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Шоколадный банановый торт. Всего 1 яйцо: быстрый рецепт без духовки

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Шоколадный банановый торт. Всего 1 яйцо: быстрый рецепт без духовки

Бананы культивируются в течение нескольких тысячелетий. Вероятно, в разных культурах люди экспериментировали с рецептами и добавляли бананы в выпечку.

Торты с бананами популярны во многих странах мира. Они могут быть как простыми и быстрыми в приготовлении, так и более сложными и изысканными. В любом случае, это вкусный и ароматный десерт, который нравится многим людям.

Сейчас банановые торты готовят не только кондитеры, но и простые любители кулинары. Есть способы приготовления, для которых даже духовка не нужна.

Расскажем, как сделать банановый торт без духовки.

Ингредиенты:

  • бананы — 3 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • сахар — 60 г;
  • яйцо — шт.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • мука — 130 г;
  • горький шоколад — 20 г;
  • разрыхлитель — 8 г.

Приготовление бананового торта:

Очищаем бананы и делим на две части вдоль. В сковороде разогреваем 20 грамм сливочного масла, высыпаем 10 грамм сахара и доводим до карамелизации.

В карамель выкладываем бананы, выключаем огонь. В миску разбиваем яйцо, высыпаем остатки сахара, взбиваем до растворения песчинок венчиком.

Вливаем в смесь молоко и растительное масло, продолжаем смешивать. Высыпаем в смесь муку, шоколад и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Выливаем тесто в сковороду на карамелизированные бананы.

 

На малом огне под крышкой готовим торт 20 минут.

Шоколадный банановый торт. Всего 1 яйцо: быстрый рецепт без духовки

Шоколадный банановый торт. Всего 1 яйцо: быстрый рецепт без духовки

Готовность торта можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить из бисквита сухой. Получается весьма быстрый банановый торт без выпечки.

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