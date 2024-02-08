Лучшее блюдо из картофеля, которое должен попробовать каждый: готовим гратен – рецепт от шефа

Гратинирование – это способ кулинарной обработки, который только улучшает вкус и вид блюда. Чаще всего так готовят картофель.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Известный повар и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво предложил свой вариант гратена. Этот рецепт рискует стать вашим любимым.

Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: древний рецепт бурышника – картофельного пирога родом из Гуцульщины

Картофельный гратен

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– соль, перец по вкусу;

– 300 граммов сливок 33%;

– 50 граммов пармезана;

– 50 граммов моцареллы;

– 50 граммов чеддера;

– 70 граммов бекона;

– 1 лук. ⠀

Приготовление:

Картофель нарежьте тоненькими слайсами. Бекон обжарьте с луком. В миску добавьте натертый сыр сразу трех видов, влейте сливки, всыпьте соль и перец. Туда же добавьте обжаренный бекон с луком, картофель и хорошо перемешайте. Выложите все в форму, смазанную сливочным маслом, полейте остатками сливочного соуса и запекайте под фольгой в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часов. Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный капустняк по рецепту участницы «МастерШеф».