Dribling — Футзал для всех

Футбол в помещении или зале, также известный как футзал, был изобретен в Южной Америке в 1930-х годах. Это был вид спорта, предназначенный для детей и подростков, поэтому поле и мяч были меньше, чем обычные в классическом футболе. Вначале футзал рассматривался как игра в школьных залах, пока ФИФА официально не признала этот вид спорта в 1988 году. С тех пор он приобрел множество преданных поклонников по всему миру.

Футзальная обувь

Нет необходимости убеждать кого-либо в важности спорта для поддержания отличного физического и психического состояния и хорошего здоровья. Чтобы занятия были безопасными и без травм, стоит позаботиться о соответствующей обуви.

Прежде чем покупать обувь для игры в помещении, стоит запомнить несколько основных правил. Самым важным ее элементом является подошва, которая существенно отличается от решений, используемых для игры на траве. В ней не должно быть шипов, она должна быть плоской, допускается только покрытие ее различными бороздками. Благодаря этому она будет обеспечивать достаточное сцепление с полом и защищать от скольжения. Футзальная обувь https://dribling.com.ua/obuv-dlya-futbola-i-futzala/obuv-dlya-futzala-futsalki/ также должна быть изготовлена из материала, который не оставляет пятен на земле, на которой проводится матч.

Верхняя часть

Также важен гибкий верх, благодаря которому мяч чувствуется лучше. Обувь также должна быть оборудована соответствующей системой вентиляции, чтобы стопа не сильно потела.

Покупая футзалки, стоит обратить особое внимание на способ их изготовления. Важно помнить, что во время занятий спортом обувь подвергается высоким нагрузкам. Поэтому необходимо выбирать лучшие модели от проверенных производителей, ведь это будет инвестиция не только в комфорт и удобство, но прежде всего в качество и долговечность.

Немаловажен и материал, из которого изготовлена обувь — лучшие модели делают из натуральной кожи. Также на рынке есть модели с текстильным верхом. Они легче, тоньше и обеспечивают хорошее ощущение мяча, но они слабее защищают ноги игрока.

Также необходимо помнить, что обувь предназначенная для футзала должна быть практически идеально подобранной по размеру. Это связано со спецификой игры в зале, где очень важно идеальное чувство мяча.

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