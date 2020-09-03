Доступные возможности современных онлайн-справочников

Интернет предоставляет широкие возможности для поиска любой информации, и покупка товаров, заказ услуг не исключение. Сегодня можно использовать как старые добрые способы вроде рекламы, сарафанного радио, так и онлайн-каталоги. Поддерживать актуальность размещенной в интернете информации проще всего, поэтому с ее корректностью проблем обычно не возникает. Гибкие условия сотрудничества будут интересны и рекламодателям (владельцам компаний), и их клиентам. Антисептик в Ташкенте оптом или в розницу, детские товары, СТО, агентства недвижимости можно найти буквально в пару кликов. Телефоны, адреса пользователям доступны бесплатно.

Почему искать информацию онлайн удобно

В отличие от печатных изданий, онлайн-справочники доступны совершенно бесплатно с любого компьютера или телефона. Для рекламодателей есть платные опции, но клиенты могут пользоваться информацией без предоплат и покупки подписок.

OOO «Yellow Pages» охватывает Ташкент и другие города Узбекистана, предлагает гибкие условия сотрудничества для рекламодателей, посетителей. Поиск компании осуществляется буквально в пару кликов, в каталоге доступен подробный рубрикатор, максимально сужающий критерии поиска. Каталог Yellow Pages Uzbekistan существует на рынке более 10 лет, и его репутация говорит сама за себя. Оценить функционал сайта может каждый желающий, поскольку ограничений нет, ресурс доступен 24/7.

Особенности онлайн-справочников

Информационные интернет-справочники имеют продуманный дизайн, интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Ресурсы адаптируются для работы на разных устройствах – это мобильные телефоны и стационарные ПК. За счет компактного размещения разделов, рубрик можно быстро находить информацию о нужных компаниях. Выставляйте интересующие идентификаторы, фильтры, чтобы сузить результаты поиска к минимуму.

Другие особенности онлайн-справочников:

Постоянное обновление данных – информацию пополнять и обновлять проще, чем в печатных изданиях, крупные порталы следят за тем, чтобы сведения были полезными и актуальными здесь и сейчас. Широкий перечень дополнительных инструментов – и для клиентов, и для рекламодателей. Он позволяет добиваться оптимальных результатов без лишних затрат. Наличие функционала личного кабинета – не обязательная, но частая опция. Регистрация на порталах расширяет возможности пользователей – например, позволяет формировать списки компаний, подписываться на обновления, составлять списки избранных, пр.

Наличие информационных блоков необязательно, но на крупных порталах вроде Yellow Pages Uzbekistan они есть. Из инфоблоков может узнать, какой сейчас курс валют в Узбекистане, даты национальных праздников, городские телефонные коды, уточнить актуальные автобусные маршруты, пр.