Доставка воды в Киеве. Оборудование и кулеры напольные

В жаркие поры года довольно часто становится проблемой получения доступа к охлажденной воде. А ведь летом, по уверениям врачей, необходимо употреблять не менее 4 литров жидкости в день. Кто же захочет её пить теплой, а тем более – горячей. Но положение легко можно исправить, купив кулер для воды на сайте https://skandinavia.com.ua. Кстати, они бывают несколько типов. В некоторые необходимо устанавливать специальные пластиковые бутыли, в других же – заливать в общую емкость. А также кулеры отличаются по методу проводимого охлаждения. Он может быть электромеханический, а также компрессионный (как в холодильниках). Раньше использовался радиаторный метод охлаждения, но такая технология была медленной, да ещё и требовала значительно электропитания, поэтому на данный момент от неё полностью отказались.

Кулеры также бывают разных размеров – домашние, офисные, публичные. Здесь они различаются только тем, какого размера бутыли разрешается в них устанавливать и какой максимальный объем резервуара, и сколько воды в минуту кулер может охладить. И цены на кулер для воды устанавливается исходя из этих параметров.

Одним из самых популярных производителей кулеров является HotFrost. Их главное преимущество – они работают в нескольких режимах (то есть, могут как охлаждать воду, так и нагревать её до необходимой температуры). И такие кулеры производятся в разных размерах – начиная от 10 литров и заканчивая 120-литровыми моделями. В сравнении с другими кулерами, эти стоят довольно-таки мало – всего порядка 1000 тысяч грн и выше. Более бюджетные модели продаются по цене от 300 грн.

Многие также предпочитают кулеры Crystal. Их главное преимущество – это многофункциональность. Но и стоят они довольно дорого. Зато в них имеется возможность до градуса регулировать температуру, чем другие, увы, не смогут похвастаться.

Карманные фильтры для воды

Вы мечтаете похудеть, а заодно и оздоровить свой организм? Однако при этом не являетесь фанатом изнурительных тренировок, не в восторге от строгих графиков приема пищи и вообще у вас и без того времени в обрез? В этом случае вода может стать вам незаменимым помощником.

Транспортируя необходимые организму минералы и питательные вещества, а также выводя шлаки, вода, тем самым благотворно влияет на вашу внешность и фигуру. А вот нехватка воды ухудшает обмен веществ, что приводит к появлению отеков и образованию лишнего веса.

Преимущество «водной» диеты кроется в том, что вам не придется вносить больших изменений в свой привычный рацион. Суть диеты — в увеличении количества и качества потребляемой воды. Важней всего, чтобы вода была чистой. Вес человека и служит критерием необходимого для организма объема воды (из расчета 40мл воды на 1кг массы тела). К примеру, при весе в 75 кг ежесуточная норма воды – 3 литра.

Ниже представлены простые правила, которыми лучше не пренебрегать.

Если чувствуете легкий голод, не стоит быстро перекусывать чем-либо. Намного эффективнее в данном случае выпить стакан воды вместо перекуса (мы часто путаем голод с жаждой). За 30 мин. до еды следует выпить стакан воды (это поумерит аппетит). В процессе потребления пищи пить не рекомендуется, как, впрочем, и сразу после еды (ухудшается переваривание в связи с разбавлением желудочного сока). Равномерно распределяйте потребление воды на целый день (большое количество воды, выпитое единовременно, способствует растягиванию желудка). Кофе, чай, соки, газировка — не считаются водой (тем более что они являются мочегонными, и наоборот выводят нужную нам воду из организма).

Ну и в заключение стоит заметить, что все эти правила будут бесполезны, а увеличение количества потребляемой воды даже вредно, если, не обращая внимания на качество, продолжать пить кипяченую воду. Однако с недостатками водопроводной воды можно бороться. Чтобы избавиться от ржавчины, хлора и других загрязнений, вам необходим очиститель воды. Стоит заметить, что сейчас весьма популярное решение данной проблемы — фильтры с обратным осмосом, однако вы можете воспользоваться любым другим видом фильтра на свое усмотрение.