Электрический теплый пол – уют комнатного пространства

В настоящее время теплые полы используются для прогрева помещения и эстетических соображений. Существенные преимущества теплых полов – дешевизна в установке, безотказность в эксплуатации и долговечность. Полы с подогревом – самый популярный вид отопления (гораздо более популярный, чем настенное и потолочное).

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Нагревательные маты – элемент системы электрического теплого пола, представляющий собой греющий кабель, для удобства монтажа уложенный и закрепленный на подложку.

Самым большим преимуществом нагревательных матов является простота сборки. В отличие от электрического отопления, опирающегося на сеть трубопроводов или водяного отопления, их установка не требует специальных знаний и проведения очень сложных ремонтных работ.

Нагревательные маты представляют собой сетчатый пояс со встроенным в него нагревательным кабелем. Интересно, что нагревательные маты можно укладывать и на старый пол, не разбирая его предварительно.

Монтаж нагревательных матов очень прост. Используемые в них нагревательные кабели расположены через равные промежутки времени, поэтому можно не нужно беспокоиться о правильности их плотности.

Нагревательные маты можно обрезать по мере необходимости, подогнав их под форму комнаты. В продаже есть двусторонние и односторонние нагревательные маты.

В электрических теплых полах идеально распределяется температура воздуха в помещении. Тепло, идущее из-под ног, тоже ощущается людьми наиболее комфортно. Это наиболее выгодно, когда более высокая температура на уровне пола и более низкая температура на уровне головы.

В отличие от конвекционного отопления, теплый пол передает большую часть тепла за счет излучения. Благодаря этому отсутствует движение воздуха, что исключает явления подъема пыли. Это, безусловно, хорошее решение для аллергиков. Немаловажно и то, что отсутствие радиаторов отопления облегчает обустройство комнат.