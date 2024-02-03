Питательно и полезно: вкусный гороховый суп с секретом

Классический гороховый суп — это всегда вкусно, но все же разнообразить рацион никогда лишним не бывает.
Горох — невероятно полезный продукт. Из него часто делают салаты, нередко делают закуски и дополнение к омлету или другому блюду на завтрак. Но вершиной искусства приготовления гороха обычно является суп — ароматный, горячий и сытный.
Гороховый суп с грибами
Ингредиенты:
- 1,5 литра бульона;
- 1 стакан гороха;
- 1 лавровый лист;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 стебель сельдерея;
- 500 граммов шампиньонов;
- 1 ст. л. растительного масла;
- карри, соль, черный перец — по вкусу.
В кастрюлю нужно вылить бульон, добавить горох и лавровый лист, после чего варить на медленном огне в течение 30 минут. Грибы следует помыть и нарезать ломтиками, морковь и лук нужно очистить и измельчить кубиками. Сельдерей следует нарезать кружочками.
На сковороде с добавлением масла нужно обжарить лук, морковь и сельдерей. Грибы следует добавить к гороху. Когда он 30 минут поварится, подождать 15 минут и добавить жареные овощи. Еще через 5 минут суп нужно снять с огня, посолить, поперчить, добавить карри. Перед подачей блюдо посыпать зеленью.
Гороховый суп-пюре с беконом и беконом
Ингредиенты:
- 250 г гороха;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 50 г сливочного масла;
- 300 г бекона;
- соль — по вкусу.
Горох нужно замочить на несколько часов, а затем варить около часа. Лук и морковь нужно очистить, измельчить кубиками и соломкой, после чего обжарить на сливочном масле. Их нужно добавить к гороху за 15 минут до готовности.
Когда все составляющие супа сварятся, гущу из гороха и других ингредиентов нужно вынуть и с помощью блендера сделать пюре, после чего снова вернуть на огонь. На сковороде обжарить бекон, добавить в суп, довести все до кипения и посолить.
Приятного аппетита!