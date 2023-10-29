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Рецепт: Салат из вареной свеклы — Готовлю с любовью.

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Рецепт: Салат из вареной свеклы — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:
свекла — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
огурец маринованный — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
масло подсолнечное — 1 ч. л.;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: ЗаЗаСегодня готовлю вкусный салатик, наполненный витаминами и помогающий немного «пригасить» артериальное давление. Это салат из отварной свеклы. А так как этот корнеплод в вареном виде имеет низкую калорийность (всего сорок девять киоокалорий на сто грамм), то я без капли сомнения изредка готовлю салатики с майонезом.

Ингредиенты салата просты и доступны.

Свеклу варю заранее и до полного охлаждения воду не сливаю. Мне кажется что свекла таким образом охлажденная сочнее, чем очищенная сразу же.

Первым делом ставлю варить яйца.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Восемь минут вполне достаточно для их полной готовности.

Луковицу очищаю и нарезаю квадратиками не большого размера. Нарезанный лук отправляю в сковороду с кипящим рафинированным маслом.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Степень «зажаристости» у каждого своя, я «до угля» лук не жарю.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Пока варятся яйца и дсиится лук время впустую не теряю. Очищаю свеклу и натираю на терке с крупными отверстиями.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Терку и досточку не мою, лишняя жидкость в салате не нужна. Натираю огурец, он немного окрашивается соком свеклы.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Натираю отваренные яйца.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

И отпраляю в салатник и туда же добавляю жареный лук.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Точное количество майонеза не указываю, так как овощи разного размера. Добавляю в салатник майонез.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Перемешиваю.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Салат готов. При желании можно добавить соль, я не добавляю. Нам соли, которая уже есть в майонезе вполне достаточно.
Можно приглашать родных к столу.

Рецепт: Салат из вареной свеклы - Готовлю с любовью.

Салатик сочный, не острый и не кислый, даже небольшая сладость в нем присутствует.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
***Время указано без усета варки свеклы.***

***Салат можно немного изменить, добавив отварных нарезаных шампиньонов, тоже вкусно получается.***

Время приготовления: 15 мин.

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