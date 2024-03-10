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Фрикадельки с подливкой на сковороде

На чтение: 12 минут
Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки с подливкой на сковороде – это универсальное угощение для вашего обеда или ужина. Аппетитные фрикадельки можно подавать к столу с любыми гарнирами: картофельным пюре, макаронами, крупами. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Фрикадельки из фарша с подливкой на сковороде

Фрикадельки из фарша с подливкой на сковороде – это вкусное и интересное кулинарное решение для вашего обеда или ужина. Такое блюдо выйдет сочным, аппетитным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Фарш мясной 300 гр.
  • Лук репчатый ½ шт.
  • Морковь ½ шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Майонез 1 ст.л.
  • Вода 150 мл.
  • Зелень  по вкусу

Шаги 40 мин.

  1. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Как приготовить фрикадельки с подливкой на сковороде? Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терке морковь.

  2. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи до мягкого состояния.

  3. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Отдельно фарш вымешиваем с солью, перцем, тщательно перемешиваем и из полученной массы лепим аккуратные шарики.

  4. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Мясные шарики выкладываем в сковороду к овощам.

  5. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Отдельно вымешиваем томатную пасту с майонезом и кипяченой водой. Полученным соусом заливаем наши фрикадельки с луком и морковью.

  6. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Томим угощение под крышкой на медленном огне около 20 минут. В конце посыпаем измельченной зеленью.

  7. Фрикадельки с подливкой на сковороде

    Фрикадельки из фарша с подливкой на сковороде готовы. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Фрикадельки с подливкой в томатном соусе на сковороде

Фрикадельки с подливкой в томатном соусе на сковороде порадуют вас интересным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Приготовить такое мясное угощение несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 600 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 350 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паста томатная – 80 гр.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Мука – 70 гр.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Травы прованские – 1 ч.л.
  • Петрушка – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем мясной фарш, лук, куриное яйцо, соль и черный молотый перец. Хорошо вымешиваем массу и несколько раз отбиваем ее об миску.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Из фарша лепим небольшие аккуратные шарики и обваливаем их в муке со всех сторон.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Обжариваем шарики в сковороде с растительным маслом до румянца. Отдельно вымешиваем томатную пасту, воду, соль и специи.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. Заливаем шарики томатным соусом и тушим под крышкой 30 минут. В конце добавляем лавровый лист и тушим еще пять минут. Можно выключать огонь.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Перед подачей блюдо посыпаем измельченной зеленью.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Фрикадельки с подливкой в томатном соусе на сковороде готовы. Угощайтесь!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки на сковороде в сметанной подливке

Фрикадельки на сковороде в сметанной подливке получаются очень сытными и интересными по вкусу. Аппетитное угощение точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 800 гр.
  • Рис – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Зелень – 20 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для подливки:

  • Сметана – 3 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Аджика – 0,5 ч.л.
  • Вода – 700 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис солим и заливаем водой. Доводим до кипения, огонь уменьшаем и варим около 5 минут. Далее лишнюю воду сливаем, а рис оставляем остужаться.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем мясной фарш и измельченный лук.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный чеснок и зелень.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль и черный молотый перец.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. Начинаем перемешивать продукты между собой.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Вымешиваем до получения однородной массы.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Также сюда выкладываем подготовленный рис.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. Снова все хорошенько перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 9. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в глубокую сковороду.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 10. Отдельно вымешиваем сметану с кетчупом и мукой.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 11. Хорошенько перемешиваем продукты между собой.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 12. В конце добавляем соль, перец и аджику.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 13. Вливаем воду и хорошенько перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 14. Фрикадельки заливаем полученным соусом.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 15. Также в угощение отправляем кусочки сливочного масла.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 16. Доводим блюдо под крышкой до кипения и после готовим на небольшом огне 20 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 17. В конце готовки добавляем измельченную зелень.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 18. Фрикадельки на сковороде в сметанной подливке готовы. Подавайте к столу с любимыми гарнирами!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки в сливочной подливке на сковороде

Фрикадельки в сливочной подливке на сковороде – это вкусное и интересное кулинарное решение для вашего обеда или ужина. Такое блюдо выйдет удивительно нежным, аппетитным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 1 кг.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Петрушка – 2 ст.л.
  • Сухари панировочные – 70 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец душистый молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Орех мускатный – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Для подливки:

  • Мука – 5 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Бульон говяжий – 700 мл.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сливки жирные – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем мясной фарш. Сюда же отправляем измельченный лук, петрушку, панировочные сухари, куриное яйцо, соль и специи.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 2. Хорошенько вымешиваем продукты до однородности.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их на сковороду с растительным маслом.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Обжариваем фрикадельки до румянца со всех сторон.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. На сухой сковороде обжариваем муку до золотистого оттенка.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. К муке выкладываем сливочное масло и хорошенько все перемешиваем. Постепенно вливаем бульон и вымешиваем до исчезновения комочков.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Также добавляем соль, перец и горчицу.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. Далее вливаем жирные сливки и аккуратно все перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 9. В этот соус погружаем фрикадельки и готовим около 3 минут на слабом огне.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 10. Фрикадельки в сливочной подливке на сковороде готовы. Подавайте к столу, посыпав зеленью!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки из куриного фарша с подливкой на сковороде

