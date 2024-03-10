Фрикадельки с подливкой на сковороде – это универсальное угощение для вашего обеда или ужина. Аппетитные фрикадельки можно подавать к столу с любыми гарнирами: картофельным пюре, макаронами, крупами. Для приготовления используйте кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Фрикадельки из фарша с подливкой на сковороде

Фрикадельки из фарша с подливкой на сковороде – это вкусное и интересное кулинарное решение для вашего обеда или ужина. Такое блюдо выйдет сочным, аппетитным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+2 порц.

Фарш мясной 300 гр.

Лук репчатый ½ шт.

Морковь ½ шт.

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Томатная паста 1 ст.л.

Майонез 1 ст.л.

Вода 150 мл.

Зелень по вкусу

Шаги 40 мин.

Как приготовить фрикадельки с подливкой на сковороде? Мелко рубим ножом репчатый лук и натираем на терке морковь. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи до мягкого состояния. Отдельно фарш вымешиваем с солью, перцем, тщательно перемешиваем и из полученной массы лепим аккуратные шарики. Мясные шарики выкладываем в сковороду к овощам. Отдельно вымешиваем томатную пасту с майонезом и кипяченой водой. Полученным соусом заливаем наши фрикадельки с луком и морковью. Томим угощение под крышкой на медленном огне около 20 минут. В конце посыпаем измельченной зеленью. Фрикадельки из фарша с подливкой на сковороде готовы. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Фрикадельки с подливкой в томатном соусе на сковороде

Фрикадельки с подливкой в томатном соусе на сковороде порадуют вас интересным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Приготовить такое мясное угощение несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Вода – 350 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паста томатная – 80 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Мука – 70 гр.

Масло растительное – 40 мл.

Травы прованские – 1 ч.л.

Петрушка – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем мясной фарш, лук, куриное яйцо, соль и черный молотый перец. Хорошо вымешиваем массу и несколько раз отбиваем ее об миску.

Шаг 3. Из фарша лепим небольшие аккуратные шарики и обваливаем их в муке со всех сторон.

Шаг 4. Обжариваем шарики в сковороде с растительным маслом до румянца. Отдельно вымешиваем томатную пасту, воду, соль и специи.

Шаг 5. Заливаем шарики томатным соусом и тушим под крышкой 30 минут. В конце добавляем лавровый лист и тушим еще пять минут. Можно выключать огонь.

Шаг 6. Перед подачей блюдо посыпаем измельченной зеленью.

Шаг 7. Фрикадельки с подливкой в томатном соусе на сковороде готовы. Угощайтесь!

Фрикадельки на сковороде в сметанной подливке

Фрикадельки на сковороде в сметанной подливке получаются очень сытными и интересными по вкусу. Аппетитное угощение точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Фарш мясной – 800 гр.

Рис – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень – 20 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для подливки:

Сметана – 3 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Аджика – 0,5 ч.л.

Вода – 700 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис солим и заливаем водой. Доводим до кипения, огонь уменьшаем и варим около 5 минут. Далее лишнюю воду сливаем, а рис оставляем остужаться.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем мясной фарш и измельченный лук.

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченный чеснок и зелень.

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль и черный молотый перец.

Шаг 5. Начинаем перемешивать продукты между собой.

Шаг 6. Вымешиваем до получения однородной массы.

Шаг 7. Также сюда выкладываем подготовленный рис.

Шаг 8. Снова все хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в глубокую сковороду.

Шаг 10. Отдельно вымешиваем сметану с кетчупом и мукой.

Шаг 11. Хорошенько перемешиваем продукты между собой.

Шаг 12. В конце добавляем соль, перец и аджику.

Шаг 13. Вливаем воду и хорошенько перемешиваем.

Шаг 14. Фрикадельки заливаем полученным соусом.

Шаг 15. Также в угощение отправляем кусочки сливочного масла.

Шаг 16. Доводим блюдо под крышкой до кипения и после готовим на небольшом огне 20 минут.

Шаг 17. В конце готовки добавляем измельченную зелень.

