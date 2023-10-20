ГлавнаяРецептыПолезные сладкие блюда, которые можно есть на завтрак Полезные сладкие блюда, которые можно есть на завтрак На чтение: 2 минуты Если вы, как мы, жить не можете без сладкого – предлагаем обратить внимание на эти варианты завтраков. Они не только зарядят энергией и позитивом в день, но и не помешают фигуре. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил подборку блюд, которые идеально подойдут к завтраку и не навредят фигуре. Конечно, все зависит еще и от времени потребления блюд и ингредиентов, которые вы выберете. Но если есть сладкие блюда до 12 часов дня – они пойдут только на пользу. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Выбирайте вариант завтрака, который вам нравится, или готовьте все три. Чиа пудинг Ингредиенты: – 400 мл кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт); – 40 г семян чиа; – 20 г меда или кокосового сахара; – фрукты. Приготовление: Залейте семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом по выбору, тщательно перемешайте ингредиенты. Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте. Чиа пудинг / Фото delicious plate Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8-10 часов. Мелко нашинкуйте выбранные фрукты или ягодами кубиками. Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные фрукты или ягоды, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо фруктами или ягодами. Домашний сыр с сухофруктами и йогуртом Ингредиенты: – домашний кисломолочный творог; – мед; – сухофрукты; – греческий йогурт без наполнителя. Приготовление: Разминаем творог с йогуртом и поливаем медом. Нарезаем сухофрукты кусочками. Сыр с фруктами / Фото apartment therapy Выкладываем все в мисочку или стакан чередуя слои. Гранола с молоком Ингредиенты: – гранола; – молоко; – бананы. Приготовление: Выкладываем домашнюю гранолу в порционные миски и заливаем теплым молоком. Оставляем на 5 минут. Нарезаем бананы или другие любимые фрукты. Гранола с молоком / Фото sam does her best Добавляем в блюдо и сразу подаем на стол. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить полезные конфеты с шоколадом и морковью. Поделитесь с друзьями