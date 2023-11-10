Классические пирожки с ливером, жаренные на сковороде: рецепт, прошедший проверку поколений

Многих украинцев в детстве бабушки кормили домашними пирожками. Поэтому теперь это не просто еда – они стали символом уюта и тепла.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Приготовьте румяные пирожки с ливером. Воспользовавшись этим простым и проверенным рецептом, вы получите блюдо с поджаренной корочкой, нежной мякотью и невероятным ароматом.

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Классические жареные пирожки с ливером – пошаговый рецепт

Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 5

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка масла;

– 50 – 100 граммов муки для подпыливания;

– 100 миллилитров масла для жарки.

Что нужно для начинки:

– 200 граммов куриной печени;

– 200 граммов куриных сердец;

– 200 граммов куриных желудков;

– 1 – 2 луковицы (по вкусу – чем больше, тем сочнее);

– 1 чайная ложка соли.

Также пирожки с ливером можно запечь / Фото Unsplash

Приготовление:

В большую миску налейте 250 миллилитров теплой воды и растворите в ней 10 граммов дрожжей, 1 чайную ложку сахара и столько же соли и перемешайте. Постепенно всыпьте в воду 500 граммов муки, 1 столовую ложку масла и замесите тесто, чтобы не осталось комочков. Накройте миску с тестом чистым полотенцем и поставьте подходить в теплое место без сквозняков и колебаний температуры на 50 минут. Отварите в подсоленной воде в течение 40 минут 200 граммов печени, 200 граммов сердец и 200 граммов желудков. Отцедите отварные субпродукты от бульона, дайте немного остыть, после чего перекрутите на мясорубке. Очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета 1 – 2 луковицы. Добавьте вместе с чайной ложкой соли в фарш и перемешайте. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Из теста сформируйте колбаску и разделите ее на 10 равных частей. Каждую часть раскатайте в круг диаметром ориентировочно 12 сантиметров. Толщина теста должна быть примерно 0,5 сантиметра. На каждый кружочек теста выложите по 1,5 столовой ложки начинки. Тщательно залепите края. На сковороду налейте 50 миллилитров масла для жарки, разогрейте и выложите пирожки швом вниз. Жарьте на маленьком огне по 4 – 5 минут с обеих сторон до румяной корочки. Также на среднем огне под закрытой крышкой обжарьте пирожки по бокам. Доливайте масло при необходимости. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее.

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