Просто завернула все в фольгу и в духовку. Вкусный вариант необычного ужина

Приготовить вкусный сытный ужин бывает довольно сложно. Как правило, на ужин мы делаем котлеты, быстро жарим курицу или рыбу. Постепенно эти яства начинают сильно надоедать. Из-за этого возникает неприязнь к данной пище, мы отказываемся от позднего приема пищи.

Отказ от ужина приводит к тому, что многие люди начинают доедать после 10 вечера, а то и позднее. Избежать поздних перекусов поможет грамотный рацион и разнообразный ужин. То есть, нужно готовить не только однотипные блюда.

Разнообразить рацион помогут простые рецепты. Для них не нужна закупаться новыми экзотическими продуктами.

Расскажем про рецепт запеченной свинины.

Ингредиенты:

Мясо — 400 г;

Картофель — 4 шт.;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Помидор — 1 шт.;

Сыр — 100 г;

Майонез — 2 ст.л.;

Зелень укропа — 10 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление:

Нарезаем небольшими кусочками свинину. Для маринада смешиваем майонез с пропущенным через пресс зубчиком чеснока и специями для мяса.

Смешиваем маринад со свининой и оставляем на 15 минут.

В это время нарезаем небольшими ломтиками очищенный картофель, полукольцами режем лук, кольцами морковь и помидор.

Делим овощи на 4 порции. Выкладываем картофель на слой фольги, покрытый пергаментом. На картофель кладем лук и морковь, а затем мясо.

Собираем пергамент и фольгу в мешочек. Кладем на верхушку в мешочки пластинки помидор, закрываем мешочки.

Запекаем блюдо при 200 градусах 50 минут.

Натираем на крупной терке сыр, шинкуем укроп. Смешиваем сыр и укроп с майонезом. За 10 минут до готовности достаем мешочки, раскрываем.

В каждый мешочек кладем по ложке майонезной смеси.

Убираем мешки в раскрытом виде запекаться еще 10 минут.

После приготовления блюдо можно посыпать паприкой.

Получается вкусный вариант необычного ужина.