Сырная намазка на хлеб. Рецепт из старого советского журнала: все ингредиенты доступные

Намазки были изобретены в Германии в давние времена. До сих пор данное изобретение пользуется популярностью во всей Европе. В любом магазине можно найти большое количество разных намазок на хлеб. Это распространенный завтрак для большинства людей. Он не требует каких-либо кулинарных навыков. Все, что требуется от человека, намазать смесь на хлеб.
Во Франции такие намазки сочетают с круассанами, а в Италии с багетами. Существуют сорта намазок с томатной пастой, сырами, соусами и паштетами. В странах СНГ намазки не так популярны. Однако, ничто не мешает сделать их самостоятельно. Для этого понадобится несколько минут свободного времени.
Ингредиенты для сырной намазки:
- сыр плавленый — 100 г;
- укроп — пучок;
- соленый огурец — шт.;
- чеснок — зубчик;
- майонез — ст.л.;
- батон — 4 кусочка.
Приготовление сырной намазки:
Натираем на мелкой терке плавленый сырок. Шинкуем мелко укроп, совмещаем с сыром. Натираем мелко на терке соленый огурец, кладем в смесь сыра и укропа.
Пропускаем в смесь через пресс зубчик чеснока. Заправляем намазку майонезом и тщательно смешиваем.
Подсушиваем кусочки батона на сухой сковороде.
Остается только нанести намазку на хлеб. Получается вкусный завтрак на каждый день.