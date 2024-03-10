Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Блины — это вид выпечки, который известен многим. Разновидность лепешек, прижившаяся у восточных славян. Конечно, в других народах тоже существуют свои блины. Однако, славянские народы возвели блины в особый статус. Это блюдо буквально имеет свой праздник — Масленицу.

Сейчас блины стали инструментом для готовки большого числа яств. Например, из блинов можно сделать пирожки, если свернуть в них начинку. Также блины — основа для тортов.

Примерно в XVIII веке из блинов начали создавать коржи с кремом. В основном, популярность такие торты сыскали в России.

Приготовим блинный торт за 10 минут со сметанным кремом.

Ингредиенты теста для блинного торта:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 40 г;

Соль — 1 щепотка;

Молоко — 230 г;

Мука — 60 г;

Какао-порошок — 20 г;

Растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Сметана — 500 г;

Сахар — 100 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Желатин быстрорастворимый — 20 г;

Вода — 60 мл.

Приготовление блинного торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, вливаем половину молока и тщательно все перемешиваем. Просеиваем в молоко муку и какао, замешиваем блинное тесто.

Постепенно вливаем в тесто остатки молока и растительное масло. Разогреваем сковороду и выпекаем тонкие блины на огне чуть выше среднего.

Готовым блинам даем остыть.

В это время смешиваем в холодной воде желатин. Пока желатин набухает 5 минут, соединяем в сметане ванильный и классический сахар.

Скручиваем по 2-3 блина и нарезаем поперек, получаются ленточки шириной 1 см.

Желатин растапливаем в микроволновке 20 секунд, а потом вливаем в сметанную смесь.

Перемешиваем желатин в сметанной массе и добавляем туда ленточки из блинов. Дно кондитерской формы накрываем фольгой, а на поверхность кладем пергамент.

Бока формы тоже можно накрыть пищевой пленкой, так торт будет легко вытаскивать после застывания.

Переливаем смесь из сметаны и блинов в форму, выравниваем.

Оставляем торт в холодильнике до застывания.

Остается только убрать кондитерское кольцо и пленку, получается красивый блинный торт.