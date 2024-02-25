Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Греки сильно влияли на историю кулинарии. Так, одно из их заключений в давние времена затормозило развитие пирогов. Необходимо было обозначить отличие хлеба и пирога. В пироги стали добавлять жир. Также, работать с тестом было трудно, поэтому появилась тенденция покрывать им мясо и целые тушки. Такое решение позволяло защитить начинку от внешней среды, сохранить на долгий срок. Однако, корочка из-за этого становилась несъедобной.
Сегодня такие блюда уже не готовят, мы привыкли к современной версии пирогов. Сохраняйте наш новый рецепт.
Ингредиенты для пирога:
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — ч. л.;
- сметана — 150 г;
- яйца — 4 шт.;
- растительное масло — 70 г;
- ванилин — 8 г.
Ингредиенты для крема:
- яйцо — шт.;
- молоко — 250 мл;
- кукурузных крахмал — ст. л.;
- сахар — 40 г.
Приготовление пирога:
Начнем с приготовления крема. В глубокой сковородке смешиваем яйцо с сахаром. Всыпаем крахмал и мешаем. Добавляем молоко, перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и непрерывно мешаем до загустения. Оставляем остужаться.
Теперь в отдельную емкость разбиваем 4 куриных яйца. Добавляем ванилин, сахар и взбиваем миксером до белого цвета. Вливаем растительное масло, сметану и взбиваем. Муку с разрыхлителем пропускаем через сито, снова используем миксер.
В форму, застеленную пергаментом, выливаем тесто.
Крем перекладываем в кондитерский пакет. Выдавливаем крем по диагоналям, чтобы получился рисунок.
Выпекаем в духовке при температуре 170 градусов 35-40 минут.
Остужаем получившийся пирог и вынимаем из формы.
Посыпаем сахарной пудрой и угощаем гостей. Успехов кулинарии!