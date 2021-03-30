ЭФФЕКТИВНОЕ SEO ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗ СЕКРЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Раскрутка сайта на яндекс и гугл, разные методы продвижения

Для занятия высоких конкурентных позиций в поиске необходимо активно заниматься SEO оптимизацией. Есть множество разных инструментов, и задача профессионалов состоит в том, чтобы подобрать наиболее актуальные и эффективные решения, обеспечивающие максимально быстро хороший результат по определенным ключевым фразам. Но применяя тот или иной способ, стоит быть очень внимательным, ведь есть вероятность того, что избранный метод будет незаконным с точки зрения поисковых роботов, что может привести к бану на длительное время и запятнанной репутации компании. Чтобы избежать проблем такого рода, следует знать обо всех безопасных и опасных для рейтинга ресурса вариантах продвижения, они бывают: белые, серые, черные. Рекомендуем вам заказать у агентства https://gs4b.com.ua/ по продвижению сайтов SEO продвижение вашего сайта в google и yandex.

Черные

Такие услуги раскрутки сайтов предоставляются хозяевам таких ресурсов, которые знают, что их детище будет не так долго жить. Ясное дело, что грамотные спецы смогут привлечь немалое количество юзеров за короткий временной промежуток, но эта разновидность предполагает обманный путь попадания на веб-портал, и как только это вычислит поисковик, сайт точно будет забанен. Следовательно, можно сделать вывод- такой метод является наименее эффективным, и он 100% приведет к бану.

Серые

Это что-то среднее, не белые, но и не черные. Отличаются от черного тем, что они полулегальные, и не факт что таким способом продвигаемый сайт будет забанен.

Раскрутка сайта за границей и в пределах нашей страны, белые методы

Вот это самый лучший, а главное- легальный вариант улучшения позиций ресурса в поисковой выдаче. Для многих большим минусом является вполне логичный факт, на легальное продвижение нужно больше времени и денежных влияний, объясняется это высоким уровнем трудоемкости каждого шага.

К белой разновидности относятся: