Электротехническая продукция

По
Евгений
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Электротехническая продукция

Энергодобывающим предприятиям для нормального функционирования необходим сбыт готовой продукции, то есть электроэнергии. Сейчас она потребляется в огромных объемах как промышленными заводами, так и бытовыми электроприборами. В общем, везде, где есть освещение, используется электроэнергия. Транспортировка электричества от производителя к потребителю осуществляется посредством токопроводящих металлических кабелей высокой мощности. Кабели могут быть как заключенными в изоляционный материал, так и без него. Закрепляются такие токонесущие проводники высоко над поверхностью земли на опорах высоковольтной линии электропередач (ВЛЭП). Кабели и крепежные детали носят общее название электротехнической продукции. Любой магазин кабельной продукции может предложить различные типы электротехнических комплектующих.

Классификация линейной арматуры

Для бесперебойного функционирования такой линии и надежного крепления кабелей к ней применяется специальная линейная арматура. Данный термин носит обобщающий характер и означает совокупность типовых деталей, которые используются для скрепления элементов токонесущей линии. По назначению такая арматура подразделяется на следующие типы.

  • Натяжная, которая состоит из кронштейнов, зажимов, хомутов и используется для придания нужного натяжения.
  • Сцепная, позволяющая скреплять изоляторы в гирлянды и состоящая из серег, скобок, ушек, промежуточных звеньев, коромысел и т.д.
  • Защитная, которая выполняет протекторную функцию и состоит из разрядников, защитных рогов, экранов, колец, гасителей вибрации.
  • Соединительная, которая способствует соединению кабелей в петлю и состоит термитных патронов и алюминиевых овальных соединителей.
  • Контактная, способствует соединению проводов без их натяжения и состоит из аппаратных, ремонтных и ответвительных зажимов.

Кабельная продукция

К продукции электротехнического назначения относятся также различные кабели и провода различной конструкции и поперечного сечения. Предназначение их заключается в транспортировании электричества или передаче телекоммуникационных сигналов. Также они являются неотъемлемой частью любой линии электропередач. В зависимости от структурных и конструктивных особенностей кабели используются для передачи электрического тока различной мощности. В современных кабелях применяется, в основном, проводник из меди. Он имеет низкий коэффициент электросопротивления и длительное время эксплуатации. Для выполнения различных функций вся кабельная продукция выпускается с применением разнообразных типов изоляционных материалов.

Исходя из условий эксплуатации и назначения, кабельно-проводниковая продукция подразделяется на следующие виды:

  • силовые кабели, которые представлены высоковольтными, низковольтными самонесущими и пожаробезопасными;
  • кабели для связи, которые делятся на установочные, автотракторные, монтажные, бытовые, с несущим тросом, детонаторные, телефонные, обмоточные и др.

Любой образец кабельной продукции имеет некоторые различия, несмотря на сходную конструкцию. Об этом можно получить более подробную информацию пройдя по данной ссылке https://intercommertz.com/.

Он состоит из медного или алюминиевого проводника, экранирующего слоя и внешнего защитного покрытия. Все компоненты кабеля или провода являются исключительно важными, так как они гарантируют корректное и бесперебойное функционирование всей электросистемы по транспортированию импульсов связи либо электрического тока. Внешние изоляционные материалы для высоковольтных токонесущих кабелей не представляются обязательным компонентом, поэтому такие проводники при производстве им не покрываются.

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