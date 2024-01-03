Ежики из фарша с рисом – это простая и вкусная идея для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, макаронами или крупами. Для приготовления ежиков в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде

Ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде выходят удивительно сочными и аппетитными. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с вашими любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Фарш мясной ½ кг

Лук репчатый 1 шт. (крупный)

Морковь 1 шт.

Рис белый 100 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Вода 200 мл.

Томатная паста 2 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Масло растительное для жарки

Шаги 60 мин.

Ежики из фарша с рисом готовятся очень просто. Очищаем репчатый лук и режем его пополам. В глубокой миске соединяем половину нарезанного лука с мясным фаршем. Добавляем сюда куриное яйцо, соль и перец. Затем отвариваем до полуготовности рис, процеживаем его через сито, промывая холодной водой и выкладываем к фаршу. Перемешиваем массу до равномерного распределения всех ингредиентов. Из полученной массы формируем аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем заготовки до румянца со всех сторон. В это время измельчаем оставшийся лук и натираем на терке морковь. К заготовкам из фарша выкладываем овощи, также добавляем томатную пасту, выливаем воду. Тушим угощение 25 минут на небольшом огне. Можно прикрыть крышкой. Ежики из фарша с рисом и подливкой на сковороде готовы. Можно пробовать!

Ежики из фарша с рисом в духовке

Ежики из фарша с рисом в духовке порадуют вас ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Рис – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Сметана – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Хорошенько рис промываем в холодной воде.

Шаг 3. Затем рис заливаем чистой водой, доводим до кипения и варим на небольшом огне 15 минут.

Шаг 4. Отбрасываем продукт на сито и даем стечь жидкости.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.

Шаг 6. В глубокой миске соединяем фарш, лук, соль и перец. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Сюда же выкладываем рис и столовую ложку томатной пасты. Снова вымешиваем до однородности.

Шаг 8. Форму для запекания смазываем сметаной.

Шаг 9. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в форму.

Шаг 10. В отдельной посуде соединяем оставшиеся сметану и томатную пасту, соль, перец и полстакана воды. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 11. Заливаем заготовки в форме полученным соусом.

Шаг 12. Запекаем блюдо 30-40 минут при температуре 180°.

Шаг 13. Ежики из фарша с рисом в духовке готовы. Угощайтесь!

Как приготовить ежики из фарша с рисом в кастрюле

Как приготовить ежики из фарша с рисом в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Такой продукт получается невероятно сочным, нежным и аппетитным. Подавайте его к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 450 гр.

Рис – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук зеленый – 5 перьев.

Соус соевый – 2 ст.л.

Вода – 300 мл.

Помидоры – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем фарш и куриное яйцо.

Шаг 2. Сюда же отправляем соевый соус.

Шаг 3. Солим содержимое и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 4. Также присоединяем промытый рис.

Шаг 5. Выкладываем сюда мелко порубленный зеленый лук. Тщательно перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Для соуса измельчаем помидоры с помощью терки, перемешиваем их с майонезом, водой, солью.

Шаг 7. Из фарша формируем аккуратные шарики и выкладываем их в кастрюлю с подготовленным соусом.

Шаг 8. Ставим блюдо на небольшой огонь и готовим под крышкой 40 минут.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить ежики из фарша с рисом в кастрюле. Берите на заметку!

Ежики с рисом и фаршем в сметане

Ежики с рисом и фаршем в сметане – это вкусное и аппетитное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления в домашних условиях, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Рис – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Вода – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриный фарш и измельченный лук.

Шаг 2. Добавляем сюда соль и промытый рис. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. В кастрюлю отправляем сметану, воду, соль и черный молотый перец. Вымешиваем соус до однородности.

Шаг 4. Из фарша лепим аккуратные шарики и выкладываем их в кастрюлю с соусом.

Шаг 5. Готовим на слабом огне около 20-25 минут. При этом закрываем крышкой.

Шаг 6. Выкладываем угощение на порционные тарелки.

Шаг 7. Ежики с рисом и фаршем в сметане готовы. Подавайте к столу!

Ежики из куриного фарша с рисом

Ежики из куриного фарша с рисом порадуют не только нежным вкусом, но и полезными питательными свойствами. Такое угощение также подойдет для детского меню. Для простого и быстрого кулинарного процесса, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 0,6 кг.

Рис отварной – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для выпекания.

Паприка молотая – по вкусу.

Майоран сушеный – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Хмели-сунели – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем рис в подсоленной воде.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриный фарш и смесь из измельченных лука и чеснока. Перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Посыпаем солью и специями по вкусу. Перемешиваем ложкой либо мокрыми руками.

Шаг 4. Затем в куриную массу добавляем отварной рис.

Шаг 5. Еще раз перемешиваем до однородности.

Шаг 6. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и выкладываем их в форму для запекания. Выливаем немного воды и добавляем лавровый лист.

Шаг 7. Готовим блюдо в духовке 40 минут при температуре 180°.

