Пошаговый рецепт приготовления салата «Мимоза»

Простой рецепт нежного и вкусного салата перед приближающимся праздниками.
Салат «Мимоза» является классикой праздничного стола, так как он стоит на одном уровне с оливье и «сельдью под шубой». Название этого салата точно передает его готовый внешний вид, потому что он получается желто-белого цвета, как яркий цветок мимозы весной.
Ингредиенты:
- картошка отварная — 2 шт.
- морковь отварная — 2 шт.
- яйца вареные — 3 шт.
- тунец консервированный — 200 г
- майонез домашний
- лук репчатый — 1 шт.
- укроп
- сыр твердый — 150 г
- лимонный сок — 1 ч. л.
- сахар
Способ приготовления:
Отварите картошку и морковку в мундире, дайте остыть и почистите. Натрите их на крупной терке.
Также натрите сыр на крупной терке.
Отваренные яйца почистите и отделите желтки от белков. Натрите по отдельности на крупной терке.
Замаринуйте лук. Для этого его нужно посыпать сахаром и полить лимонным соком. Хорошо перемешайте и дайте постоять минут 5.
Откройте ваши рыбные консервы. Слейте сок и помните вилкой.
Далее собираем салат. Традиционно «Мимозу» выкладывают слоями.
- Первый слой — это картофель. Выложите его, немного утрамбуйте и намажьте тонким слоем майонеза.
- Второй слой — морковь. Тоже выложите ее поверх картофеля, немного утрамбуйте и смажьте майонезом.
- Третий слой — яичные белки. После выкладывания их тоже нужно смазать тонким слоем соуса.
- Четвертый слой — рыба. Выложите ее толстым слоем, а наверх положите маринованный лук. Смазывать майонезом пока не нужно. На лук выложите мелко нарезанный свежий укроп, а на него — еще слой моркови. Теперь немного все утрамбуйте и смажьте майонезом.
- Следующий — слой тертого сыра, а поверх него — опять тонкий слой майонеза.
- Последний этап — слой вареных натертых желтков.
В идеале дать салату немного времени пропитаться.
Напомним, рецепт салата «Оливье» без колбасы и майонеза.