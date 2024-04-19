Минтай готовлю только по этому рецепту. Ароматный минтай с гарниром: все в восторге от такого ужина

Многие люди склонны задаваться вопросом — зачем мы едим минтай? Есть много другой вкусной и бюджетной рыбы. Однако, стоит понимать, что минтай не так прост, как кажется.

Минтай — это полезная и при правильном приготовлении вкусная рыба, которая содержит множество питательных веществ. В ней много белка, витаминов и минералов.

Благодаря высокому содержанию белка, минтай способствует росту мышечной массы и укреплению костей. Кроме того, минтай — это диетический продукт, который содержит мало калорий и жиров.

Приготовим сочный запеченный минтай.

Ингредиенты:

Минтай — 1 кг;

Соль — 1 ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Майонез — 2 ст.л.;

Лук — 3 шт.;

Морковь — 3 шт.;

Растительное масло;

Кетчуп — 2 ст.л.;

Сыр — 100 г.

Приготовление запеченного минтая:

Очищенную рыбу разрезаем вдоль и удаляем позвоночник. Нарезаем минтай на небольшие кусочки, солим, перчим и смазываем майонезом.

Маринуем минтай под крышкой 20 минут. В это время нарезаем четверть кольцами репчатый лук, обжариваем до мягкости на растительном масле.

Натираем на крупной терке морковь и добавляем к луку. Смазываем овощную зажарку кетчупом, делим на две части.

Часть овощной зажарки выкладываем в форму для запекания. На подушку из овощей кладем маринованный минтай, накрываем второй частью овощной зажарки.

Запекаем рыбу при 180 градусах 20-25 минут. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им готовый минтай, отправляем его обратно в духовку на 5-7 минут.

Получаем ароматный минтай с гарниром из лука и моркови. Сыр отлично дополняет блюдо, делает его сытнее.