Шаг 18. Фрикадельки на сковороде в сметанной подливке готовы. Подавайте к столу с любимыми гарнирами!

Фрикадельки в сливочной подливке на сковороде

Фрикадельки в сливочной подливке на сковороде – это вкусное и интересное кулинарное решение для вашего обеда или ужина. Такое блюдо выйдет удивительно нежным, аппетитным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Фарш мясной – 1 кг.

Яйцо – 1 шт.

Петрушка – 2 ст.л.

Сухари панировочные – 70 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец душистый молотый – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Орех мускатный – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Для подливки:

Мука – 5 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Бульон говяжий – 700 мл.

Горчица – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки жирные – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем мясной фарш. Сюда же отправляем измельченный лук, петрушку, панировочные сухари, куриное яйцо, соль и специи.

Шаг 2. Хорошенько вымешиваем продукты до однородности.

Шаг 3. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их на сковороду с растительным маслом.

Шаг 4. Обжариваем фрикадельки до румянца со всех сторон.

Шаг 5. На сухой сковороде обжариваем муку до золотистого оттенка.

Шаг 6. К муке выкладываем сливочное масло и хорошенько все перемешиваем. Постепенно вливаем бульон и вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 7. Также добавляем соль, перец и горчицу.

Шаг 8. Далее вливаем жирные сливки и аккуратно все перемешиваем.

Шаг 9. В этот соус погружаем фрикадельки и готовим около 3 минут на слабом огне.

Шаг 10. Фрикадельки в сливочной подливке на сковороде готовы. Подавайте к столу, посыпав зеленью!

Фрикадельки из куриного фарша с подливкой на сковороде

Фрикадельки из куриного фарша с подливкой на сковороде – это интересное по вкусу и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте блюдо с вашими любимыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, крупами и другими. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сухари панировочные – 6 ст.л.

Сок томатный – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Куркума – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Болгарский перец также очищаем от семян и режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем мясной фарш с куриным яйцом, добавляем соль и специи. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Всыпаем к фаршу панировочные сухари и снова все вымешиваем.

Шаг 6. Мокрыми руками лепим аккуратные круглые фрикадельки.

Шаг 7. В глубокой миске соединяем томатный сок и воду, перемешиваем.

Шаг 8. Также сюда добавляем соль.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью.

Шаг 10. Также отправляем в сковороду болгарский перец и жарим все вместе до мягкости.

Шаг 11. В другой сковороде обжариваем фрикадельки до легкого румянца.

Шаг 12. Дополняем фрикадельки обжаренными овощами.

Шаг 13. Сюда же вливаем томатный соус.

Шаг 14. Закрываем угощение крышкой и тушим на небольшом огне 40 минут.

Шаг 15. Фрикадельки из куриного фарша с подливкой на сковороде готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Замороженные фрикадельки с подливкой на сковороде

Замороженные фрикадельки с подливкой на сковороде – это простая и вкусная кулинарная идея для домашнего обеда или ужина. Такое угощение сможет приготовить каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фрикадельки замороженные – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим замороженные фрикадельки.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и обжариваем его на растительном масле пару минут.

Шаг 3. К луку выкладываем тертую на терке морковь, перемешиваем и готовим овощи около 3 минут.

Шаг 4. Сюда же выкладываем томатную пасту и вливаем немного воды. Перемешиваем и тушим 2 минуты.

Шаг 5. На овощную подушку выкладываем замороженные фрикадельки.

Шаг 6. Полностью заливаем их кипяченой водой, дополняем солью и перцем.

Шаг 7. Тушим на небольшом огне около 30 минут. В конце посыпаем измельченной зеленью.

Шаг 8. Замороженные фрикадельки с подливкой на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Мясные фрикадельки с рисом и подливкой на сковороде

Мясные фрикадельки с рисом и подливкой на сковороде – это очень вкусное и сытное угощение для домашнего стола. Подавайте с вашими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления аппетитных фрикаделек своими руками берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Рис – 90 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Петрушка – 4 ветки.

Паста томатная – 2 ст.л.

