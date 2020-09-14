Дочке бывшего президента Узбекистана предъявлено обвинение

Министерство юстиции США сообщило об обвинениях в отмывании денег и коррупционных действиях на общую сумму 865 миллионов долларов Гуллар Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Обвинения были также предъявлены бывшему главе дочерней компании российского оператора связи МТС в Узбекистане Бехзоду Ахмеду.

В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что МТС, зарегистрированная в США, должна выплатить 850 миллионов долларов США штрафов за коррупционные действия в Узбекистане. По данным американских следователей, МТС должна была заплатить не менее 420 миллионов долларов за выход на узбекский рынок в 2004 году.

Обвинение утверждает, что в начале 2000-х Ахмедов требовал взятки от поставщиков телекоммуникационных услуг, которые хотели выйти на рынок Узбекистана. По версии следствия, Каримова должна была использовать свое положение для обеспечения выгодных условий контрактов для компаний. Следствие указывает, что средства Каримова, полученные от взяток, были «отмыты» через американскую финансовую систему как сообщает tafsilar.info .

В 2015 году в Узбекистане Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы за участие в преступной группе, совершавшей кражу и вымогательство денег, а также присвоение государственных средств. Через некоторое время в отношении Каримовой было возбуждено новое расследование. В 2017 году ее приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, но через год приговор был изменен на 5 лет домашнего ареста. Общий ущерб, нанесенный Узбекистану в этих двух случаях, по версии следствия, составил 2 миллиарда долларов.

В настоящее время Каримова отбывает пятилетний срок заключения. Согласно решению Ташкентского суда в среду, дочь экс-президента должна быть переведена из-под домашнего ареста в колонию общего режима в связи с тем, что, по мнению прокуратуры, она не выполнила условия отбывания наказания.

Каримова, любимая дочь бывшего президента и даже считавшаяся его потенциальной преемницей, была постоянным представителем своей страны при ООН в Женеве до середины 2013 года, ранее она была послом Узбекистана в Мадриде. Также она руководила благотворительными и культурными проектами. Она также была предпринимателем и вела бизнес во многих секторах. Старшая дочь сурового президента попала в немилость отца, когда она сравнила его со Сталиным и публично напала на мать и младшую сестру. В то время банковские счета ее компаний и фондов были заморожены, и началось расследование финансового хищения; Несколько ее ближайших соратников были арестованы.

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