Тушеная говядина – это простое и вкусное блюдо, которое подходит к любому гарниру. Тушеная говядина хоть и рядовое блюдо, но готовить его нужно по проверенному рецепту. Говядина является довольно прихотливым мясом, то она сухая, то жесткая в итоге получается. Чтобы мясо получилось мягким его нужно правильно нарезать, а также знать правильную технологию приготовления. По приведенным ниже рецептам, тушеная говядина получится нежной и тающей во рту. К такому мясу подойдет любой простой гарнир в виде каш или картофеля.

Мягкая тушеная говядина с подливкой на сковороде

Мягкая тушеная говядина с подливкой на сковороде – это великолепное, сытное и вкусное блюдо для обеда или ужина. Говядина получается такой нежной, что прямо в ложке распадается на волокна, а насыщенная подливка сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты –+6 порц.

Масло растительное 200 мл.

Говядина 1 кг

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 1 шт.

Прованские травы по вкусу

Помидоры, протертые пассата 200 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 90 мин.

Как приготовить мягкую тушеную говядину с подливкой на сковороде? Подготовьте все необходимые продукты для тушения нежной говядины. Очистите лук и морковку. Филе говядины помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите на него нарезанное мясо, жарьте его в течение 15-20 минуты на сильном огне под крышкой. Лук нарежьте кубиками, морковку натрите на крупной терке. Сначала к говядине добавьте лук, перемешайте и жарьте до его прозрачности. Далее выложите в сковороду морковку и готовьте еще 2-3 минуты. После этого добавьте к мясу и овощам перетертые помидоры, посолите и приправьте, влейте горячую воду, жидкость должна полностью покрыть мясо. Убавьте огонь до минимального и накройте сковороду крышкой, тушите около часа. Когда говядина будет готова, проверьте гуляш на вкус, досолите при необходимости. В конце добавьте сушеные травы и держите на огне еще 5 минут. Вкусная, мягкая тушеная говядина с подливкой готова, подавайте в горячем виде с гарниром или без него. Приятного аппетита!

Тушеная говядина с луком

Тушеная говядина с луком – это самый обалденный способ приготовления мяса. Говядина выходит мягчайшей, даже самое жесткое мясо станет таять во рту. А при тушении говядины с луком выделяется много вкусного сока, которым можно поливать мясо и гарнир.

Время готовки: 2 ч. 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Вода – 100 мл.

Масло сливочное – 150 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Говядина – 1 кг.

Перец черный горошком – 8 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Чеснок – 3 зуб.

Уксус 9 % – 1 ч.л.

Перец душистый горошком – 3 шт.

Лук репчатый – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте килограмм говядины проточной водой и просушите. Затем нарежьте ее поперек волокон небольшими кубиками.

Шаг 2. Мясную нарезку выложите в кастрюлю с толстыми стенками, влить воду.

Шаг 3. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками. Тогда при тушении лук разварится и получится вкусная луковая заправка.

Шаг 4. Луковую нарезку положите равномерным слоем на говядину.

Шаг 5. Нарежьте кусочками сливочное масло и разложите его по луковому слою.

Шаг 6. Тушите говядину с луком в кастрюле под крышкой в течение часа.

Шаг 7. Очистите зубчики чеснока и натрите их на мелкой терке. Через час откройте крышку кастрюли и добавьте к говядине чеснок, уксус, соль, сахар и перец. Снова закройте кастрюлю крышкой и томите мясо еще 60-90 минут. Если подливка покажется вам очень жидкой, то какое-то время можно готовить в открытом виде, чтобы немного жидкости испарилось.

Шаг 8. Готовая тушеная говядина с луком получается очень нежной, она буквально распадается на волокна от одного прикосновения. Приятного аппетита!

Тушеная говядина с овощами

Тушеная говядина с овощами – это отличное сбалансированное блюдо для полноценного приема пищи. Такое блюдо можно подавать в горячем виде вовсе без гарнира. Лучше всего готовить говядину с овощами в казане, но также подойдет сковорода и кастрюля с толстым дном.

Время готовки: 1,5 ч.

