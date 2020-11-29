Когда мы идем в магазин или на рынок, то конечно же важно покупать качественные продукты. Как же это сделать? Как выбирать качественные продукты питания?

Давайте научимся выбирать доброкачественное мясо. Конечно, готовить лучше всего из мяса молодых животных. Рекомендуем вам перейти на сайт https://24tov.com.ua/Tovs/catalog/170/scot, где представлены домашние фермерские продукты.

Цвет мяса, его качество, жир, который к нему прилегает, о многом может нам рассказать.

Мясо молоденького животного в возрасте до 6 месяцев имеет цвет от светло-розового до светло-красного и внутренний жир у него плотный и белый. Мясо животных возраста до 2 лет обычно светло-красного цвета и с почти белым жиром. Мясо взрослых животных от 2 до 5 лет – сочное, оно нежное и красного цвета. Мясо довольно старых животных (старше 5 лет) – темно-красного цвета и внутренний жир у такого мяса имеет желтый цвет. Мясо хорошего качества покрыто тонкой корочкой бледно-красного цвета или бледно-розового цвета. Поверхность свежего разреза слегка влажная, почти сухая, эластичная, плотная и нелипкая.

Если надавить на доброкачественное мясо пальцем, то образующаяся ямка быстро выравнивается.

У высших сортов качественной вареной колбасы не должно быть сильного запаха пряностей и чеснока! Знайте, что если от колбасы сильно пахнет пряностями, то, как правило, за запахом могут быть скрыты какие-либо дефекты качества, и такая колбаса также может оказаться не свежей.

Никогда не покупайте дешевую вареную колбасу, а еще лучше купить кусочек мяса.

У доброкачественной свежей рыбы блестящая, гладкая и плотно прилегающая к телу чешуя. Глаза у такой рыбы выпуклые и прозрачные, а жабры имеют ярко-красный цвет, без слизи. Брюшко рыбы не вздутое, а мышечная ткань довольно эластичная и с трудом отделяется от костей. Ямочка, которая образуется от придавливания пальцем, быстро выравнивается. При погружении в воду свежая рыба тонет.

Если же это недоброкачественная рыба, то жабры у нее серые, скользкие, глаза впалые, чешуя легко отходит, а мясо мягкое. Употреблять в пищу такую рыбу нельзя категорически!

У замороженной доброкачественной рыбы глаза немного западают, а жабры несколько бледнеют. Если это качественная свежезамороженная рыба, с соблюдением всех правил технологического процесса, то при размораживании эластичность такой рыбы восстанавливается.

Доброкачественные куриные яйца на просвет бледно-оранжевого цвета. У испорченных же яиц видны на просвете темные пятна.

Свежая и качественная сметана имеет однородную густую консистенцию. Она белого или желтоватого цвета и кисловатого вкуса.