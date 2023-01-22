Для чего нужны брокеры в Узбекистане?

Брокерские услуги в Ташкенте пользуются огромным спросом. mybroker.uz – сайт международного уровня для получения прибыли на торговле активами. Это не заработок в интернете без вложений, а пассивный доход со от инвестирования.

Интерфейс и содержание сайта

Сайт Птбанка оформлен на английском языке, доступны кнопки по переводу на русский, немецкий, испанский, итальянский и арабский язык. На главной странице описаны преимущества сотрудничества с биржей, представлена наглядная динамика торгов по месяцам. Обещана 100%-гарантия сохранности и вывода средств. Сайт не похож на мошенничество, но, согласно отзывам, mybroker.uz имеет существенные отличия между обещаниями и практикой.

Что предлагает сайт:

торговлю активами мирового уровня;

поддержку 24 часа 7 дней в неделю;

бонусы на депозиты;

образовательные курсы (книги, видео, обзоры рынка, обучение стратегическому мышлению);

доступ с компьютера и приложения на телефоне;

мгновенный вывод прибыли.

В конце главной страницы мелким шрифтом указана информация о рисках. Компания не несет ответственности за любые убытки пользователей, в том числе за потерю всего капитала. Ставки, которые предлагает биржа, могут отличаться от реальных показателей. Люди сами должны оценивать риски, свое финансовое положение, опыт, возможности.

Открытие счета

mybroker.uz предлагает два варианта услуги:

Открытие полноценного счета. Пользователь отдает брокеру некоторую сумму для открытия счета. Такая форма встречается у всех брокеров, это не говорит об обмане. Открытие демо-счета. Пользователь получает счет со 100 тыс. долл. на балансе. Это виртуальные деньги, которые подойдут для обучения и тренировок, их нельзя превратить в реальный доход. С его помощью можно научиться зарабатывать в интернете.

Рядом с предложением открыть счет представлена дополнительная информация о рисках и снятии ответственности с компании mybroker.uz.

Резюме

Признаки честного заработка в интернете:

торговля в режиме онлайн;

внесение денег на счет со 100-% гарантией безопасности;

динамика курса валют,

контакты (телефон, электронная почта, мессенджеры);

положительные отзывы о mybroker.uz (однако не исключено, что они могут быть написаны на заказ, так как нет скриншотов, допущены орфографические ошибки).

Сомнительные признаки:

частое повторение информации о рисках;

отказ от ответственности;

низкое качество обучающих видеоматериалов;

разные условия сопровождения счетов (5 типов, для каждого — свои условия поддержки, обучения, размера депозита).

Перед началом сотрудничества с mybroker.uz, согласно отзывам, нужно внимательно читать договор, чтобы избежать обмана. Некоторые правила выглядят сомнительно, пользователи не могут вывести заработанные деньги. Анализ отзывов помогает решить, относится mybroker.uz к мошенникам или нет, подходит ли в качестве онлайн-работы.