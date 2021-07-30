Если забор, то из сайдинг-панелей под дерево

Сайдинг может выполняться из поливинилхлорида, цемента, металла или древесины. Забор из панелей под дерево отличается стойкостью к ветрам и устойчивостью к механическим нагрузкам. Эксплуатационные характеристики таких конструкций зависят от специальных добавок и модификаторов.

Выбор сайдинга для забора

Сайдинг выполняет несколько функций – защитную, отделочную и теплоизоляционную. Панели имеют вид доски, длина которой от 2 до 6 метров. Ширина планки не превышает 30 см. Панели оборудованы замками с защелками и отверстиями для гвоздей. Элементы для ограждений делают за счет соединения панелей. Сайдинг располагается горизонтально или вертикально. На поверхности наносятся специальные покрытия:

под кирпич. Есть варианты с орнаментами искусственного старения, с желтой, белой или красной окраской;

под дерево. Пользуются популярностью рисунки елочка или корабельная доска;

под камень. Поверхности напоминают природную кладку.

Для заборов можно выбрать материал блок-хауз или под бревно. Такие покрытия похожи на деревянный брус. Найти больше полезной информации о сайдинге можно в разделе https://www.docke.ru/articles/siding/ .

Виды сайдинга для забора

Для оформления ограждения используются разные типы материала – металлический, цементный, виниловый.

Металлический

Этот вариант материала представляет собой удлиненные доски, которые делаются из оцинкованной стали или алюминия. Металлический сайдинг отличается от профнастила способами крепления и долговечностью. Сайдинг из стали защищен от коррозии специальными покрытиями из пластизола и полиэстера.

Материал выбирают для забора ради таких преимуществ:

Устойчивость к температурным скачкам. Продолжительные эксплуатационные сроки. Защита от плесени и грибков. Термостойкость. Высокая степень прочности.

Но материал подвержен коррозии даже при использовании защитных средств. Важно беречь покрытия от царапин, провоцирующих появление ржавчин.

Секции забора из металла отличаются большим весом. При попадании капель дождя по поверхности создается сильный шум.

Стальные панели характеризуются повышенной прочностью и стойкостью к механическим воздействиям. Этот вариант более дешевый по сравнению с алюминиевыми конструкциями. Панели из алюминия подходят как для отделки, так и для обшивки зданий. Для забора этот вариант не очень подходит из-за высоких рисков деформации от нагрузок.

Виниловый сайдинг

Панели из винила представляют собой двухслойные конструкции. В составе изделий присутствует ПВХ, стабилизаторы, красители и модификаторы. Благодаря качественному внутреннему слою материал обладает повышенной прочностью. Использование добавок способствует увеличению эластичности, а также дает защиту от влажности, агрессивных компонентов и влажности.

Материал имеет такие плюсы:

Простота монтажных работ. Доступные цены. Не требуется покраска и сложный уход.

Виды покрытий

Различаются и поверхностные слои листов для забора. Существуют следующие варианты:

Полиэстер служит от 10 до 20 лет. Материал отличается гладкой поверхностью, стойкостью к коррозии, выгоранию на солнце. Не плавится при высоких температурах. Пластизол отличается долговечностью. Сохраняет свои свойства дольше 30 лет. С лицевой стороны имитирует структуру бруса и отличается тисненой поверхностью. Материал отличается стойкостью к осадкам, влаге и коррозии. Пурал отличается большим эксплуатационным сроком до 25 лет. Покрытие длительное время не теряет яркости оттенков. Материал отличается низкой стойкостью к атмосферным воздействиям. Поливинилиденфторид — материал, который может прослужить дольше 50 лет. В составе присутствует акрил и ПВДФ.

Все покрытия идеально подходят для металлосайдинга, но отличаются более высокой стоимостью.

Панели для изгороди могут быть двух видов. Гладкий сайдинг реализуется без специальных отверстий под крепеж. Перфорированные изделия можно приобрести с просверленными отверстиями под гвозди или саморезы.

Особенности ухода

Чтобы забор прослужил долгие годы, важно обеспечить правильный уход и соблюдать правила установки. Поверхности сайдинга можно мыть моющими средствами, в которых не содержатся абразивные компоненты. Вред могут причинить скребки, щетки и губки из металла.

Забор из сайдинга не предназначен для мощных механических нагрузок. После процедуры бетонирования опорных элементов, нужно дождаться высыхания раствора, а затем прикрыть верхние части специальным колпаком для защиты от осадков.

Изгородь из сайдинга – это красивое и надежное ограждение. Если была использована правильная технология установки, такой забор на долгое время сохранит функциональные и внешние характеристики.