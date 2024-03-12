ГлавнаяРецептыТаких сказочных бутербродов вы еще не ели: рецепт идеальной намазки для утренних тостов Таких сказочных бутербродов вы еще не ели: рецепт идеальной намазки для утренних тостов На чтение: 1 минута Авокадо уже давно стало почти обязательным продуктом для тех, кто заботится о своем здоровье. И неудивительно, ведь из него можно сделать много замечательных блюд, в частности нереальную намазку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ К такой намазке прекрасно подойдет лосось, креветки или другие морепродукты. Но даже без ничего она удивит вас своим вкусом. Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт масла из авокадо Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 авокадо; – 100 граммов масла; – 2 – 3 вяленых томата; – 1 зубчик чеснока; – 1 чайная ложка лимонного сока; – цедра с четверти лимона; – соль, перец по вкусу. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак! Приготовление: Почистьте авокадо, добавьте масло комнатной температуры и перебейте все блендером. Далее добавьте соль, перец, специи, сок и цедру лимона, а также нарезанные томаты. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник, чтобы авокадо масло застыло. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальный весенний салат – это полезно и очень вкусно. Поделитесь с друзьями