Пошаговый рецепт приготовления салата «Мимоза»

Простой рецепт нежного и вкусного салата перед приближающимся праздниками.

Салат «Мимоза» является классикой праздничного стола, так как он стоит на одном уровне с оливье и «сельдью под шубой». Название этого салата точно передает его готовый внешний вид, потому что он получается желто-белого цвета, как яркий цветок мимозы весной.

Ингредиенты:

картошка отварная — 2 шт.

морковь отварная — 2 шт.

яйца вареные — 3 шт.

тунец консервированный — 200 г

майонез домашний

лук репчатый — 1 шт.

укроп

сыр твердый — 150 г

лимонный сок — 1 ч. л.

сахар

Способ приготовления:

Отварите картошку и морковку в мундире, дайте остыть и почистите. Натрите их на крупной терке.

Также натрите сыр на крупной терке.

Отваренные яйца почистите и отделите желтки от белков. Натрите по отдельности на крупной терке.

Замаринуйте лук. Для этого его нужно посыпать сахаром и полить лимонным соком. Хорошо перемешайте и дайте постоять минут 5.

Откройте ваши рыбные консервы. Слейте сок и помните вилкой.

Далее собираем салат. Традиционно «Мимозу» выкладывают слоями.

Первый слой — это картофель. Выложите его, немного утрамбуйте и намажьте тонким слоем майонеза.

Второй слой — морковь. Тоже выложите ее поверх картофеля, немного утрамбуйте и смажьте майонезом.

Третий слой — яичные белки. После выкладывания их тоже нужно смазать тонким слоем соуса.

Четвертый слой — рыба. Выложите ее толстым слоем, а наверх положите маринованный лук. Смазывать майонезом пока не нужно. На лук выложите мелко нарезанный свежий укроп, а на него — еще слой моркови. Теперь немного все утрамбуйте и смажьте майонезом.

Следующий — слой тертого сыра, а поверх него — опять тонкий слой майонеза.

Последний этап — слой вареных натертых желтков.

В идеале дать салату немного времени пропитаться.

Напомним, рецепт салата «Оливье» без колбасы и майонеза.