Описание приготовления:

Салат хоть и простой, но будет отличным украшением любого стола, будь то на каждый день или на праздник! А еще, на приготовление на этого салата вы потратите не более 5 минут. Его можно приготовить, когда "гости на пороге" к запеченному мясу или рыбе. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Морковь 1 Штука

Свекла 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Сыр 50 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы и моркови с сыром»

Подготовьте все необходимые продукты. Сыр возьмите любой по вкусу.

Сырую свеклу и морковь промойте и очистите от кожуры.

Овощи натрите на терке для моркови по-корейски или на обычной терке с крупными ячейками. Выложите овощи в салатник.

Сыр нарежьте тонкой соломкой (или натрите на терке). Добавьте сыр к овощам.

Чеснок пропустите через пресс, добавьте в салатник. Салат заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Салат из свеклы и моркови с сыром готов! Приятного аппетита!