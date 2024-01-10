Сырная намазка на хлеб. Рецепт из старого советского журнала: все ингредиенты доступные

Намазки были изобретены в Германии в давние времена. До сих пор данное изобретение пользуется популярностью во всей Европе. В любом магазине можно найти большое количество разных намазок на хлеб. Это распространенный завтрак для большинства людей. Он не требует каких-либо кулинарных навыков. Все, что требуется от человека, намазать смесь на хлеб.

Во Франции такие намазки сочетают с круассанами, а в Италии с багетами. Существуют сорта намазок с томатной пастой, сырами, соусами и паштетами. В странах СНГ намазки не так популярны. Однако, ничто не мешает сделать их самостоятельно. Для этого понадобится несколько минут свободного времени.

Ингредиенты для сырной намазки:

сыр плавленый — 100 г;

укроп — пучок;

соленый огурец — шт.;

чеснок — зубчик;

майонез — ст.л.;

батон — 4 кусочка.

Приготовление сырной намазки:

Натираем на мелкой терке плавленый сырок. Шинкуем мелко укроп, совмещаем с сыром. Натираем мелко на терке соленый огурец, кладем в смесь сыра и укропа.

Пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока. Заправляем намазку майонезом и тщательно смешиваем.

Подсушиваем кусочки батона на сухой сковороде.

Остается только нанести намазку на хлеб. Получается вкусный завтрак на каждый день.