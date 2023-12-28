Маринованная сельдь по-одесски

В последний раз мы с мужем отдыхали вдвоем в Одессе, наверное, года 3 назад. Но уже тогда местный колорит был непоправимо испорчен новым поколением горожан. Нам не хотелось ночевать в отеле, поэтому с трудом отыскали съемную комнату у старой жительницы Молдаванки. Договорились и о питании. Ее маринованная сельдь до сих пор не дает покоя моему супругу.

Тетя Роза готовила просто, но очень вкусно. В холодильнике она всегда держала запас хумуса с вялеными томатами и форшмака. Угощалась ими между основными приемами пищи. А вот на ужин любила подавать вареный картофель с селедкой, которую мариновала лично. Такой пикантный и в то же время освежающий вкус мне пробовать еще не доводилось.

Как приготовить одесскую закуску: маринованная сельдь

Долго уговаривать тетю Розу на то, чтобы она поделилась рецептом, не пришлось. Женщина расцвела в ту же секунду, услышав о моей просьбе. Призналась, что маринует селедку слабосоленую, что значительно ускоряет процесс приготовления закуски. Мне такой метод вполне подошел!

Ингредиенты

Сельдь1 шт. Лимон1 шт. Лук1 шт. Вода200 мл Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)8 шт. Соль0,5 ч. л. Сахар1 ч. л. Дижонская горчица1 ч. л. Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Первым делом приготовьте маринад. В сотейник перелейте воду. Всыпьте туда сахар, соль, бросьте горошины перца и лавровый лист. Доведите маринад до кипения и варите 2 минуты. Готовую жидкость остудите полностью.Слабосоленую сельдь разделайте на филе. Их нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Лимон обдайте кипятком, нарежьте ломтиками. По необходимости удалите косточки. Мариновать рыбу таким способом лучше в небольших стеклянных емкостях. На дно чистой баночки выложите слой из сельди. Рыбу покройте небольшим слоем лука, а на него выложите лимонные ломтики.Селедку с луком и лимоном залейте остывшим маринадом, предварительно убрав лавровые листы. Банки закройте плотно крышками и уберите в холодильник. Маринуйте селедку в течение 12 часов.

По истечении времени можете ставить рыбку на стол. Это отменная закуска к картофелю и другим горячим гарнирам. Традиционно в Одессе маринованную селедку поливают растительным маслом и смазывают горчицей в зернах. Филе буквально тает во рту. Жевать не нужно!