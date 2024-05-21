Рецепт: Овсяное печенье с творогом и драже — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 гр.;

творог — 120 гр.;

масло сливочное — 100 гр.;

сахар — 3 ст. л.;

яйца куриные — 1 шт.;

сода пищевая — 5 гр.

Способ приготовления:

Приветствую всех заинтересовавшихся моим рецептом овсяного печенья. Я ни разу не встречала рецепта печенья с драже, так что считаю что мой рецепт авторским. Такое драже очень любит наш внук и мысль добавить его в печенье возникла спонтанно, результат понравился и́ теперь делаю именно так.

Ингредиенты практически всегда есть в моем доме.

Драже использую «Арахис в разноцветной глазури».

Овсяные хлопья беру обычные, не быстрого приготовления. Хлопья нужно перемолоть, я для этого использую измельчитель «Молния». Измельчитель не даёт очень мелкий помол, но для выпечки это нормально. К овсяной муке добавляю мягкое сливочное масло.

Я его не растапливаю, мягкое масло прекрасно объединяется со всеми составляющими теста. Добавляю одно куриное яйцо, оно должно быть комнатной температуры.

Затем добавляю сахар.

Творога можно добавить меньше, или немного больше, у меня было именно столько. Добавляю его в миску с овсяной мукой.

В тесто можно добавить пакетик ванильного сахара, у меня его не было в наличии. Пол чайной ложки соды добавляю в миску с овсяной мукой.

Перемешиваю, масса очень пластичная и буквально за минутку тесто готово. У меня был зернистый творог и он хорошо «вписался» в это тесто. Добавляю драже.

И опять перемешиваю. Буквально пять минут и тесто для печенья готово, оно липнет к рукам, но муки не стоит добавлять.

Заранее застелила противень пергаментной бумагой и на него выкладываю шарики теста примерно одинакового размера.

Можно было выложить все печенюшки на один противень, изначально так и хотела сделать. Но мой постоянный помощник, семилетний внучок, решил сделать «свой» противень. Противень не смазывали маслом, и не присыпали мукой.

Каждый шарику необходимо придать привычную форму печенья, то есть слегка «сплющить» шарик. И это мы сделали на обоих противнях.

Оба противня отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки зависит от того насколько сухое хотите получить печенье. Если хотите мягкое печенье с слегка хрустящей корочкой, то достаточно двадцати минут и сразу же нужно доставать из духовки.

Я же хотела печенье чуть посуше, чтобы не рассыпалось на части у внука в рюкзаке. И оставила противень остывать в горячей духовке. В обоих случаях печенье вкусное, драже себя ведёт при высокой температуре прекрасно. Сахарная глазурь не течет.

С противня печенье легче снимается с противня, застеленного пергаментом. Из такого количества ингредиентов получается 19 — 20 печенюшек.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 30 мин.