Время приготовления: 30-40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – 3 гр.

Перец болгарский сладкий – 2 шт.

Говядина – 500 гр.

Паприка сладкая молотая – 10 гр.

Морковка – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Вода – 1-2 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 10-15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые овощи, очистите их и помойте. Лук нарежьте полукольцами, помидоры – дольками, морковку и перец крупными брусками.

Шаг 2. Говядину нарежьте средними по величине кубиками. В казане или сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем мясо до румяной корочки. После этого влейте воду и тушите говядину при минимальном огне под крышкой в течение 45 минут. В конце посолите и приправьте говядину, к этому моменту почти вся вода должна выкипеть.

Шаг 3. Далее добавьте к говядине сладкий перец и морковку, перемешайте, продолжайте тушить блюдо в течение 8-10 минут.

Шаг 4. Затем выложите в емкость нарезанный репчатый лук.

Шаг 5. Еще через 3 минуты выложите в казан дольки помидоров.

Шаг 6. Тушеную говядину с овощами посолите и приправьте паприкой и перцем, перемешайте. Готовьте блюдо на слабом огне до готовности овощей примерно 5-10 минут.

Шаг 7. Тушеная говядина с ароматным овощным соусом подавайте в горячем виде на обед или ужин. Приятного аппетита!

Говядина, тушенная с луком и морковью на сковороде

Говядина, тушенная с луком и морковью на сковороде – это вкусно и питательно для всей семьи. Но придется запастись терпением, говядина тушится долго. В качестве заправки и для более насыщенного вкуса будем использовать в рецепте сметану и томатную пасту.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сметана – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Говядина – 500 гр.

Специи – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Морковка – 1 шт.

Кипяток – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Паста томатная – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала помойте мясо и очищенные овощи.

Шаг 2. Нарежьте говядину небольшими кубиками поперек волокон. Обжарьте мясо на растительном масле до золотистой корочки, посолите его по вкусу.

Шаг 3. Лук нарежьте полукольцами, морковку – полукружками, зубчики чеснока мелко порубите ножом.

Шаг 4. Как только мясо равномерно покроется золотистой корочкой, добавьте к нему нарезанные лук и морковку. Продолжайте готовить блюдо до мягкости овощей.

Шаг 5. Затем выложите измельченный чеснок и готовьте говядину с овощами еще пару минут на умеренном огне.

Шаг 6. Добавьте столовую ложку муки, влейте примерно стакан кипятка. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо на медленном огне примерно 40 минут до выпаривания жидкости.

Шаг 7. После этого выложите сметану и томатную пасту, добавьте соль и специи. Продолжайте тушить говядину еще полчаса. При необходимости долейте еще немного воды, чтобы мясо и овощи не подгорали.

Шаг 8. Вкусная говядина, тушенная с луком и морковью на сковороде готова. Приятного аппетита!

Тушеная говядина в духовке

Тушеная говядина в духовке – это вкусное блюдо, которое готовится весьма просто. Кусочки говядины в нежном соусе при запекании становятся такими мягкими, что моментально тают во рту. Особенно вкусно подать к тушеной говядине запеченный картофель.

Время готовки: 2 ч.20 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Вода – 150 мл.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Крахмал картофельный – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Говядина – 700 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу

Морковка крупная – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо немного ополосните под краном и просушите. Нарежьте говядину кубиками 3 на 3 сантиметра.

Шаг 2. Далее обжарьте подготовленное мясо на сковородке на растительном масле до румяной корочки. Переложите его в миску.

Шаг 3. Очистите лук и морковку, нарежьте их небольшими кубиками. Чеснок можно раздавить плоской стороной ножа или мелко порубить.

Шаг 4. На той же сковороде обжарьте измельченные овощи до мягкости и золотистости лука.

Шаг 5. Смешайте в одной емкости обжаренную говядину и овощи, добавьте соль и молотые специи.

Шаг 6. Через сито просыпьте в емкость муку и обжарьте говядину с овощами в течение пары минут.

Шаг 7. Говядину с овощами переложите в жаропрочную форму, влейте воду и закройте емкость фольгой, положите при желании лавровый лист.

