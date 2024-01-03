Ежики из фарша с рисом – это простая и вкусная идея для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, макаронами или крупами. Для приготовления ежиков в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.
Ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде
Ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде выходят удивительно сочными и аппетитными. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с вашими любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+4 порц.
- Фарш мясной ½ кг
- Лук репчатый 1 шт. (крупный)
- Морковь 1 шт.
- Рис белый 100 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Вода 200 мл.
- Томатная паста 2 ст.л.
- Соль 1 ч.л.
- Перец чёрный молотый 2 щепотки
- Масло растительное для жарки
Шаги 60 мин.
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Ежики из фарша с рисом готовятся очень просто. Очищаем репчатый лук и режем его пополам.
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В глубокой миске соединяем половину нарезанного лука с мясным фаршем.
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Добавляем сюда куриное яйцо, соль и перец.
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Затем отвариваем до полуготовности рис, процеживаем его через сито, промывая холодной водой и выкладываем к фаршу. Перемешиваем массу до равномерного распределения всех ингредиентов.
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Из полученной массы формируем аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.
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Обжариваем заготовки до румянца со всех сторон.
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В это время измельчаем оставшийся лук и натираем на терке морковь.
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К заготовкам из фарша выкладываем овощи, также добавляем томатную пасту, выливаем воду. Тушим угощение 25 минут на небольшом огне. Можно прикрыть крышкой.
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Ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде готовы. Можно пробовать!
Ежики из фарша с рисом в духовке
Ежики из фарша с рисом в духовке порадуют вас ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Рис – 0,5 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Сметана – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 100 мл.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Хорошенько рис промываем в холодной воде.
Шаг 3. Затем рис заливаем чистой водой, доводим до кипения и варим на небольшом огне 15 минут.
Шаг 4. Отбрасываем продукт на сито и даем стечь жидкости.
Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.
Шаг 6. В глубокой миске соединяем фарш, лук, соль и перец. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 7. Сюда же выкладываем рис и столовую ложку томатной пасты. Снова вымешиваем до однородности.
Шаг 8. Форму для запекания смазываем сметаной.
Шаг 9. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в форму.
Шаг 10. В отдельной посуде соединяем оставшиеся сметану и томатную пасту, соль, перец и полстакана воды. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 11. Заливаем заготовки в форме полученным соусом.
Шаг 12. Запекаем блюдо 30-40 минут при температуре 180°.
Шаг 13. Ежики из фарша с рисом в духовке готовы. Угощайтесь!
Как приготовить ежики из фарша с рисом в кастрюле
Как приготовить ежики из фарша с рисом в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Такой продукт получается невероятно сочным, нежным и аппетитным. Подавайте его к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 450 гр.
- Рис – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук зеленый – 5 перьев.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Вода – 300 мл.
- Помидоры – 2 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем фарш и куриное яйцо.
Шаг 2. Сюда же отправляем соевый соус.
Шаг 3. Солим содержимое и посыпаем черным молотым перцем.
Шаг 4. Также присоединяем промытый рис.
Шаг 5. Выкладываем сюда мелко порубленный зеленый лук. Тщательно перемешиваем содержимое.
Шаг 6. Для соуса измельчаем помидоры с помощью терки, перемешиваем их с майонезом, водой, солью.
Шаг 7. Из фарша формируем аккуратные шарики и выкладываем их в кастрюлю с подготовленным соусом.
Шаг 8. Ставим блюдо на небольшой огонь и готовим под крышкой 40 минут.
Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить ежики из фарша с рисом в кастрюле. Берите на заметку!
Ежики с рисом и фаршем в сметане
Ежики с рисом и фаршем в сметане – это вкусное и аппетитное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления в домашних условиях, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 400 гр.
- Рис – 100 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сметана – 100 гр.
- Вода – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриный фарш и измельченный лук.
Шаг 2. Добавляем сюда соль и промытый рис. Тщательно перемешиваем.
Шаг 3. В кастрюлю отправляем сметану, воду, соль и черный молотый перец. Вымешиваем соус до однородности.
Шаг 4. Из фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их в кастрюлю с соусом.
Шаг 5. Готовим на слабом огне около 20-25 минут. При этом закрываем крышкой.
Шаг 6. Выкладываем угощение на порционные тарелки.
Шаг 7. Ежики с рисом и фаршем в сметане готовы. Подавайте к столу!
Ежики из куриного фарша с рисом
Ежики из куриного фарша с рисом порадуют не только нежным вкусом, но и полезными питательными свойствами. Такое угощение также подойдет для детского меню. Для простого и быстрого кулинарного процесса, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 0,6 кг.
- Рис отварной – 0,5 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для выпекания.
- Паприка молотая – по вкусу.
- Майоран сушеный – по вкусу.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Хмели-сунели – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом отвариваем рис в подсоленной воде.
Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриный фарш и смесь из измельченных лука и чеснока. Перемешиваем до однородности.
Шаг 3. Посыпаем солью и специями по вкусу. Перемешиваем ложкой либо мокрыми руками.
Шаг 4. Затем в куриную массу добавляем отварной рис.
Шаг 5. Еще раз перемешиваем до однородности.
Шаг 6. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в форму для запекания. Выливаем немного воды и добавляем лавровый лист.
Шаг 7. Готовим блюдо в духовке 40 минут при температуре 180°.
