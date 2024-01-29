Салат, который раньше готовили на каждой гулянке. Многие его забыли, а зря: просто и вкусно

“Люди любят простые салаты” — именно с таким заявлением выступил один из французских поваров в одном из интервью для парижской прессы. Свою позицию повар объяснил тем, что большинство не хочет заморачиваться с множеством дорогих и редких ингредиентов и учиться готовить, как в ресторанах со звездами Мишлен. Люди привыкли к обычной пище. Поэтому стоит дать народу быстрые и бюджетные рецепты салатов и иных блюд.

Почему важно обращать внимание на простые блюда? Дело в том, что их актуальность обусловлена экономией и скоростью в приготовлении. Это важно, если вы торопитесь, но нужно срочно перекусить.

Приготовим бюджетный салат из солений.

Ингредиенты для салата:

Огурцы соленые — 3 шт.;

Фасоль консервированная — 380 г;

Лук — 200 г;

Морковь — 200 г;

Растительное масло — 4 ст.л.;

Укроп — пучок;

Петрушка — пучок.

Приготовление салата:

Нарезаем маленькими брусочками соленые огурцы. Выливаем жидкость из-под фасоли и смешиваем ее с огурцами.

Нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем 3-4 минуты лук и морковь.

Выкладываем лук и морковь в салат. Шинкуем укроп и петрушку, добавляем в салат и перемешиваем.

Таким образом мы получаем салат из солений на каждый день. Это хороший вариант для перекуса.