Доставка и применение бетона по Минску и Минской области

Бетон является одним из наиболее часто используемых строительных материалов. Его иногда называют «искусственным камнем», потому что физические свойства этого композита на самом деле похожи на натуральный камень. Бетон твердый и долговечный, и в зависимости от используемых добавок он также может быть морозостойким и водонепроницаемым.

Что такое бетон

Бетон — это композитный материал, а это означает, что он создается путем объединения нескольких различных компонентов. Бетонная смесь обычно состоит из природных заполнителей, связующего, воды и различных добавок и примесей.

В настоящее время используется широкий спектр рецептур бетонных смесей, благодаря чему получаются бетонные изделия с различной прочностью на сжатие, влаго- и морозостойкостью пригодные для различных применений. Ознакомиться с основными марками и классами доступных на рынке бетонных смесей с доставкой в Минске и по области можно на https://www.arsobeton.by/.

Специальные бетоны

Специальным называется высококачественный бетон со специфическими свойствами, в том числе с повышенной прочностью на сжатие, повышенной скоростью схватывания и влагостойкостью. Некоторый специализированные марки характеризуется чрезвычайно высокой прочностью и долговечностью, и обычно используются при строительстве мостов или скелетных структур.

Армированный бетон

Это вид бетонных конструкций, внутри которых размещены стальные струны или тросы. Именно стержни, распределенные в форме или опалубке перед заливкой смеси, придают бетону предварительное напряжение. Такой сборный строительный напряженный бетон используется для изготовления, например, шпал для железнодорожных путей.

Быстросхватывающийся бетон для гидротехники

Гидротехническое строительство, несомненно, является отраслью, требующей использования бетона с особыми свойствами. Здесь используются быстро схватывающиеся бетоны, то есть те, чей состав был обогащен веществами, ускоряющими схватывание смеси.

Самые популярные применения бетона

Высокая прочность на сжатие и возможность образования практически любой бетонной массы означает, что этот материал широко используется в строительстве. Его используют для изготовления структурных элементов от фундамента до потолка.

В малых архитектурных элементах также используется бетон — он используется для изготовления таких элементов, как скамейки, стены и даже клумбы, а также мелкие сборные элементы для нужд канализации (трубы, коллекторы, резервуары).

Поскольку в отличие от асфальта бетон не деформируется под воздействием высоких температур, он также используется для создания покрытия поверхностей площадей и дорог.