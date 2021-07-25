Дома в Заокском районе от собственника — лучшая вторичная недвижимость

Свой загородный дом — от задумки до реализации

Основной вопрос при выборе участка – это наличие необходимых коммуникаций или возможность их обустройства. В идеале, не обойтись и без развитой инфраструктуры. Особенности участков под ИЖС и домов Заокского района дальше узнаете.

Впрочем, чтобы начать строительство, иногда достаточно наличия водообеспечения с электричеством.

Хоть услуги профессиональных архитекторов и проектировщиков стоят недёшево, но в ходе разработки проекта будут учтены все сильные и слабые стороны вашего участка, особенности ландшафта и окружающего вида, а также пожелания каждого члена семьи относительно планировки.

Таким образом, ваш дом будет выгодно отличаться своей индивидуальностью, нестандартными архитектурными и конструктивными решениями из общей, часто безликой массы типовых построек.

Естественно, вы принимаете непосредственное участие в составлении проекта относительно количества комнат, их площади, местоположения в доме и множества других важных нюансов с возможностью корректировки планов строительства.

Оформление документации и начало строительства

После составления проекта будущие домовладельцы занимаются оформлением документов. Это обычно выражается в получении разрешительной документации на возведение дома. Заметьте, что в дачных посёлках и садовых товариществах о необходимости подобных документов необходимо уточнить у правления.

Перед обустройством фундамента необходимы исследования грунта для выбора типа фундамента и места на участке. В архитектурных бюро этот пункт решается на этапе проектирования, поэтому к началу строительства, как правило, у будущего домовладельца вопросов об исследованиях грунта и типе фундамента не возникает. В коттеджных посёлках обязательно проводятся инженерные изыскания, после чего можно начинать возведение дома.

Строительство традиционно выполняется в несколько этапов, а точнее, начинается с земляных работ с дальнейшим обустройством фундамента, возведения стен, простенков, монтажа перекрытий. Далее устанавливается стропильная система крыши с дальнейшим её монтажом и, наконец, выполняются отделочные работы.