Шаг 8. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 1,5-2 часов. Уже готовую говядину с овощами посыпьте крахмалом и верните в духовку еще на 5-10 минут, это сделает подливку еще гуще.

Шаг 9. Тушеная в духовке говядина получается очень вкусной, ее можно подавать с любым гарниром на ваш вкус. Приятного аппетита!

Как вкусно потушить говядину в мультиварке

Как вкусно потушить говядину в мультиварке – это отличный рецепт для повседневного меню. Мясо получается максимально мягким, вкусным и сочным без особых усилий. Причем набор продуктов для блюда минимальный: говядина, лук и ароматные специи.

Время готовки: 2 ч.15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 500 гр.

Говядина – 1 кг.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вам понадобится качественная говядина, лук и минимальный набор специй.

Шаг 2. Очистите от шелухи репчатый лук и нарежьте его полукольцами. Весь репчатый лук выложите в чашу мультиварки.

Шаг 3. Говядину нарежьте продолговатыми тонкими кусочками. Выложите одну половину мяса в емкость к луку, присыпьте солью и молотым перцем. Затем положите оставшееся мясо, его также посолите и приправьте.

Шаг 4. Поместите чашу в мультиварку и закройте ее крышкой. В режиме «Тушение» готовьте мясо в течение двух часов. Через час от момента начала откройте крышку и добавьте в блюдо лавровый лист, перемешайте.

Шаг 5. Продолжайте готовить говядину в мультиварке до звукового сигнала. Вкусную тушеную говядину можно подавать даже с самым простым гарниром из вареных круп. Приятного аппетита!

Тушеная говядина с грибами

Тушеная говядина с грибами – это блюдо настолько вкусное, что полностью компенсирует все затраченное на приготовление время. Сколько будет тушится мясо, зависит от качества говядины и возраста животного. Так молодую говядину легко можно потушить за час.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 45 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Орех мускатный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу

Говядина – 700 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Вода – 500 мл.

Морковка крупная – 2 шт.

Шампиньоны – 500 гр.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Лук красный – 2 шт.

Петрушка – 40 гр.

Лук-порей – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Чеснок – 1 головка + 4 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину обмойте и нарежьте крупными кубиками поперек волокон.

Шаг 2. Просушите сковороду, влейте на нее оливковое масло и положите сливочное.

Шаг 3. Выложите на разогретую поверхность мясо и жарьте его на среднем огне в течение 15 минут.

Шаг 4. Морковку нарежьте брусками, добавьте к мясу и жарьте вместе в течение 5-7 мину, помешивая.

Шаг 5. Белый и красный репчатый лук нарежьте полукольцами, лук-порей – кольцами. Выложите лук на сковороду, перемешайте и продолжайте готовить 3 минуты.

Шаг 6. Затем добавьте четыре мелко рубленых зубчика чеснока и жарьте еще 1-2 минуты.

Шаг 7. Шампиньоны нарежьте дольками и также отправьте на сковородку. Жарьте говядину с овощами и грибами в течение 10 минут. Добавьте томатную пасту и влейте воду, доведите подливку до кипения, затем убавьте нагрев и тушите под крышкой в течение 40 минут.

Шаг 8. Через 40 минут добавьте мускатный орех, молотый перец и соль по вкусу. У головки чеснока срежьте верхушку и воткните ее в середину блюда. Тушите говядину под крышкой еще 10 минут.

Шаг 9. Добавьте мелко рубленую петрушку и тушите говядину с грибами еще 15 минут.

Шаг 10. Подавайте тушеную говядину с грибами в горячем виде с кусочком свежего хлеба. Приятного аппетита!

Тушеная говядина в томатном соусе

Тушеная говядина в томатном соусе готовится по определенной технологии. Сначала на сильном огне обжарьте говядину, только потом протушите ее с луком в томатной подливке – это позволит сделать мясо мягким и нежным. Подавать блюдо можно с любым гарниром на ваш вкус.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Базилик сушеный – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Лук репчатый – 100 гр.

Говядина – 400 гр.

Майоран сушеный – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Бульон/вода – 300 мл.