Фрикадельки из куриного фарша с подливкой на сковороде – это интересное по вкусу и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте блюдо с вашими любимыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, крупами и другими. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 6 ст.л.
  • Сок томатный – 1 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 2. Болгарский перец также очищаем от семян и режем на небольшие кусочки.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. В глубокой миске соединяем мясной фарш с куриным яйцом, добавляем соль и специи. Хорошенько перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. Всыпаем к фаршу панировочные сухари и снова все вымешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Мокрыми руками лепим аккуратные круглые фрикадельки.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. В глубокой миске соединяем томатный сок и воду, перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. Также сюда добавляем соль.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 10. Также отправляем в сковороду болгарский перец и жарим все вместе до мягкости.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 11. В другой сковороде обжариваем фрикадельки до легкого румянца.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 12. Дополняем фрикадельки обжаренными овощами.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 13. Сюда же вливаем томатный соус.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 14. Закрываем угощение крышкой и тушим на небольшом огне 40 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 15. Фрикадельки из куриного фарша с подливкой на сковороде готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Замороженные фрикадельки с подливкой на сковороде

Замороженные фрикадельки с подливкой на сковороде – это простая и вкусная кулинарная идея для домашнего обеда или ужина. Такое угощение сможет приготовить каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Фрикадельки замороженные – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим замороженные фрикадельки.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и обжариваем его на растительном масле пару минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. К луку выкладываем тертую на терке морковь, перемешиваем и готовим овощи около 3 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Сюда же выкладываем томатную пасту и вливаем немного воды. Перемешиваем и тушим 2 минуты.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. На овощную подушку выкладываем замороженные фрикадельки.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Полностью заливаем их кипяченой водой, дополняем солью и перцем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Тушим на небольшом огне около 30 минут. В конце посыпаем измельченной зеленью.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. Замороженные фрикадельки с подливкой на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Мясные фрикадельки с рисом и подливкой на сковороде

Мясные фрикадельки с рисом и подливкой на сковороде – это очень вкусное и сытное угощение для домашнего стола. Подавайте с вашими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления аппетитных фрикаделек своими руками берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Рис – 90 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Кипяток – 2 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем мясной фарш. Его дополняем половиной измельченного лука, зеленью и чесноком.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 2. Сюда же отправляем заранее промытый рис.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Дополняем продукты солью, перцем и хорошенько вымешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Остатки лука мелко рубим ножом и обжариваем на растительном масле на сковороде.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. К луку отправляем тертую морковь, перемешиваем и жарим вместе около 5 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Из полученного фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их на овощи.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. В кипятке разводим томатную пасту и этим соусом заливаем наше угощение. Добавляем соль и перец по вкусу.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. Доводим заготовку до кипения, накрываем крышкой и готовим на небольшом огне 30 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 9. Мясные фрикадельки с рисом и подливкой на сковороде готовы. Угощайтесь!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки из индейки с подливкой на сковороде

Фрикадельки из индейки с подливкой на сковороде получаются полезными, питательными и интересными по вкусу. Аппетитное угощение точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 450 гр.
  • Рис – 50 гр.
  • Вода – 350 мл.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 70 гр.
  • Сок томатный – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипени в кастрюле воду, солим ее и опускаем сюда рис. Варим его около 15 минут, после чего воду сливаем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Филе индейки разделываем на небольшие кусочки. Так же поступаем с одной головкой лука.

Шаг 4. Птицу и лук прокручиваем через мясорубку.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. В этот фарш отправляем остывший рис.

Шаг 6. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем измельченный чеснок, соль и черный молотый перец.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Хорошенько вымешиваем заготовку до полной однородности.

Шаг 8. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 9. Обжариваем фрикадельки с каждой стороны до румянца.

Шаг 10. Оставшийся лук измельчаем, морковку натираем на терке.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 11. В отдельной сковороде обжариваем лук с морковью на растительном масле.

Шаг 12. Сюда же вливаем томатный сок, добавляем соль, черный молотый перец и лавровый лист.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 13. Перемешиваем и доводим соус до кипения.

Шаг 14. В этот соус погружаем обжаренные фрикадельки.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 15. Закрываем угощение крышкой и готовим на слабом огне по 7 минут с каждой стороны.

Шаг 16. Фрикадельки из индейки с подливкой на сковороде готовы. Скорее подавайте к столу!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки в томатно-сметанной подливке

Фрикадельки в томатно-сметанной подливке – это очень сытное и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте блюдо с вашими любимыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, крупами и другими. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Паста томатная – 2 ч.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Семолина – 1 ст.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Морковку натираем на крупной терке.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. В глубокую миску отправляем мясной фарш, сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем соль и специи. Хорошо все перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Дополняем фарш семолиной и еще раз перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью около 10 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Дополняем овощи сметаной, томатной пастой, солью и черным молотым перцем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Также сюда отправляем муку, лавровый лист и вливаем воду. Хорошо все перемешиваем.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. В полученный соус погружаем фрикадельки.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 9. Готовим их под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 10. Фрикадельки в томатно-сметанной подливке готовы. Можно угощаться!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Фрикадельки с овощами и подливкой на сковороде

Фрикадельки с овощами и подливкой на сковороде отличаются интересным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Приготовить такую аппетитную яркую закуску несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Кабачок – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Морковку натираем на терке, измельчаем репчатый лук, очищенный кабачок режем брусочками.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда овощи. Обжариваем их до мягкого состояния.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 4. Фарш дополняем солью и перцем, тщательно перемешиваем и из полученной массы лепим небольшие аккуратные шарики.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 5. Мясные шарики выкладываем на подушку из овощей.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 6. Вымешиваем томатную пасту с кипяченой водой и вливаем это в нашу заготовку.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 7. Закрываем угощение крышкой и томим на умеренном огне около 25 минут.

Фрикадельки с подливкой на сковороде

Шаг 8. Фрикадельки с овощами и подливкой на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Фрикадельки с подливкой на сковороде

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