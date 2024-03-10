Так блины вы ещё точно не готовили. Оригинальный рецепт: блинный торт за 15 минут

Блины — это вид выпечки, который известен многим. Разновидность лепешек, прижившаяся у восточных славян. Конечно, в других народах тоже существуют свои блины. Однако, славянские народы возвели блины в особый статус. Это блюдо буквально имеет свой праздник — Масленицу.
Сейчас блины стали инструментом для готовки большого числа яств. Например, из блинов можно сделать пирожки, если свернуть в них начинку. Также блины — основа для тортов.
Примерно в XVIII веке из блинов начали создавать коржи с кремом. В основном, популярность такие торты сыскали в России.
Приготовим блинный торт за 10 минут со сметанным кремом.
Ингредиенты теста для блинного торта:
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 40 г;
- Соль — 1 щепотка;
- Молоко — 230 г;
- Мука — 60 г;
- Какао-порошок — 20 г;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Сметана — 500 г;
- Сахар — 100 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Желатин быстрорастворимый — 20 г;
- Вода — 60 мл.
Приготовление блинного торта:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, вливаем половину молока и тщательно все перемешиваем. Просеиваем в молоко муку и какао, замешиваем блинное тесто.
Постепенно вливаем в тесто остатки молока и растительное масло. Разогреваем сковороду и выпекаем тонкие блины на огне чуть выше среднего.
Готовым блинам даем остыть.
В это время смешиваем в холодной воде желатин. Пока желатин набухает 5 минут, соединяем в сметане ванильный и классический сахар.
Скручиваем по 2-3 блина и нарезаем поперек, получаются ленточки шириной 1 см.
Желатин растапливаем в микроволновке 20 секунд, а потом вливаем в сметанную смесь.
Перемешиваем желатин в сметанной массе и добавляем туда ленточки из блинов. Дно кондитерской формы накрываем фольгой, а на поверхность кладем пергамент.
Бока формы тоже можно накрыть пищевой пленкой, так торт будет легко вытаскивать после застывания.
Переливаем смесь из сметаны и блинов в форму, выравниваем.
Оставляем торт в холодильнике до застывания.
Остается только убрать кондитерское кольцо и пленку, получается красивый блинный торт.