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Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

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Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Блины — это вид выпечки, который известен многим. Разновидность лепешек, прижившаяся у восточных славян. Конечно, в других народах тоже существуют свои блины. Однако, славянские народы возвели блины в особый статус. Это блюдо буквально имеет свой праздник — Масленицу.

Сейчас блины стали инструментом для готовки большого числа яств. Например, из блинов можно сделать пирожки, если свернуть в них начинку. Также блины — основа для тортов.

Примерно в XVIII веке из блинов начали создавать коржи с кремом. В основном, популярность такие торты сыскали в России.

Приготовим блинный торт за 10 минут со сметанным кремом.

Ингредиенты теста для блинного торта:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 40 г;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Молоко — 230 г;
  • Мука — 60 г;
  • Какао-порошок — 20 г;
  • Растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • Сметана — 500 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Желатин быстрорастворимый — 20 г;
  • Вода — 60 мл.

Приготовление блинного торта:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, вливаем половину молока и тщательно все перемешиваем. Просеиваем в молоко муку и какао, замешиваем блинное тесто.

Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Постепенно вливаем в тесто остатки молока и растительное масло. Разогреваем сковороду и выпекаем тонкие блины на огне чуть выше среднего. 

Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Готовым блинам даем остыть.

В это время смешиваем в холодной воде желатин. Пока желатин набухает 5 минут, соединяем в сметане ванильный и классический сахар.

Скручиваем по 2-3 блина и нарезаем поперек, получаются ленточки шириной 1 см.

Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Желатин растапливаем в микроволновке 20 секунд, а потом вливаем в сметанную смесь.

Перемешиваем желатин в сметанной массе и добавляем туда ленточки из блинов. Дно кондитерской формы накрываем фольгой, а на поверхность кладем пергамент.

Бока формы тоже можно накрыть пищевой пленкой, так торт будет легко вытаскивать после застывания.

Переливаем смесь из сметаны и блинов в форму, выравниваем.

Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Оставляем торт в холодильнике до застывания.

Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Остается только убрать кондитерское кольцо и пленку, получается красивый блинный торт.

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