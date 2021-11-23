Экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург — это город, который стоит мечтать посетить! И сегодня у нас виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу – самому красивому городу. Прогулка по Питеру — это будет настолько красочное и яркое событие в вашей жизни, что вы захотите неоднократно еще вернуться и уверяем вас, что одной недели для посещения Питера — это очень мало, разве что для экспресс-экскурсий.

Когда кто-то едет в первый раз в Северную столицу, ему говорят, что он будет ходить, открыв рот, любуясь городом-музеем. И знаете, они не обманывают, за каждым углом виднеется новая достопримечательность. Для того, чтобы прогулка была яркая и запоминающиеся, вы можете найти экскурсовода в Санкт-Петербурге на сайте https://experience.tripster.ru/experience/Saint_Petersburg/7342-exkursii-po-rekam-i-kanalam/.

Путешествие в Санкт-Петербург не оставит вас равнодушным и вы отлично проведете время. Понятное дело, самое интересное, что нельзя пропустить — это Дворцовая площадь — центр Санкт-Петербурга, и естественно, Эрмитаж. Чтобы содержательно посетить Эрмитаж (Зимний дворец) необходимо несколько дней, ведь если полюбоваться всеми экспонатами музея минуту, включая те, что находятся в хранилище, всей жизни не хватит.

Прогуляйтесь по набережной Невы, посетите Васильевский остров, Петропавловскую крепость, где площадь выложена старой брусчаткой, а мосты деревянные, под одним из них сидит деревянный заяц. Полюбуйтесь церковью Спас на крови, которую построили на месте ранения императора, даже захватив у реки несколько квадратных метров, поэтому она прямо врезается в Неву. Церковь строили те же зодчие, что и Храм Василия Блаженного на Красной площади в г. Москва. Поэтому они похожи, как близнецы-братья.

Васильевский остров

Не пропустите Казанский собор, который задумывался как светлый, но при строительстве использовался такой песок, который спустя какое-то время потемнел. И теперь он темно-серый или серо-коричневый.

Также по пути на набережной вам встретится маленькая птичка — Чижик-Пыжик. Да-да, тот самый, который на Фонтанке (такая речка в Питере) водку пил. Туристы пытаются попасть на его маленький постамент монеткой, и если попадут, тогда сбудется желание.

Дальше вы увидите железный мост на Неве, не далеко от Петропавловской крепости, которую проектировали те же мастера, что и Эйфелеву башню. Под этим мостом пролетал знаменитый летчик Чкалов В.П. За что получил медаль и 10 суток заключения.

И это только начало рассказа про Северную столицу. Здесь дух захватывает даже у опытных путешественников!