Экономист Марат Айдагулов описал современные возможности для открытия бизнеса в России

Экономист Марат Айдагулов в статье «Дорога для молодых»: какие возможности есть в стране для начала бизнеса» проанализировал актуальные механизмы запуска новых коммерческих проектов в стране, новые возможности, которые предоставляет банковский сектор начинающим предпринимателям.

Так, в частности, Марат Айдагулов напомнил, что в 2019 году в России был утвержден список приоритетных отраслей экономики субъектов малого и среднего предпринимательства: от сельского хозяйства, строительства и обрабатывающего производства до туризма, науки, здравоохранения и образования.

«На практике, это значит, что у новых предпринимателей сейчас есть множество возможностей для реализации. Прежде всего, доступны для получения несколько видов субсидий, предоставляемых, например, на открытие бизнеса, за трудоустройство безработных или в качестве компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций», — отмечает Марат Айдагулов.

Марат Айдагулов



Марат Айдагулов

про возможности ведения бизнеса для молодых

Экономист отмечает, что с 2021 года в РФ действует специальная цифровая платформа для МСП. «Платформа объединяет несколько видов действующей поддержки малого и среднего предпринимательства, исходящей из различных источников: федеральных министерств и ведомств, институтов развития, банков, страховых организаций и так далее», — пишет Марат Айдагулов.

Марат Айдагулов также подчеркивает, что на платформе действуют программы бесплатного обучения для начинающих предпринимателей о процессе сбора документов, составлении бизнес-плана, подборе налогового режима.

Экономист также особо выделил новые финансовые инструменты, которые предлагает банковский сектор. В частности, переход от классического торгового эквайринга через POS-терминалы к эквайрингу по QR коду.

«Подобный переход выгоден сразу в нескольких аспектах: он помогает избежать ошибок при осуществлении расчётов, даёт возможность сэкономить на покупке или аренде терминалов, а также избежать лишних комиссий, ведь стоимость услуги в банках составляет до 4% с операции, а в случае использования QR кодов — до 0,7%», — пишет Айдагулов.

Он также рекомендовал для предпринимательства использовать юридическую форму ИП для старта проекта. По мнению Айдагулова, это защитит коммерсанта о оперативного переоформления при быстрой динамике развития бизнеса.

Официальный сайт Марата Айдагулова — https://маратайдагулов.рф