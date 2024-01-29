Салат, который раньше готовили на каждой гулянке. Многие его забыли, а зря: просто и вкусно

“Люди любят простые салаты” — именно с таким заявлением выступил один из французских поваров в одном из интервью для парижской прессы. Свою позицию повар объяснил тем, что большинство не хочет заморачиваться с множеством дорогих и редких ингредиентов и учиться готовить, как в ресторанах со звездами Мишлен. Люди привыкли к обычной пище. Поэтому стоит дать народу быстрые и бюджетные рецепты салатов и иных блюд.
Почему важно обращать внимание на простые блюда? Дело в том, что их актуальность обусловлена экономией и скоростью в приготовлении. Это важно, если вы торопитесь, но нужно срочно перекусить.
Приготовим бюджетный салат из солений.
Ингредиенты для салата:
- Огурцы соленые — 3 шт.;
- Фасоль консервированная — 380 г;
- Лук — 200 г;
- Морковь — 200 г;
- Растительное масло — 4 ст.л.;
- Укроп — пучок;
- Петрушка — пучок.
Приготовление салата:
Нарезаем маленькими брусочками соленые огурцы. Выливаем жидкость из-под фасоли и смешиваем ее с огурцами.
Нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем 3-4 минуты лук и морковь.
Выкладываем лук и морковь в салат. Шинкуем укроп и петрушку, добавляем в салат и перемешиваем.
Таким образом мы получаем салат из солений на каждый день. Это хороший вариант для перекуса.