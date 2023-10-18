Вкусный и красочный салат из самых простых продуктов. Готовлю через день

Салаты стали важной частью жизни человека. Без них невозможно представить полноценное меню в ресторане и праздничный стол. Салаты бывают разные — от диетических до закусочных и даже обеденных.

Салаты плотно вошли в нашу жизнь. Поэтому часто мы включаем их свой повседневный рацион. Важно делать это правильно.

Иногда салаты бывают вредными для человека.

Например, если салаты перенасыщены магазинным майонезом. Стоит правильно подбирать салаты для своего рациона.

Расскажем про один незамысловатый полезный салат.

Ингредиенты для салата:

Огурцы — 3 шт.;

Сладкий перец — 1 шт.;

Сыр — 150 г;

Ветчина — 200 г;

Яйца — 3 шт.;

Помидоры — 3 шт.;

Укроп — пучок;

Соль — щепотка;

Черный перец — щепотка;

Майонез — 3 ст.л.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком огурцы, а также очищенный от внутренностей перец. Натираем на крупной терке сыр, смешиваем с огурцами и сладким перцем.

Нарезаем маленьким кубиком ветчину и помидоры. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем аналогично ветчине. Шинкуем мелко укроп, выкладываем в миску к салату вместе с ветчиной, помидором и яйцами.

Посыпаем салат солью и черным перцем, заправляем домашним майонезом и тщательно перемешиваем.

Салат также можно заправлять растительным маслом или сметаной. Это отличный закусочный салат, к которому можно добавить любые другие компоненты.