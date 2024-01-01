Самый лучший супчик на 1 января. Рецепт нашла в старой книге: теперь все об этом спрашивают

Супы стали известны людям довольно давно. Это одно из самых древних блюд, которое существует на планете. Дело в том, что супы стали варить тогда, когда освоили огонь. Вареное мясо и овощи для людей были вкуснее сырых. По сути супы совершили революцию в кулинарии, так как были незаменимым блюдом в зимнюю пору.

Позднее каждый народ и страна придумали свои рецепты супов. Кто-то предпочитал холодные супы, как жители жарких стран. Кто-то любил горячие супы — жители холодных государств.

Самыми популярными супами считаются окрошка, борщ, щи, грибной суп и прочие. Приготовим один из простых супов на каждый день.

Ингредиенты для супа:

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

куриные ножки — 2 шт.;

вода — 2 литра;

чеснок — 2 зубчика;

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

мука — 80 г;

прованские травы — 1 ч.л.;

укроп.

Приготовление супа:

Нарезаем крупно морковь и одну луковицу, кладем вместе с куриными ножками в кастрюлю, заливаем водой. Варим ножки до готовности.

Нарезаем мелко вторую луковицу, обжариваем на сковороде в растительном масле. Натираем на крупной терке морковь, добавляем к луку.

Пропускаем к обжаренным овощам чеснок, смешиваем и жарим. Убираем пенку с поверхности бульона, вынимаем овощи и мясо. Выкладываем в бульон зажарку из овощей.

Очищаем картофель и нарезаем маленькими кубиками. Варим под крышкой суп 15-20 минут. В это время отделяем мясо от кости, добавляем в бульон.

Разбиваем в отдельную миску яйца, высыпаем муку и тщательно перемешиваем. Добавляем по чайной ложке теста в суп.

Солим суп, высыпаем прованские травы, оставляем вариться под крышкой на 5-10 минут.

Шинкуем укроп и посыпаем им готовый суп.

Отличное первое блюдо на обед готово.