Двери для школьных кабинетов, классов и других образовательных учреждений

Древесина — самый распространенный материал для изготовления дверей для школ. Он был таким на протяжении веков и продолжает пользоваться спросом сегодня. Обилие более прочных, дешёвых и современных заменителей не вытеснило дерево с рынка. Причина заключается в сочетании эстетических и функциональных свойств. Большую роль играет и дань традициям. Чтобы понять, чем хороши деревянные двери на заказ, необходимо разобраться с их разновидностями и свойствами. Мастера berbeks.com выполняют работы любой сложности. berbeks.com — у них можно купить добротную недорогую модель или заказать неповторимое изделие.

Виды деревянных дверей

Изделия из массива. Это солидный, дорогой вариант. Для изготовления коробки и створок берут цельный ствол. До появления на рынке ДСП, двери из массива были распространены шире. В наше время это больше предмет роскоши, заявляющий статус владельца. При этом такие изделия обладают высокими эксплуатационными качествами — они надежны, устойчивы к повреждениям, имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию. Филенчатые модели собраны из частей. Они тоже содержат элементы из цельного дерева, но полотно при этом не сплошное, а ячеистое. Мастерская berbeks.com осуществляет изготовление деревянных дверей на заказ с использованием цельного дерева в обоих вариантах. Щитовые и клееные модели в своей основе содержат лист ДСП или МДФ. Иногда применяют металлическую основу. Снаружи полотно отделывают шпоном, что позволяет сильно удешевить конечный продукт. Входные деревянные двери на заказ в Челябинске, изготовленные таким методом, не сильно ударят по бюджету. Мастерские выпускает модели, неотличимые на вид от изделий из массива.

Преимущества материала

Дерево — очень универсальный материал для отделки дома. В коттедже и в городской квартире одинаково хорошо смотрятся деревянные входные двери. Челябинск — город с суровыми зимами, поэтому теплоизоляция дома играет большую роль. Древесина отлично сохраняет тепло внутри, а снаружи можно не опасаться наледи. Звукоизоляция выше у мягких пород дерева, но есть модели, которые покрыты мягкой обивкой, которая улучшит это качество.

Визуально древесный рисунок остаётся одним из самых приятных глазу. Темный дуб или бук, светлая берёза, красное дерево, ясень — количество одних только натуральных оттенков даёт возможность решать любые дизайнерские задачи. А если покрыть полотно резьбой или разработать макет ячеек филенчатой створки, то вход дома станет эксклюзивным. Для воплощения таких идей приобретают деревянные двери на заказ.