлавнаяРецептыЛучшее блюдо из картофеля, которое должен попробовать каждый: готовим гратен – рецепт от шефа Лучшее блюдо из картофеля, которое должен попробовать каждый: готовим гратен – рецепт от шефа На чтение: 1 минута Гратинирование – это способ кулинарной обработки, который только улучшает вкус и вид блюда. Чаще всего так готовят картофель. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Известный повар и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво предложил свой вариант гратена. Этот рецепт рискует стать вашим любимым. Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: древний рецепт бурышника – картофельного пирога родом из Гуцульщины Картофельный гратен Время: 1 час 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля; – соль, перец по вкусу; – 300 граммов сливок 33%; – 50 граммов пармезана; – 50 граммов моцареллы; – 50 граммов чеддера; – 70 граммов бекона; – 1 лук. ⠀ Приготовление: Картофель нарежьте тоненькими слайсами. Бекон обжарьте с луком. В миску добавьте натертый сыр сразу трех видов, влейте сливки, всыпьте соль и перец. Туда же добавьте обжаренный бекон с луком, картофель и хорошо перемешайте. Выложите все в форму, смазанную сливочным маслом, полейте остатками сливочного соуса и запекайте под фольгой в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часов. Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный капустняк по рецепту участницы «МастерШеф». Поделитесь с друзьями