Шаг 8. Ежики из куриного фарша с рисом готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!
Вкусные ежики из фарша в мультиварке
Вкусные ежики из фарша в мультиварке отличаются невероятной нежностью и сочностью. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину, вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Рис – 0,5 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 4 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вода – 1 ст.
- Мука – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.
Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.
Шаг 3. В глубокой миске соединяем мясной фарш, одну третью часть измельченного лука, куриное яйцо, рис, соль и перец.
Шаг 4. Тщательно вымешиваем содержимое.
Шаг 5. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики.
Шаг 6. В чашу мультиварки выливаем растительное масло. В режиме «жарка» обжариваем лук и тертую на терке морковь около 7 минут.
Шаг 7. На овощную подушку выкладываем мясные шарики.
Шаг 8. Заливаем заготовку соусом из воды, сметаны и томатной пасты. Также добавляем муку и немного соли.
Шаг 9. Закрываем мультиварку крышкой и готовим в режиме «тушение» 1 час.
Шаг 10. Вкусные ежики из фарша в мультиварке готовы. Подавайте к столу!
Диетические ежики из фарша с рисом на пару
Диетические ежики из фарша с рисом на пару – это невероятно вкусное, нежное и полезное угощение для вашего обеда или ужина. Порадуйте себя аппетитным, питательным и не слишком калорийным блюдом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Грудка куриная – 350 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Рис – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Орех мускатный – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Куриную грудку прокручиваем через мясорубку вместе с луком. Добавляем сюда соль, мускатный орех и молотый перец. Перемешиваем до однородности.
Шаг 3. Мокрыми руками лепим из фарша аккуратные шарики.
Шаг 4. На плоскую тарелку высыпаем рис.
Шаг 5. В рисе обваливаем каждую заготовку из фарша.
Шаг 6. Выкладываем угощение в пароварку.
Шаг 7. Готовим на пару до полной готовности около 40-45 минут.
Шаг 8. Диетические ежики из фарша с рисом на пару готовы. Подавайте угощение к столу!
Ежики из фарша с рисом с томатной пастой
Ежики из фарша с рисом, с томатной пастой отличаются сочностью, ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 400 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Рис – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для соуса:
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 250 мл.
- Травы итальянские – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем рис под водой и отвариваем до полуготовности, затем отбрасываем на сито и даем стечь воде. Можно еще раз промыть и дать полностью остыть.
Шаг 2. В глубокую миску выкладываем фарш, дополняем его солью и молотым перцем.
Шаг 3. Сюда же выкладываем измельченные лук и чеснок.
Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо и вымешиваем.
Шаг 5. Присоединяем подготовленный рис.
Шаг 6. Перемешиваем заготовку до равномерного распределения всех продуктов.
Шаг 7. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики и выкладываем их в форму для запекания.
Шаг 8. В отдельной миске соединяем томатный соус с водой.
Шаг 9. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до румянца на сковороде с растительным маслом.
Шаг 10. Выкладываем сюда тертую на терке морковь и выливаем томатную заготовку. Дополняем солью и специями, хорошенько прогреваем.
Шаг 11. Полученным соусом заливаем ежики. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 50 минут.
Шаг 12. Ежики из фарша с рисом с томатной пастой готовы. Скорее пробуйте!
Ежики из фарша, риса и капусты
Ежики из фарша, риса и капусты отличаются насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Блюдо идеально подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления аппетитных ежиков в домашних условиях, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарный подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Рис отварной – 150 гр.
- Капуста белокочанная – 200 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Крахмал картофельный – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Промываем и обсушиваем белокочанную капусту, затем мелко нарезаем ее ножом.
Шаг 3. В глубокой миске соединяем фарш, капусту, отварной рис и куриное яйцо.
Шаг 4. Солим и перчим по вкусу, затем вымешиваем руками до однородности.
Шаг 5. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и обваливаем их в картофельном крахмале.
Шаг 6. Выкладываем угощение в чашу пароварки. Можно использовать мультиварку с пароваркой.
Шаг 7. Готовим на пару 30 минут до готовности угощения.
Шаг 8. Ежики из фарша, риса и капусты готовы. Подавайте к столу с гарниром!
Мясные ежики в томатно-сметанном соусе
Мясные ежики в томатно-сметанном соусе получаются невероятно нежными и сочными. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину, вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 0,5 кг.
- Рис – 75 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Порошок томатный – 2 ст.л.
- Сметана – 150 гр.
- Вода – 100 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Рис промываем в воде, затем заливаем его кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут. Далее отбрасываем на сито.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.
Шаг 4. В глубокой миске соединяем томатный порошок с тремя столовыми ложками горячей воды. Половину полученной массы оставляем для приготовления соуса.
Шаг 5. В глубокой миске соединяем фарш, лук, соль и перец. Начинаем тщательно перемешивать.
Шаг 6. Затем сюда отправляем томатную заготовку и рис. Снова перемешиваем.
Шаг 7. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики. Выкладываем их в форму для запекания, обмазанную небольшим количеством сметаны.
Шаг 8. Приготовим соус из оставшейся сметаны, томатной пасты, соли, перца и воды.
Шаг 9. Полученным соусом заливаем наши заготовки и отправляем их разогретую до 180° духовку на 40 минут.
Шаг 10. Мясные ежики в томатно-сметанном соусе готовы. Подавайте к столу!