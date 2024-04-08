Крабовый салат «Классический». Как приготовить его правильно и вкусно: простой рецепт

История происхождения крабового салата не имеет однозначной версии. По одной из них, крабовый салат появился в начале XX века в США, где стал популярным блюдом на вечеринках. Тогда в его состав входили крабы, а не крабовые палочки.
В СССР крабовый салат стал известен в 1970-х годах и сразу завоевал внимание народа.
Однако в то время достать крабов было сложно, поэтому в состав салата стали добавлять имитирующее крабовое мясо — так называемые крабовые палочки. С тех пор состав салата практически не изменился. Он готовится просто, имеет нежный вкус и может быть подан как на повседневный, так и на праздничный стол.
Ингредиенты для крабового салата:
- крабовые палочки — 500 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- огурцы — 100 г;
- вареная морковь — 100 г;
- вареные яйца — 4 шт.;
- черный перец — ½ ч.л.;
- соль — ч.л.;
- майонез — 2 ст.л.
Приготовление крабового салата:
Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки и смешиваем с консервированной кукурузой. Измельчаем огурцы на маленьким квадратиком, предварительно очищаем от внутренней водянистой сердцевины.
Нарезаем мелко отварную морковь и выкладываем в салат вместе с огурцом. Очищаем яйца, нарезаем мелким кубиком и тоже кладем в салат.
Перчим, солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
В результате мы получаем классический крабовый салат.
Это один из самых выигрышных вариантов салата на праздничный стол.