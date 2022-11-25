Электроснабжение промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов

У многих людей словосочетание «трансформаторная подстанция» http://www.pzemi.ru/catalog/podstantsii-ktp/ ассоциируется с небольшой конструкцией закрытого типа, размещенной на определенном участке среди жилого района. Но мало кто знает, в чем заключается основное предназначение системы, и какие элементы входят в ее основу.

Подробнее ознакомиться с этой информацией помогут интернет-сайты. Ссылка на ресурс, специализирующийся на данной тематике поспособствует в этом вопросе.

Особенности

В основу каждой трансформаторной подстанции входит несколько важных элементов, обеспечивающих правильную функциональность. В этом случае речь идет о следующих составляющих:

силовой трансформатор;

выводная часть;

вводные элементы.

Каждая составляющая имеет свою определенную роль в работе системы. Например, через вводную часть в трансформаторную подстанцию поступает большое количество напряжение, преобразование которого происходит с помощью силового трансформатора.

Выводные элементы позволяют правильно распределить электричество. Напряжение, полученное ранее, передается уже в преобразованном виде.

Помимо этих важных элементов, существует большое количество вспомогательных вариантов. Современные подстанции имеют в своей основе системы, позволяющие дистанционно контролировать функциональность.

Одним из важных критериев при обустройстве любой подстанции является надежность и безопасность. Именно поэтому в основе каждой конструкции присутствует встроенная система пожаротушения.

Наличие таких составляющих обусловлено тем, что во время работы происходит сильный нагрев трансформатора. Встроенные автоматические системы позволяют контролировать такой процесс.

Основное предназначение

Современные подстанции отличаются многофункциональностью, и способны выполнять следующие процессы:

получение энергии;

распределение и передача ресурсов;

понижение напряжения на выходе.

Стоит отметить, что передача энергии на различные объекты происходит с помощью высоковольтных линий.

Что же касается сферы использования подстанций, то нередко системы применяются для проведения технологических процессов. В основном, сюда включены сварочные работы и обеспечение энергией различных установок.

Немаловажную роль трансформаторные конструкции играют и в функциональности бытовых и промышленных приборов.