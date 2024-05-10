Шоколадный банановый торт. Всего 1 яйцо: быстрый рецепт без духовки

Бананы культивируются в течение нескольких тысячелетий. Вероятно, в разных культурах люди экспериментировали с рецептами и добавляли бананы в выпечку.

Торты с бананами популярны во многих странах мира. Они могут быть как простыми и быстрыми в приготовлении, так и более сложными и изысканными. В любом случае, это вкусный и ароматный десерт, который нравится многим людям.

Сейчас банановые торты готовят не только кондитеры, но и простые любители кулинары. Есть способы приготовления, для которых даже духовка не нужна.

Расскажем, как сделать банановый торт без духовки.

Ингредиенты:

бананы — 3 шт.;

сливочное масло — 20 г;

сахар — 60 г;

яйцо — шт.;

растительное масло — 50 мл;

молоко — 100 мл;

мука — 130 г;

горький шоколад — 20 г;

разрыхлитель — 8 г.

Приготовление бананового торта:

Очищаем бананы и делим на две части вдоль. В сковороде разогреваем 20 грамм сливочного масла, высыпаем 10 грамм сахара и доводим до карамелизации.

В карамель выкладываем бананы, выключаем огонь. В миску разбиваем яйцо, высыпаем остатки сахара, взбиваем до растворения песчинок венчиком.

Вливаем в смесь молоко и растительное масло, продолжаем смешивать. Высыпаем в смесь муку, шоколад и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Выливаем тесто в сковороду на карамелизированные бананы.

На малом огне под крышкой готовим торт 20 минут.

Готовность торта можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить из бисквита сухой. Получается весьма быстрый банановый торт без выпечки.