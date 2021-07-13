Эпиляция в Киеве. Как проходит процедура в салоне?

Нежность, гладкость, шелковистость: все о лазерной эпиляции ног

Красота – страшная сила и ради нее женщины идут на все. В частности они прибегают к самым различным способам по удалению волос на ногах, желая, чтобы их ножки были гладкими, а кожа шелковистой.

К счастью старые «варварские» способы ликвидации нежелательной растительности на ногах (такие как восковая эпиляция и т.д.) сменились современными методиками, позволяющими не только сделать этот процесс почти безболезненным, но еще и навсегда (на много лет) избавить женщину от необходимости повторять процедуру, так как волосы перестают расти. В частности одним из таких способов является лазерная эпиляция, которая больше всего полюбилась современным красавицам. И проводится данная процедура опытными докторами в косметологических клиниках и центрах. Поэтому все о лазерной эпиляции ног вы можете узнать на сайте выбранной вами косметологической клиники. Но для того, чтобы вы имели начальное представление о ней, рассмотрим вкратце некоторые особенности процедуры.

Особенности процедуры

Процедура лазерной эпиляции основывается на обработке участков кожи специальным лазером, который воздействует на пигмент меланин, находящийся в волосах и волосяных луковицах, нагревая и разрушая его и заодно волосяные мешочки, благодаря чему волосы перестают расти.

Современные лазеры позволяют сделать эпиляцию ног за короткий промежуток времени, причем эта процедура практически безболезненна — лишь некоторые женщины ощущают незначительное покалывание на обрабатываемой поверхности.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами лазерной эпиляции ног, являются:

безболезненность;

быстрое избавление от нежелательной растительности (за 4-6 сеансов);

высокая эффективность и возможность забыть об эпиляции на много лет;

отсутствие осложнений и побочных явлений, таких как раздражение кожи, гнойничковые образования, вросшие волоски и т.д.;

минимум противопоказаний к проведению процедуры.

К недостаткам же можно отнести, разве что, высокую стоимость процедуры. Хотя дороговизна метода относительна, если сравнивать цену с полученным эффектом, да и цены на лазерную эпиляцию в киевском салоне https://statusstyle.com.ua/services/epilyaciya/ сейчас вполне доступны.

Кроме того, следует помнить, что процедура подходит не всем, и существуют некоторые противопоказания. В частности, лазерную эпиляцию ног нельзя проводить людям, страдающим сахарным диабетом, имеющим злокачественные новообразования на коже, а также больным экземой.

Кроме того, не делают лазерную эпиляцию беременным, а люди, страдающие хроническими патологиями внутренних органов перед проведением процедуры должны посоветоваться со своим лечащим врачом.