Кипяток – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выкладываем мясной фарш. Его дополняем половиной измельченного лука, зеленью и чесноком.

Шаг 2. Сюда же отправляем заранее промытый рис.

Шаг 3. Дополняем продукты солью, перцем и хорошенько вымешиваем.

Шаг 4. Остатки лука мелко рубим ножом и обжариваем на растительном масле на сковороде.

Шаг 5. К луку отправляем тертую морковь, перемешиваем и жарим вместе около 5 минут.

Шаг 6. Из полученного фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их на овощи.

Шаг 7. В кипятке разводим томатную пасту и этим соусом заливаем наше угощение. Добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 8. Доводим заготовку до кипения, накрываем крышкой и готовим на небольшом огне 30 минут.

Шаг 9. Мясные фрикадельки с рисом и подливкой на сковороде готовы. Угощайтесь!

Фрикадельки из индейки с подливкой на сковороде

Фрикадельки из индейки с подливкой на сковороде получаются полезными, питательными и интересными по вкусу. Аппетитное угощение точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить блюдо по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе индейки – 450 гр.

Рис – 50 гр.

Вода – 350 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 70 гр.

Сок томатный – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипени в кастрюле воду, солим ее и опускаем сюда рис. Варим его около 15 минут, после чего воду сливаем.

Шаг 3. Филе индейки разделываем на небольшие кусочки. Так же поступаем с одной головкой лука.

Шаг 4. Птицу и лук прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. В этот фарш отправляем остывший рис.

Шаг 6. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем измельченный чеснок, соль и черный молотый перец.

Шаг 7. Хорошенько вымешиваем заготовку до полной однородности.

Шаг 8. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 9. Обжариваем фрикадельки с каждой стороны до румянца.

Шаг 10. Оставшийся лук измельчаем, морковку натираем на терке.

Шаг 11. В отдельной сковороде обжариваем лук с морковью на растительном масле.

Шаг 12. Сюда же вливаем томатный сок, добавляем соль, черный молотый перец и лавровый лист.

Шаг 13. Перемешиваем и доводим соус до кипения.

Шаг 14. В этот соус погружаем обжаренные фрикадельки.

Шаг 15. Закрываем угощение крышкой и готовим на слабом огне по 7 минут с каждой стороны.

Шаг 16. Фрикадельки из индейки с подливкой на сковороде готовы. Скорее подавайте к столу!

Фрикадельки в томатно-сметанной подливке

Фрикадельки в томатно-сметанной подливке – это очень сытное и аппетитное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте блюдо с вашими любимыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, крупами и другими. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Паста томатная – 2 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Семолина – 1 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Морковку натираем на крупной терке.

Шаг 3. В глубокую миску отправляем мясной фарш, сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем соль и специи. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 4. Дополняем фарш семолиной и еще раз перемешиваем.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук с морковью около 10 минут.

Шаг 6. Дополняем овощи сметаной, томатной пастой, солью и черным молотым перцем.

Шаг 7. Также сюда отправляем муку, лавровый лист и вливаем воду. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 8. В полученный соус погружаем фрикадельки.

Шаг 9. Готовим их под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Шаг 10. Фрикадельки в томатно-сметанной подливке готовы. Можно угощаться!

Фрикадельки с овощами и подливкой на сковороде

Фрикадельки с овощами и подливкой на сковороде отличаются интересным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Приготовить такую аппетитную яркую закуску несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Кабачок – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Морковку натираем на терке, измельчаем репчатый лук, очищенный кабачок режем брусочками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда овощи. Обжариваем их до мягкого состояния.

Шаг 4. Фарш дополняем солью и перцем, тщательно перемешиваем и из полученной массы лепим небольшие аккуратные шарики.

Шаг 5. Мясные шарики выкладываем на подушку из овощей.

Шаг 6. Вымешиваем томатную пасту с кипяченой водой и вливаем это в нашу заготовку.

Шаг 7. Закрываем угощение крышкой и томим на умеренном огне около 25 минут.

Шаг 8. Фрикадельки с овощами и подливкой на сковороде готовы. Подавайте к столу!