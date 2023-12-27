Чтобы не испортить праздник: как отличить настоящее шампанское от подделки

Шампанское – не просто напиток, это настоящий шедевр винодельческого искусства, без которого невозможно представить Новый год. Однако именно в новогодние праздники увеличивается риск купить фальсификат.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Бутылки с шампанским могут выглядеть как оригинал, но без того же изысканного вкуса и аромата. Как определить настоящее шампанское от подделки и не рисковать во время праздничного застолья?

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Что такое настоящее шампанское

Согласно закону, на этикетке может быть надпись «Шампанское» только у напитка, изготовленного в Шампани (регион во Франции). Кроме этой надписи, оригинальное шампанское имеет проволочную пробку из пробкового дерева.

Швейцарский город Шампань, так обозначавший свое родное вино, проиграл суд за право использования названия. Даже Ив Сен Лоран был вынужден сменить название духов из Champagne на такое, которое не ассоциируется с настоящим шампанским из Шампани.

Праздничный напиток / Фото unsplash

Как определить подделку

Настоящее шампанское – это результат двойного брожения, насыщенного углекислотой, которому некуда получиться. В бутылке с настоящим игристым давление втрое выше, чем в автомобильной шине. Поэтому при откупорке и присутствует эффект взрыва.

За пузырьками, которые появляются после взрыва и определяют подлинность напитка. Чтобы определить подделку, следует обратить внимание на пузырьки после раскорковки бутылки: если они большие, похожи на пену обычной газировки и быстро выходят, следовательно, в вашем бокале фальсификат.

Когда и кто начал пить шампанское на Новый год

Традиция празднования Нового Года с шампанским распространилась по всему миру на протяжении XIX – XX веков. Этот искрящийся напиток символизирует праздничность и роскошь, поэтому его стали связывать именно с праздничными мероприятиями, включая празднование Нового Года.

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