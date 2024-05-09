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Салат из свеклы и моркови с сыром

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Салат из свеклы и моркови с сыром

Описание приготовления:

Салат хоть и простой, но будет отличным украшением любого стола, будь то на каждый день или на праздник! А еще, на приготовление на этого салата вы потратите не более 5 минут. Его можно приготовить, когда "гости на пороге" к запеченному мясу или рыбе. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Свекла Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 1 Штука
  • Свекла 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Сыр 50 Грамм
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

126 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из свеклы и моркови с сыром»

Салат из свеклы и моркови с сыром

Подготовьте все необходимые продукты. Сыр возьмите любой по вкусу.

Салат из свеклы и моркови с сыром

Сырую свеклу и морковь промойте и очистите от кожуры.

Салат из свеклы и моркови с сыром

Овощи натрите на терке для моркови по-корейски или на обычной терке с крупными ячейками. Выложите овощи в салатник.

Салат из свеклы и моркови с сыром

Сыр нарежьте тонкой соломкой (или натрите на терке). Добавьте сыр к овощам.

Салат из свеклы и моркови с сыром

Чеснок пропустите через пресс, добавьте в салатник. Салат заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Салат из свеклы и моркови с сыром

Салат из свеклы и моркови с сыром готов! Приятного аппетита!

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