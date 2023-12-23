Так готовят куриное филе в известном ресторане. Вкусный рецепт из Португалии

Португальская кухня отличается от многих других кухонь мира тем, что имеет большое количество традиционных особенностей. То есть, блюда в Португалии готовятся по особым рецептам местных жителей. В разных регионах страны приготовление одного и того же блюда может отличаться.
Как правило, португальскую кухню ценят за наличие рыбных блюд. Также в Португалии множество вин, которые обязательно стоит попробовать. Но, помимо вина и рыбных деликатесов, есть иные интересные яства.
Большинство португальцев готовят блюда из курицы. Причем их подают в известных ресторанах страны.
Для того, чтобы приобщиться к португальской кухне, стоит приготовить одно из таких блюд. Оно будет бюджетнее, чем яства из морепродуктов.
Сделаем вместе португальские куриные рулеты.
Ингредиенты для португальских куриных рулетов:
- куриное филе — 3 шт.;
- соль — ч.л.;
- укроп — пучок;
- сыр — 80 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйцо — шт.;
- панировочные сухари;
- помидор — 4 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сладкий перец — шт.;
- орегано;
- мед — ч.л.
Приготовление португальских куриных рулетов:
Нарезаем куриное филе вдоль на тонкие стейки. Покрываем стейки пищевой пленкой и отбиваем молотком, пока они не станут тоньше.
Посыпаем стейки солью и черным перцем. Отбиваем стейки с другой стороны, тоже солим и перчим.
Шинкуем мелко укроп, натираем на крупной терке сыр.
Смешиваем сыр с укропом в миске. По каждому стейку распределяем сливочное масло, выкладываем на поверхность смесь укропа и сыра.
Сворачиваем каждый стейк в рулет начинкой внутрь.
Делим каждый рулет на две части. В отдельную тару разбиваем яйцо, взбиваем.
Застилаем противень пергаментом, смазываем растительным маслом. Обмакиваем каждый рулет в яйце, обваливаем в панировочных сухарях и кладем на противень.
Запекаем рулеты при 180 градусах 40 минут. В это время нарезаем помидоры, чеснок и очищенный перец на маленькие дольки.
Обжариваем овощи и чеснок в сковороде на растительном масле, добавляем орегано и мед. Перекладываем овощи в чашу блендера и взбиваем до однородной массы.
Получаются сырные куриные рулеты с овощным соусом.
Этот португальский рецепт можно использовать вместо обычных котлет.