Два вида фильтров для авто

По конструкции есть два вида фильтров — разборного типа и цельные. Они отличаются тем, что цельный нужно менять полностью, а устройство разборного типа не нуждается в полной замене, менять необходимо сугубо его фильтрующую часть.

Также для разного типа двигателей предназначены определенные фильтры — карбюраторные, инжекторные, дизельные. Приспособления для бензиновых моторов могут также иметь грубую и тонкую степень очистки.

Воздушный автомобильный фильтр, на первый взгляд, кажется очень простым узлом с простейшим обслуживанием.

Некоторые водители не придают особого значения его состоянию и не меняют до тех пор, пока его внешний вид не напоминает старую промокашку. Это не очень хорошо, так как при движении в двигатель автомобиля попадает большое количество пыли, семян растений, мелких частичек веток, листьев, цветов и пр.

Среди этого мелкого дорожного мусора, летящего навстречу движущейся машине, есть много абразивных частиц. Они-то и представляют главную угрозу. Попадая в двигатель, мелкие твердые тела действуют как абразив на трущиеся детали, что очень быстро приводит к их износу.

Поэтому оптимально, если замена воздушного фильтра (стоимость этой услуги вполне доступна) проводится через каждые 8-10 тысяч километров пробега. Целесообразно совмещать эту процедуру с заменой масляного фильтра.