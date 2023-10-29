Рецепт: Салат из вареной свеклы — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

свекла — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

огурец маринованный — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

масло подсолнечное — 1 ч. л.;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: ЗаЗаСегодня готовлю вкусный салатик, наполненный витаминами и помогающий немного «пригасить» артериальное давление. Это салат из отварной свеклы. А так как этот корнеплод в вареном виде имеет низкую калорийность (всего сорок девять киоокалорий на сто грамм), то я без капли сомнения изредка готовлю салатики с майонезом.

Ингредиенты салата просты и доступны.

Свеклу варю заранее и до полного охлаждения воду не сливаю. Мне кажется что свекла таким образом охлажденная сочнее, чем очищенная сразу же.

Первым делом ставлю варить яйца.

Восемь минут вполне достаточно для их полной готовности.

Луковицу очищаю и нарезаю квадратиками не большого размера. Нарезанный лук отправляю в сковороду с кипящим рафинированным маслом.

Степень «зажаристости» у каждого своя, я «до угля» лук не жарю.

Пока варятся яйца и дсиится лук время впустую не теряю. Очищаю свеклу и натираю на терке с крупными отверстиями.

Терку и досточку не мою, лишняя жидкость в салате не нужна. Натираю огурец, он немного окрашивается соком свеклы.

Натираю отваренные яйца.

И отпраляю в салатник и туда же добавляю жареный лук.

Точное количество майонеза не указываю, так как овощи разного размера. Добавляю в салатник майонез.

Перемешиваю.

Салат готов. При желании можно добавить соль, я не добавляю. Нам соли, которая уже есть в майонезе вполне достаточно.

Можно приглашать родных к столу.

Салатик сочный, не острый и не кислый, даже небольшая сладость в нем присутствует.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

***Время указано без усета варки свеклы.***

***Салат можно немного изменить, добавив отварных нарезаных шампиньонов, тоже вкусно получается.***

Время приготовления: 15 мин.