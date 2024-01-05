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Пошаговый рецепт приготовления салата «Мимоза»

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Пошаговый рецепт приготовления салата «Мимоза»

Простой рецепт нежного и вкусного салата перед приближающимся праздниками.

Салат «Мимоза» является классикой праздничного стола, так как он стоит на одном уровне с оливье и «сельдью под шубой». Название этого салата точно передает его готовый внешний вид, потому что он получается желто-белого цвета, как яркий цветок мимозы весной.

Ингредиенты:

  • картошка отварная — 2 шт.
  • морковь отварная — 2 шт.
  • яйца вареные — 3 шт.
  • тунец консервированный — 200 г
  • майонез домашний
  • лук репчатый — 1 шт.
  • укроп
  • сыр твердый — 150 г
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • сахар

Способ приготовления:

Отварите картошку и морковку в мундире, дайте остыть и почистите. Натрите их на крупной терке.

Также натрите сыр на крупной терке.

Отваренные яйца почистите и отделите желтки от белков. Натрите по отдельности на крупной терке.

Замаринуйте лук. Для этого его нужно посыпать сахаром и полить лимонным соком. Хорошо перемешайте и дайте постоять минут 5.

Откройте ваши рыбные консервы. Слейте сок и помните вилкой.

Далее собираем салат. Традиционно «Мимозу» выкладывают слоями.

  • Первый слой — это картофель. Выложите его, немного утрамбуйте и намажьте тонким слоем майонеза.
  • Второй слой — морковь. Тоже выложите ее поверх картофеля, немного утрамбуйте и смажьте майонезом.
  • Третий слой — яичные белки. После выкладывания их тоже нужно смазать тонким слоем соуса.
  • Четвертый слой — рыба. Выложите ее толстым слоем, а наверх положите маринованный лук. Смазывать майонезом пока не нужно. На лук выложите мелко нарезанный свежий укроп, а на него — еще слой моркови. Теперь немного все утрамбуйте и смажьте майонезом.
  • Следующий — слой тертого сыра, а поверх него — опять тонкий слой майонеза.
  • Последний этап — слой вареных натертых желтков.

В идеале дать салату немного времени пропитаться.

Напомним, рецепт салата «Оливье» без колбасы и майонеза.

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