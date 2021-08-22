Доставка кальянов на дом – сервис, который набирает популярность в регионах.

Сервис по доставке кальянов в Казани

Если вы любите кальян или хотите попробовать его в первый раз, не всегда нужно покупать свой кальян и аксессуары к нему. Можно воспользоваться услугой аренды кальяна. Рассмотрим данный сервис на примере города Казань и сервиса ХукаКазань.

Аренда кальяна с доставкой в Казани — услуга, набирающая популярность в регионе. Компания «ХукаКазань» оперативно реагирует на обращение и сможет привести все необходимое в течение часа на любой адрес в черте города.

Преимущества сервиса

Из достоинств компании следует отметить:

Более двух лет успешной работы, 1500 доставок на дом, более 150 удачно обслуженных мероприятий.

Быстрая доставка кальяна и всего необходимого комплекта для обеспечения качественного досуга на вечеринку, в кафе, на базу отдыха, в офис, на дом.

Помощь кальянщика в сборке комплекта.

Доверившись профессионалам, вы сможете действительно обеспечить хороший досуг себе и своим гостям. Менеджер сервиса предложит необычные и интересные миксы, которые удивят вас и ваших друзей. Все оборудование ХукаКазань тщательно дезинфицируется и промывается после каждого использования и мероприятия.

Другие причины выбрать сервис доставки кальяна в Казани:

адекватные цены на услуги;

круглосуточный график работы компании;

менеджер сервиса всегда на связи и готов помочь по любым возникшим вопросам;

возможность доставки кальяна за пределы города;

Как оформить заказ

Оформить заказ на аренду кальяна можно в онлайн калькуляторе на сайте компании или по телефону. Также на сайте есть форма обратной связи. Менеджер ответит на заявку в течение нескольких минут, поможет выбрать удобное для вас время аренды, количество миксов, сориентирует по комплектности оборудования и уточнит время доставки кальяна на дом.

Стоимость заказа

Стоимость заказа складывается из времени аренды, количества готовых миксов и адреса доставки. Среднее время доставки кальяна в Казани составляет 40 минут. Средняя стоимость заказа составляет 1,500 рублей.

Выездное обслуживание (кейтеринг)

Организация ХукаКазань проводит выездные обслуживания в городе и области (кальянный кейтеринг). Специалисты будут сопровождать мероприятие весь вечер (в том числе в уличных беседках или в других лофт-зонах). Речь о замене углей или подготовке дополнительных кальянов. Работники «ХукаКазань», получив сведения о количестве гостей мероприятия, рассчитают нужное число кальянов. Единственное условие – заказ такой услуги минимум на 2 часа. Читайте на сайте подробнее о сервисе, услугих и стоимости.

Подводя итог

Сегодня различными сервисами доставки пользуется практически каждый житель. Отдельное место занимает компания по доставке кальянов на дом. Раньше, казалось, отдохнуть таким образом можно только в барах или кафе. Однако, сейчас арендовать кальян на дом значительно удобнее, чем выбирать заведение и добираться до него.