Соус томатный – 200 гр.

Мука – 2 ст.л.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты и специи.

Шаг 2. Очистите и помойте репчатый лук. Нарежьте его полукольцами и обжарьте с двумя столовыми ложками растительного масла в течение 7-8 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 3. Говядину помойте, просушите и нарежьте крупными кусочками. Переложите мясо в пакет, всыпьте муку и перемешайте все в закрытом пакете.

Шаг 4. Влейте на сковороду оставшееся растительное масло и обжарьте на нем говядину. Жарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны. Посыпьте обжаренную говядину солью и специями.

Шаг 5. На сковороду к мясу влейте томатный соус и выложите обжаренный лук.

Шаг 6. Влейте на сковороду бульон или воду и накройте сковороду крышкой, тушите мясо на небольшом огне в течение полутора часов.

Шаг 7. Тушеная говядина в томатном соусе готова, подавайте в горячем виде с гарниром на свой вкус. Приятного аппетита!

Тушеная говядина в сметане

Тушеная говядина в сметане такая вкусная, что все в восторг придут. Благодаря насыщенному сметанному соусу мясо получается очень мягким. Любой, даже самый простой гарнир преобразится с таким великолепным мясом.

Время готовки: 1 ч.20 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Мука – 1 ст.л.

Сметана – 4 ст.л.

Говядина – 500 гр.

Морковка – 1 шт.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Перец красный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – 40 мл.

Кипяток – 400 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты по списку. Очистите овощи.

Шаг 2. Нарежьте говядину средними по величине кусочками. Лучше нарезать поперек волокон.

Шаг 3. Положите мясо на сухую разогретую сковороду, добавьте соль и красный молотый перец. Влейте кипяток и включите нагрев.

Шаг 4. Готовьте мясо периодически помешивая 25 минут без крышки до полного выпаривания воды.

Шаг 5. Лук нарежьте кубиками. Влейте к мясу растительное масло, выложите нарезанный лук, посолите и приправьте паприкой, жарьте на сильном огне в течение 3-5 минут.

Шаг 6. Морковку нарежьте брусками, выложите к мясу и луку на сковороду, перемешайте и жарьте 3-5 минут.

Шаг 7. Добавьте к мясу сметану. Муку разведите с водой и влейте на сковороду.

Шаг 8. Тушеную говядину в сметане подавайте с поливкой с гарниром из каш и картофельного пюре. Приятного аппетита!

Сочная тушеная говядина с картошкой в казане

Сочная тушеная говядина с картошкой в казане – это сытное, колоритное и очень питательное блюдо с продуманным составом. Тушеная говядина идеально подходит для обеда и ужина. В рецепте подробно описаны все шаги приготовления этого вкусного блюда.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 1 шт.

Вода – сколько потребуется.

Соль – по вкусу

Перец черный горошком – 4-5 шт.

Говядина – 400 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – 1 шт.

Картошка – 700 гр.

Приправа для мяса – 1 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте говядину, почистите картошку, лук и морковь.

Шаг 2. Нарежьте говядину поперек волокон небольшими кусочками. В казан влейте растительное масло, прогрейте его. Обжарьте кусочки говядины на сильном огне до образования румяной корочки.

Шаг 3. Лук нарежьте полукольцами, а морковку нарежьте тонкими кружками. Выложите овощи в казан и жарьте их вместе с мясом в течение 5 минут. Посолите и приправьте зажарку.

Шаг 4. Картошку нарежьте крупными кубиками, добавьте ее в казан. Влейте воду в таком количестве, чтобы она не полностью покрывала картошку. Добавьте лавровый лист и доведите содержимое казана до кипения.

Шаг 5. Убавьте нагрев под казаном, накройте его крышкой и тушите говядину с картошкой в течение часа.

Шаг 6. Готовую тушеную говядину с картошкой посыпьте рубленой зеленью (можно взять укроп, петрушку или лук) и перемешайте.

Шаг 7. Подавайте блюдо в горячем виде, можно дополнить его легким овощным салатом или маринованными огурчиками. Приятного аппетита!