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Лучшее блюдо из картофеля, которое должен попробовать каждый: готовим гратен – рецепт от шефа

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Лучшее блюдо из картофеля, которое должен попробовать каждый: готовим гратен – рецепт от шефа

Гратинирование – это способ кулинарной обработки, который только улучшает вкус и вид блюда. Чаще всего так готовят картофель.

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Известный повар и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво предложил свой вариант гратена. Этот рецепт рискует стать вашим любимым.

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Картофельный гратен

  • Время: 1 час 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– соль, перец по вкусу;
– 300 граммов сливок 33%;
– 50 граммов пармезана;
– 50 граммов моцареллы;
– 50 граммов чеддера;
– 70 граммов бекона;
– 1 лук. ⠀

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте тоненькими слайсами.
  2. Бекон обжарьте с луком.
  3. В миску добавьте натертый сыр сразу трех видов, влейте сливки, всыпьте соль и перец.
  4. Туда же добавьте обжаренный бекон с луком, картофель и хорошо перемешайте.
  5. Выложите все в форму, смазанную сливочным маслом, полейте остатками сливочного соуса и запекайте под фольгой в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1,5 часов.
  6. Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

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