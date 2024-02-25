Портал про города-курорты | Perekop

Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

На чтение: 2 минуты
Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Греки сильно влияли на историю кулинарии. Так, одно из их заключений в давние времена затормозило развитие пирогов. Необходимо было обозначить отличие хлеба и пирога. В пироги стали добавлять жир. Также, работать с тестом было трудно, поэтому появилась тенденция покрывать им мясо и целые тушки. Такое решение позволяло защитить начинку от внешней среды, сохранить на долгий срок. Однако, корочка из-за этого становилась несъедобной.

Сегодня такие блюда уже не готовят, мы привыкли к современной версии пирогов. Сохраняйте наш новый рецепт.

Ингредиенты для пирога:

  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • сметана — 150 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • растительное масло — 70 г;
  • ванилин — 8 г.

Ингредиенты для крема:

  • яйцо — шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • кукурузных крахмал — ст. л.;
  • сахар — 40 г.

Приготовление пирога:

Начнем с приготовления крема. В глубокой сковородке смешиваем яйцо с сахаром. Всыпаем крахмал и мешаем. Добавляем молоко, перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и непрерывно мешаем до загустения. Оставляем остужаться.

Теперь в отдельную емкость разбиваем 4 куриных яйца. Добавляем ванилин, сахар и взбиваем миксером до белого цвета. Вливаем растительное масло, сметану и взбиваем. Муку с разрыхлителем пропускаем через сито, снова используем миксер.

В форму, застеленную пергаментом, выливаем тесто.

Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Крем перекладываем в кондитерский пакет. Выдавливаем крем по диагоналям, чтобы получился рисунок.

Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Выпекаем в духовке при температуре 170 градусов 35-40 минут.

Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Остужаем получившийся пирог и вынимаем из формы.

Вы будете готовить этот пирог каждый день. Простой и очень вкусный рецепт

Посыпаем сахарной пудрой и угощаем гостей. Успехов кулинарии!

Что будем искать? Например,Человек