Шаг 8. Ежики из куриного фарша с рисом готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Вкусные ежики из фарша в мультиварке

Вкусные ежики из фарша в мультиварке отличаются невероятной нежностью и сочностью. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину, вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Рис – 0,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 1 ст.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем мясной фарш, одну третью часть измельченного лука, куриное яйцо, рис, соль и перец.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем содержимое.

Шаг 5. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики.

Шаг 6. В чашу мультиварки выливаем растительное масло. В режиме «жарка» обжариваем лук и тертую на терке морковь около 7 минут.

Шаг 7. На овощную подушку выкладываем мясные шарики.

Шаг 8. Заливаем заготовку соусом из воды, сметаны и томатной пасты. Также добавляем муку и немного соли.

Шаг 9. Закрываем мультиварку крышкой и готовим в режиме «тушение» 1 час.

Шаг 10. Вкусные ежики из фарша в мультиварке готовы. Подавайте к столу!

Диетические ежики из фарша с рисом на пару

Диетические ежики из фарша с рисом на пару – это невероятно вкусное, нежное и полезное угощение для вашего обеда или ужина. Порадуйте себя аппетитным, питательным и не слишком калорийным блюдом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриную грудку прокручиваем через мясорубку вместе с луком. Добавляем сюда соль, мускатный орех и молотый перец. Перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Мокрыми руками лепим из фарша аккуратные шарики.

Шаг 4. На плоскую тарелку высыпаем рис.

Шаг 5. В рисе обваливаем каждую заготовку из фарша.

Шаг 6. Выкладываем угощение в пароварку.

Шаг 7. Готовим на пару до полной готовности около 40-45 минут.

Шаг 8. Диетические ежики из фарша с рисом на пару готовы. Подавайте угощение к столу!

Ежики из фарша с рисом с томатной пастой

Ежики из фарша с рисом, с томатной пастой отличаются сочностью, ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Рис – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Паста томатная – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 250 мл.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем рис под водой и отвариваем до полуготовности, затем отбрасываем на сито и даем стечь воде. Можно еще раз промыть и дать полностью остыть.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем фарш, дополняем его солью и молотым перцем.

Шаг 3. Сюда же выкладываем измельченные лук и чеснок.

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо и вымешиваем.

Шаг 5. Присоединяем подготовленный рис.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку до равномерного распределения всех продуктов.

Шаг 7. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики и выкладываем их в форму для запекания.

Шаг 8. В отдельной миске соединяем томатный соус с водой.

Шаг 9. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до румянца на сковороде с растительным маслом.

Шаг 10. Выкладываем сюда тертую на терке морковь и выливаем томатную заготовку. Дополняем солью и специями, хорошенько прогреваем.

Шаг 11. Полученным соусом заливаем ежики. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 50 минут.

Шаг 12. Ежики из фарша с рисом с томатной пастой готовы. Скорее пробуйте!

Ежики из фарша, риса и капусты

Ежики из фарша, риса и капусты отличаются насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Блюдо идеально подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления аппетитных ежиков в домашних условиях, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарный подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Рис отварной – 150 гр.

Капуста белокочанная – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем белокочанную капусту, затем мелко нарезаем ее ножом.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем фарш, капусту, отварной рис и куриное яйцо.

Шаг 4. Солим и перчим по вкусу, затем вымешиваем руками до однородности.

Шаг 5. Из полученной массы лепим аккуратные шарики и обваливаем их в картофельном крахмале.

Шаг 6. Выкладываем угощение в чашу пароварки. Можно использовать мультиварку с пароваркой.

Шаг 7. Готовим на пару 30 минут до готовности угощения.

Шаг 8. Ежики из фарша, риса и капусты готовы. Подавайте к столу с гарниром!

Мясные ежики в томатно-сметанном соусе

Мясные ежики в томатно-сметанном соусе получаются невероятно нежными и сочными. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину, вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Рис – 75 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Порошок томатный – 2 ст.л.

Сметана – 150 гр.

Вода – 100 мл.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Рис промываем в воде, затем заливаем его кипятком и оставляем под крышкой на 20 минут. Далее отбрасываем на сито.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем томатный порошок с тремя столовыми ложками горячей воды. Половину полученной массы оставляем для приготовления соуса.

Шаг 5. В глубокой миске соединяем фарш, лук, соль и перец. Начинаем тщательно перемешивать.

Шаг 6. Затем сюда отправляем томатную заготовку и рис. Снова перемешиваем.

Шаг 7. Из полученной массы мокрыми руками лепим аккуратные шарики. Выкладываем их в форму для запекания, обмазанную небольшим количеством сметаны.

Шаг 8. Приготовим соус из оставшейся сметаны, томатной пасты, соли, перца и воды.

Шаг 9. Полученным соусом заливаем наши заготовки и отправляем их разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 10. Мясные ежики в томатно-сметанном соусе готовы. Подавайте к столу!