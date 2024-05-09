Описание приготовления:
Салат хоть и простой, но будет отличным украшением любого стола, будь то на каждый день или на праздник! А еще, на приготовление на этого салата вы потратите не более 5 минут. Его можно приготовить, когда "гости на пороге" к запеченному мясу или рыбе. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 1 Штука
- Свекла 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Сыр 50 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
126 ккал
Калорийность
10 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из свеклы и моркови с сыром»
Подготовьте все необходимые продукты. Сыр возьмите любой по вкусу.
Сырую свеклу и морковь промойте и очистите от кожуры.
Овощи натрите на терке для моркови по-корейски или на обычной терке с крупными ячейками. Выложите овощи в салатник.
Сыр нарежьте тонкой соломкой (или натрите на терке). Добавьте сыр к овощам.
Чеснок пропустите через пресс, добавьте в салатник. Салат заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
Салат из свеклы и моркови с сыром готов! Приятного аппетита!