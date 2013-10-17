Экстренное вскрытие замков в Симферополе

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Симферополь. Ох, эти «каменные джунгли», кругом суета, все куда то спешат, жизнь кипит, все движется. Да мечта, сколько народу мечтает жить в Симферополе, бродить по Арбату, гулять по ВДНХ.

И так, я житель Крыма, работаю, созидаю, строю так сказать, светлое будущее для того что бы, гордо назвать себя мужчиной. Купил квартиру, машину, пошел на работу… и случайно захлопнул дверь. Вечером я замученный, но довольный вернулся домой, «поцеловал» входную дверь и присел возле неё размышляя, как поступить далее.

Надо вскрыть дверь, дело ясное, но я постарался на славу, и дабы сохранить своё имущество и обезопасить свой дом, так сказать очаг, поставил замок с секретом и дверь металлическую. И все попытки самостоятельно вскрыть швейцарский замок, увы, как ни прискорбно не увенчались успехом, так сказать попытка самостоятельного взлома провалилась. «Мудрая» соседка посоветовала обратиться в ЖКХ, но там дежурным голосом ответили – «все мастера заняты и вообще молодой человек, у нас один слесарь и он «зашивается», и вообще», намекнула больше не звонить, желательно никогда, и такие задачи типа срочно вскроем двери и заменим замок, их слесарю деду Спиридону не под силу, да и еще с «буржуйскими» дверями.

Принялся я искать, какую ни будь фирму, которая бы смогла, выполнить поставленную задачу быстро, не дорого и безопасно, смысле, без особого ущерба для самой двери и в дальнейшем для моего имущества. По запросам «срочно меняем замки в Симферополе, срочное вскрытие дверных замков в Симферополе», в выдаче поисковых систем, оказалось очень большое количество и поэтому выбрать оказалось не просто. Для начала отсеял я всех дядей Миш и Коль, потом Индивидуальных предпринимателей, потом уже фирмы по ценовому диапазону, а потом просмотрел советы и комментарии.

И вот результат, основные критерии не дороже двух тысяч рублей, официальный договор, гарантия безопасности, гарантийное обслуживание и конечно скорость приезда мастера на объект, так как в момент выбора я сидел под дверьми, скорость работы моего мозга была настолько высока, что суперкомпьютер, просто позавидовал. И так результат моих трудов, компания ООО «вскрытие-замков-крым.рф», которая предлагает профессиональное вскрытие замков.

Сотрудник компании приехал довольно быстро, если учесть что квартира в спальном районе, а на дорогах пробки. Дверь вскрыл в течении минуты, ничего не сломал, в дом не заходил, дал договор и взял 1500 рублей, за работу и рассказал, что компания 10 лет на рынке, есть свой склад на котором есть все необходимые комплектующие для ремонта и замены замков как отечественных, так и иностранного производства. Также они предоставляют такую услугу, как обивка и ремонт дверей и металлических и деревянных, огромный выбор обивочного материала. И что не маловажно, кодекс компании подразумевает не разглашение информации о клиентах и передачи её третьим лицам, что тоже супербонус в наше время, так как спокойный сон это дорогое удовольствие.