Таких сказочных бутербродов вы еще не ели: рецепт идеальной намазки для утренних тостов

Авокадо уже давно стало почти обязательным продуктом для тех, кто заботится о своем здоровье. И неудивительно, ведь из него можно сделать много замечательных блюд, в частности нереальную намазку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

К такой намазке прекрасно подойдет лосось, креветки или другие морепродукты. Но даже без ничего она удивит вас своим вкусом.

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Рецепт масла из авокадо

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 100 граммов масла;

– 2 – 3 вяленых томата;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– цедра с четверти лимона;

– соль, перец по вкусу. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ «Водний Світ» – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготовление:

Почистьте авокадо, добавьте масло комнатной температуры и перебейте все блендером. Далее добавьте соль, перец, специи, сок и цедру лимона, а также нарезанные томаты. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник, чтобы авокадо масло застыло.

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