Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Греки сильно влияли на историю кулинарии. Так, одно из их заключений в давние времена затормозило развитие пирогов. Необходимо было обозначить отличие хлеба и пирога. В пироги стали добавлять жир. Также, работать с тестом было трудно, поэтому появилась тенденция покрывать им мясо и целые тушки. Такое решение позволяло защитить начинку от внешней среды, сохранить на долгий срок. Однако, корочка из-за этого становилась несъедобной.

Сегодня такие блюда уже не готовят, мы привыкли к современной версии пирогов. Сохраняйте наш новый рецепт.

Ингредиенты для пирога:

мука — 200 г;

разрыхлитель — ч. л.;

сметана — 150 г;

яйца — 4 шт.;

растительное масло — 70 г;

ванилин — 8 г.

Ингредиенты для крема:

яйцо — шт.;

молоко — 250 мл;

кукурузных крахмал — ст. л.;

сахар — 40 г.

Приготовление пирога:

Начнем с приготовления крема. В глубокой сковородке смешиваем яйцо с сахаром. Всыпаем крахмал и мешаем. Добавляем молоко, перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и непрерывно мешаем до загустения. Оставляем остужаться.

Теперь в отдельную емкость разбиваем 4 куриных яйца. Добавляем ванилин, сахар и взбиваем миксером до белого цвета. Вливаем растительное масло, сметану и взбиваем. Муку с разрыхлителем пропускаем через сито, снова используем миксер.

В форму, застеленную пергаментом, выливаем тесто.

Крем перекладываем в кондитерский пакет. Выдавливаем крем по диагоналям, чтобы получился рисунок.

Выпекаем в духовке при температуре 170 градусов 35-40 минут.

Остужаем получившийся пирог и вынимаем из формы.

Посыпаем сахарной пудрой и угощаем гостей. Успехов кулинарии!